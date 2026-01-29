＜News＞2026年1月29日『EGGコンソール ワンダーランド オブ カーバンクル MSX2』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年1月29日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第85弾タイトル「ワンダーランド オブ カーバンクル MSX2」のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２

ゲーム画面３ゲーム画面４

ゲーム画面５ヒーロー画像

カーバンクルの活躍を描いた風変わりなシューティングゲーム。

敵と戦い、りんごを集め、ボスと戦ってステージクリアを目指そう！

【基本情報】

タイトル：EGGコンソール ワンダーランド オブ カーバンクル MSX2

ジャンル：シューティングゲーム

メーカー：コンパイル

オリジナル版発売年：1991年

配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000112561.html

紹介動画URL ： https://youtu.be/iAjhINjNeLA

発 売 日 ： 2026年1月29日

価 格 ： 880円（税込）（日本）

配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州

権利表記 ：

(C)SEGA

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.



【『ワンダーランド オブ カーバンクル MSX2』について】

本作は1991年にコンパイルから発売された『ディスクステーション#25』に収録されていた、ユニークなシューティングゲームです。プレイヤーはカーバンクルを操作して落下するリンゴを集めながら、最後に登場するボスを倒せばステージクリアとなります。



巨大な木をテーマにしたステージを舞台に、ジャンプとショットを駆使して敵と戦います。ステージ内の木にはリンゴが実っており、時間とともに落下します。これをキャッチして集めましょう。画面左のTIMEがなくなると、カゴを持ったペリカンが出現します。このペリカンのカゴにリンゴを投げ入れると、画面中央の窓が開き、ボスが登場します。ボスとの激しいバトルに勝利すると、次のステージへと進むことができます。



ショットで敵を撃墜するだけではなく、ボスを出現させるためにリンゴの回収やペリカンといったユニークなフィーチャーがある本作。少し変わったシューティングをプレイしてみたい！という人や、カーバンクルファンなら特におすすめのタイトルです。



※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【『EGGコンソール ワンダーランド オブ カーバンクル MSX2』について】

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルをいつでも閲覧可能。

いちはやく最新情報をお届け。EGGコンソール特設WEBサイトはこちら。

https://www.amusement-center.com/project/egg/console/





※ 『プロジェクトEGG』とは

MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

動画でゲーム紹介！ YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL ：

https://www.youtube.com/ProjectEGG

最新情報を即ゲット！ 公式X（旧Twitter）『EGGなう！』URL ：

https://twitter.com/project_egg

『プロジェクトEGG』公式Facebook URL ：

https://www.facebook.com/ProjectEGG