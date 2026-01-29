【三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲】パブリックビューイングも！アルバルク東京を一緒に応援しよう！アルバルク応援WEEKを開催！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区代表取締役社長：大林 修)が運営するアーバンドック ららぽーと豊洲は、2026年2月20日(金)～3月8日(日)の期間、「アルバルク応援WEEK」を開催いたします。

1月に開催された天皇杯で優勝し波に乗るアルバルク東京。その勢いをさらに後押しすべく、期間中にはアルバルク東京マスコットキャラクター「ルーク」やアルバルクチアリーダーも登場するパブリックビューイングを実施。さらに、選手おすすめメニューやPOP-UP SHOPなど楽しい企画が盛りだくさん。

ぜひ、この機会にアーバンドック ららぽーと豊洲でアルバルク東京を応援しましょう！

詳細については、施設ウェブサイトをご覧ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/event/3268924.html

映画館で一緒に応援！パブリックビューイング

アーバンドック ららぽーと豊洲内にあるユナイテッド・シネマ豊洲でアウェイ戦となるアルバルク東京対長崎ヴェルカのパブリックビューイングを開催。アルバルク東京マスコットキャラクター「ルーク」のグリーティングやアルバルクチアリーダーによるパフォーマンスも！さらに、鑑賞チケットをご購入いただいた方には三井ショッピングパークポイントを500ポイントプレゼント！

日程 ：2026年3月7日(土)～3月8日(日)

時間 ：開場 16:30、TIPOFF 17:05(予定)

場所 ：アーバンドック ららぽーと豊洲1 3F

ユナイテッド・シネマ豊洲

参加費：大人 4,000円(税込)、子ども 3,000円(税込) 、

ペアシート 5,000円(税込)

(C)ALVARK TOKYO

選手おすすめの「アルバルク東京応援MENU」を食べて応援！

期間中は、各選手おすすめのメニューが勢ぞろい！さらに、対象メニューをご注文で「アルバルク東京オリジナルコースター」をプレゼント！

※配布枚数には限りがあります。

日程：2026年2月20日(金)～3月8日(日)

場所：アーバンドック ららぽーと豊洲 各対象店舗

応援の気分を盛り上げる！POP-UP SHOP

館内にPOP-UP SHOPがオープン！ファン必見の限定アイテムを含むアルバルクグッズが登場！

期間中には選手やマスコットの来場も！？

日程：2026年2月21日(土)～2月23日(月・祝)

時間：2月21日(土)～2月22日(日) 10:00～21:00

2月23日(月・祝) 10:00～18:00

※時間は変更になる可能性がございます。

場所：アーバンドック ららぽーと豊洲1 1F センターエントランス

(C)ALVARK TOKYO

観戦チケットやサイン入り応援グッズが当たる！抽選会

期間中、対象店舗で3,500円(税込・合算不可)以上のお買い上げレシートをご提示で、TOYOTA ARENA TOKYOでのホーム戦観戦チケットなどが当たる抽選会にご参加いただけます。

日程：2026年2月20日(金)～3月8日(日)

場所：アーバンドック ららぽーと豊洲1

1F サウスポート KANEKO OPTICAL前

(C)ALVARK TOKYO

SNSプレゼントキャンペーン開催！

期間中に、アーバンドック ららぽーと豊洲 公式Instagramアカウントをフォローのうえ、対象投稿を「いいね！」いただいた方の中から、抽選でアルバルク東京の試合観戦にご招待！

さらに、公開アカウントでハッシュタグ「#ららぽーと豊洲 ＃アルバルク東京」をつけて投稿すると当選確率UP！

(C)ALVARK TOKYO

応募方法：アーバンドック ららぽーと豊洲 公式「Instagram」

(https://www.instagram.com/lalaport_toyosu/)をフォロー＆対象投稿を「いいね！」

応募期間：2026年2月20日(金)～3月8日(日)

シーサイドデッキにふわふわ遊具やチアリーダーが登場！

シーサイドデッキ(中庭)に子どもが夢中で遊べるふわふわ遊具が登場。ご家族でアクティブに楽しめます！

日程：2026年2月21日(土)～2月23日(月・祝)

場所：ららぽーと豊洲1 1F シーサイドデッキ（中庭）

(C)ALVARK TOKYO

アルバルク東京応援コーデのディスプレイが登場！

館内にアルバルク東京応援コーデのディスプレイが登場し、応援WEEKをますます盛り上げます！

日程：2026年2月20日(金)～3月8日(日)

場所：ららぽーと豊洲1 2F サウスポート フランフラン前

「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」について

名称 ：三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲

所在地 ：東京都江東区豊洲2-4-9

TEL 0570-077-732(代表) (受付時間10：00～18：00)

運営 ：三井不動産商業マネジメント株式会社

店舗数 : 約220店舗

営業時間 ：最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/

交通 ：東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅2b出口直結・ゆりかもめ「豊洲」駅直結