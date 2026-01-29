「全国書店員が選んだおすすめコミック2026」発表！第1位は『ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い！～（コミック）』
日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、2026年1月29日（木）、「全国書店員が選んだおすすめコミック2026」のランキングを発表したことをお知らせします。あわせて、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2026」のランキングも発表しました。また、発表にあわせて1月30日（金）より全国約950の書店にて店頭フェアを開催します。
「全国書店員が選んだおすすめコミック」は、“コミックのプロ”である書店員を対象に、「たくさんの人にすすめたい漫画」「皆に読んでほしい漫画」についてアンケートを実施し、ランキング形式で紹介する企画で、今回21回目を迎えます。
「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック」は、出版社のコミック編集・販売担当者に「悔しいけどおもしろい他社作品」についてアンケートを実施し、「全国書店員が選んだおすすめコミック」と同時に発表しています。また、上位にランクインはしなかったものの、出版社のコミック担当者の中で注目されている5作品を、Pick up作品として発表しています。
▼「全国書店員が選んだおすすめコミック2026」
第1位『ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い！～（コミック）』（原作：朝霧あさき 原作イラスト・漫画：セレン／スクウェア・エニックス）
(C)Asaki Asagiri/SQUARE ENIX (C)selen/SQUARE ENIX
▼「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2026」
第1位『本なら売るほど』（児島青／KADOKAWA）
(C)Ao Kojima / KADOKAWA
「全国書店員が選んだおすすめコミック2026」ランキング上位15作品
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23227/table/700_1_4f2c38503202a4ae137719e84d96d126.jpg?v=202601301221 ]
「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2026」ランキング上位5作品
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23227/table/700_2_c84b31f0368480d2d2f8107878c56ffe.jpg?v=202601301221 ]
「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2026」Pick up 5作品 ※タイトル五十音順
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/23227/table/700_3_c72e9437febb07d41d6f2d004edc8f5a.jpg?v=202601301221 ]
※「全国書店員が選んだおすすめコミック」「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック」の選考対象となる作品は、アンケート回答時点で刊行が3巻以内かつ直近1年間に新刊が発売された作品です。（ただし、過去1位～3位受賞作品は「殿堂入り」として対象外）
■全国約950店舗でランクイン作品の書店店頭フェアを開催
ランキング発表にあわせて、1月30日（金）よりランクイン作品の店頭フェアを開催します。書店員や出版社コミック担当によるコメントつきPOPなどを展開するほか、「全国書店員が選んだおすすめコミック2026」「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2026」で第1位を受賞した各作品の1～2巻を購入した方には先着で、購入作品に応じた特典イラストカードをプレゼントします。
▼特典イラストカード
(C)Asaki Asagiri/SQUARE ENIX (C)selen/SQUARE ENIX
(C)Ao Kojima / KADOKAWA
※店舗ごとに予定枚数に達し次第、配布を終了します。
※実際のデザインと異なる場合があります。
※1冊のご購入につき各種1枚を配布します。
そのほか、受賞作品のサイン色紙など、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。キャンペーン内容や開催店舗など、書店フェアの詳細は日販が運営するWebメディア「ほんのひきだし」に掲載します。
・フェア開催店舗一覧
https://hon-hikidashi.jp/event/102058/
・ほんのひきだし「全国書店員が選んだおすすめコミック2026」特集記事
https://hon-hikidashi.jp/event/95563/
・ほんのひきだし「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2026」特集記事
https://hon-hikidashi.jp/event/98624/
日販は今後も、「全国書店員が選んだおすすめコミック」をはじめとして、読者が書店店頭で新たなコミックに出合うきっかけを作ってまいります。
