都城運動公園に「コアラのマーチスタジアム」が誕生！ロッテが都城運動公園3施設のネーミングライツの優先交渉権を取得し、2026年2月1日（日）より愛称の運用開始

株式会社ロッテ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は、宮崎県都城市の「都城運動公園」内3施設におけるネーミングライツ優先交渉権を取得いたしました。

本公園は、2025年2月より同じロッテグループである千葉ロッテマリーンズがキャンプ地として利用しております。株式会社ロッテは、本ネーミングライツの取得を通じて、千葉ロッテマリーンズとともに都城市のさらなる活性化に貢献してまいります。

■ネーミングライツ概要

2026年2月1日より、以下の愛称にて運用を開始いたします。

・対象施設／愛称

●都城運動公園 野球場：コアラのマーチスタジアム（規模：両翼99ｍ、センター122ｍ、観客席数：内野3,000人、外野3,000人）

●都城運動公園 屋内競技場：パイの実ドーム（面積：4,464.73平方メートル ）

●都城運動公園 投球練習場：クーリッシュブルペン（面積：723.43平方メートル ）

・メディア掲載時のお願い

記事等で表記いただく際は、以下のいずれかにて統一をお願いいたします 。

「都城運動公園コアラのマーチスタジアム」「都城コアラのマーチスタジアム」

※「パイの実ドーム」「クーリッシュブルペン」も同様の形式でお願いいたします 。

・所在地 宮崎県都城市妻ケ丘町４２街区

・運用開始 2026年2月1日

・備考 陸上競技場、及びテニスコートは、今回のネーミングライツの対象ではありません

