【U-NEXT】2026年2月の新着配信ラインナップを発表！広瀬すず主演の『遠い山なみの光』を独占配信
動画配信サービスU-NEXTが2026年2月に配信する注目作をお知らせいたします。
広瀬すず主演の『遠い山なみの光』を独占配信。そのほか、『スーパーマン』『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』『宇宙をあげる』『Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"』など注目作品やスポーツを配信いたします。
2026年2月の注目コンテンツ
邦画
遠い山なみの光
「わたしを離さないで」などで知られるノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロの長編デビュー作を、『ある男』（22）の石川慶監督が映像化。第49回日本アカデミー賞優秀主演女優賞をはじめ国内主要映画賞を受賞し、国内外で高い評価を得る話題作。日本・イギリス・ポーランドの3カ国合作で、戦後間もない50年代の長崎と、80年代のイギリスを舞台に、時代と場所を超えて交錯する“記憶”の秘密を紐解く。主演・広瀬すずほか、二階堂ふみ、吉田羊、松下洸平、三浦友和ら実力派俳優が出演。
【配信開始日】2月4日（水）
【配信形態】レンタル配信 550円（税込）／2日間
【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0264035 ※配信開始日よりアクセス可
洋画
スーパーマン
ヒーロー映画の名手、ジェームズ・ガン監督が新たな“スーパーマン”を描くSFアクション。デヴィッド・コレンスウェット演じるクラークが、等身大で人間味あふれるスーパーマンを体現しているのがが特徴の本作。世界が抱える問題に悩みながらも前に進む、誰もが共感できるヒーロー像に心を揺さぶられる。
【配信開始日】2月10日（火）
【配信形態】会員見放題
【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0021491 ※配信開始日よりアクセス可
海外ドラマ
LORD OF THE FLIES / 蠅の王
ウィリアム・ゴールディングの小説『蠅の王』を原作としたドラマシリーズを、2月20日（金）より独占見放題配信。熱帯の無人島に取り残されたイギリス人少年たちは、文明を保とうと自治を試みる。しかし、その秩序は次第に崩壊し、権力争いと本能の衝突の末、彼らの希望は悲劇へと転じていく―。
【配信開始日】2月20日(金)
【配信形態】会員見放題
韓国ドラマ
宇宙をあげる
初対面から最悪の相性だった“義理の家族”の男女が、1歳の甥っ子を育てるために突然の同居生活を始めることから物語が動き出す、ロマンティックラブコメディ。
『烈女パク氏契約結婚伝』や『チアアップ』で注目を集めるペ・イニョクと『バニーとお兄さんたち』や『魔女-君を救うメソッド-』のノ・ジョンウィが主演。他人と呼ぶには近すぎて、家族と呼ぶには遠すぎる関係性の二人が、突然現れたウジュを通して、自分自身と向き合い成長していく姿を描く。
【配信開始日】2月4日（水）
【配信形態】会員見放題
音楽・ライブ
Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"
Vaundyの自身最大規模、そして男性ソロアーティスト史上最年少での開催となる4大都市ドームツアー「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」。2月15日（日）に開催される東京ドーム公演DAY2の模様を独占ライブ配信。
【ライブ配信日】2月15日（日）18:00
【見逃し配信】配信準備完了次第～3月29日（日）23:59まで
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012419
洋画
新着配信ラインナップ
2月1日（日）
勇敢な市民
ニュールンベルグ裁判
ビルとテッドの地獄旅行
美しき仕事 レストア版
2月4日（水）
Flow
2月5日（木）
KNEECAP/ニーキャップ
2月10日（火）
スーパーマン【独占】
MaXXXine マキシーン
2月11日（水）
「オスロ、3つの愛の風景」三部作（『DREAMS』『LOVE』『SEX』）
2月13日（金）
HERE 時を越えて【独占】
WEAPONS／ウェポンズ
パディントン 消えた黄金郷の秘密
2月23日（月）
マッドマックス：フュリオサ【独占】
2月26日（木）
ソウX
2月18日（水）
バード ここから羽ばたく【独占先行】
配信中
罪人たち【独占】
ブラックフォン 2
邦画
2月1日（日）
代々木ジョニーの憂鬱な放課後【独占先行】
Awesome SVリーグを闘った四人の記録【独占】
2月2日（月）
おいしい給食 炎の修学旅行【独占先行】
2月4日（水）
遠い山なみの光【独占】
2月6日（金）
CONNECT 覇者への道 12～13
2月8日（日）
でっちあげ ～殺人教師と呼ばれた男
2月18日（水）
SUPER HAPPY FOREVER
2月20日（金）
金髪【独占先行】
ストロベリームーン 余命半年の恋
2月21日（土）
若き見知らぬ者たち
2月25日（水）
パリピ孔明 THE MOVIE
海外ドラマ
2月1日（日）
主任警部モース シーズン1～7
ミス・マープル HDリマスター版 魔術の殺人
GSG-9 対テロ特殊部隊 シーズン1～2
ブリティッシュ ベイクオフ シリーズ10
ソーイング・ビー シリーズ８
NCIS：ハワイ シーズン３
シスター探偵ボニファス シーズン2～3
埋もれる殺意～6年の封印～
ブラウン神父 シーズン１１
マーロー殺人倶楽部の事件簿
ミステリー in パラダイス シーズン11
ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿 シリーズ2
2月6日（金）
イーヴィル： 超常現象捜査ファイル シーズン3
2月14日（土）
ネイバーズ【独占】
2月20日（金）
LORD OF THE FLIES / 蠅の王【独占】
配信中
ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ【独占】
ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室 シーズン２【独占】
韓流・アジア
2月4日（水）
宇宙をあげる【独占】
四海重明～恋が光となる、その時まで～【独占】
配信中
SHOW ME THE MONEY シーズン12 ※ライブ配信 【独占】
子供ができました【独占】
国内ドラマ
配信中
DREAM STAGE【独占】
未来のムスコ【独占】
この愛は間違いですか～不倫の贖罪【独占】
俺たちバッドバーバーズ【独占】
聖ラブサバイバーズ【独占先行】
リブート
50分間の恋人
こちら予備自衛英雄補?!
アニメ
2月1日（日）
名探偵プリキュア！【先行】
アイカツ!×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ!-
かぐや様は告らせたい 大人への階段
配信中
TVアニメ『Fate/strange Fake』【先行】
うるわしの宵の月【先行】
異世界の沙汰は社畜次第【先行】
勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。【先行】
「らんま 1/2」第2期
学園アイドルマスター Story of Re;IRIS
劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」
劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」
名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵
CYBORG009 CALL OF JUSTICE
キッズ
2月2日（月）
ブリッピー☆BLIPPI シーズン５
2月19日（木）
ココメロン：JJのアニマルタイム シーズン２
配信中
ねむるま えほん 第2弾（32作品）【独占】
パウ・パトロール「ラブル＆クルー」シリーズ【独占】
TV番組・エンタメ
2月6日（金）
芸人キャノンボール2025 メイキング【独占】
配信中
6SixTONES
洋上の激闘 巨大マグロ戦争2026
ドキュメンタリー
2月1日（日）
ATEEZ 8 FACE
ATEEZ 8 FACE season2
ソン・ジヒョのチェジュ海女物語
2月4日（水）
カラフルダイヤモンド～君と僕のドリーム～
2月12日（木）
アラバマ・ソリューション / 地獄の刑務所からの告発【独占】
2月15日（日）
カスタマー・ウォーズ ～お客様は神様です～ シーズン3
2月19日（木）
ソーツ＆プレイヤーズ / 銃乱射事件から生き延びる方法【独占】
2月26日（木）
ブレス・オブ・ファイア / クンダリーニ・ヨガの暗部【独占】
カントリー・ドクター / 僻地医療の現場から【独占】
音楽・ライブ ※ライブ配信（一部を除く）
2月1日（日）
THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ【独占】
布袋寅泰「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」【独占】
2月11日（水）
2026 D AWARDS with upick【独占】
平井 大「HIRAIDAI TOUR 2025」【独占】
2月14日（土）
倉木麻衣「Mai Kuraki Live Project 2025リラック素～What a wonderful world～」【独占】
2月15日（日）
Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」～Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ！～【独占】
Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"【独占】
小児がん治療支援啓発番組「LEC TV 2026 ～子どもたちの『生きる力』をつくる～ supported by HIROTSUバイオサイエンス」※非会員の方でも視聴可能
2月21日（土）
超特急「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」【独占】
2月23日（月）
長渕剛 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025 全曲ノーカット版【独占】
2月28日（土）
2025 CNBLUE AUTUMN LIVE IN JAPAN ~ SHINTOUYA ~【独占】
スポーツ ※ライブ配信
＜サッカー＞
配信中
プレミアリーグ【独占】
ラ・リーガ
エールディヴィジ【独占】
Women's Super League【独占】
＜格闘技＞
2月1日（日）
UFC 325：ヴォルカノフスキー vs. ロペス2
2月8日（日）
UFCファイトナイト・ラスベガス113：バティスタ vs. オリヴェイラ（堀口恭司出場）
2月23日（月）
DAYS Presents DEEP JEWELS 52
SOUMEI Presents DEEP TOKYO IMPACT 2026 1st ROUND
＜ゴルフ＞※ワールドゴルフパック対象
1月29日（木）
LPGAツアー2026【独占】
配信中
PGAツアー【独占】
TGL【独占】
＜テニス＞
2月6日（金）
デビスカップ2026 予選1回戦 日本 VS オーストリア【独占】
＜バレー＞※J SPORTSバレーボールパック対象
配信中
2025-26大同生命SV.LEAGUE
＜バスケ＞
配信中
東アジアスーパーリーグ EASL 2025-26シーズン【独占】
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON
※一部レンタル作品が含まれます。
※掲載作品は1月29日（木）時点の配信予定の一部です。
※配信作品・開始日は予告なく変更となる場合がございます。
