2026年1月30日（金）から公開

KDDI株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長 CEO: 松田 浩路、以下 KDDI）は、発売中のスマートフォン「Google Pixel TM 10 シリーズ」で利用できる「au Starlink Direct＆Geminiの画像生成機能」「au 5G Fast Lane＆ポートレートモード＆長時間バッテリー」「U18バリュープラン」を題材に、Z世代を中心に人気を集め、今では幅広い世代に支持されている「FRUITS ZIPPER」が出演するauの新CMを、2026年1月30日（金）より公開します。

【CMストーリー】

【Google Pixel｜au】新生活あるあるシアター「大学生」篇

講義難しすぎ問題というナレーションとともに、黒板に書かれた「特殊相対性理論」を前に、困り顔の松本さんは「わっかんなーい！！」と天井を見上げます。そこへGoogle Pixelを手にした鎮西さんが「そんなときは・・・」「Pixelに任せちゃえ！」と黒板を撮影。GoogleのAIであるGemini TM の画像生成機能によってかわいいイラスト付きで整理された画像に、松本さんは「かわいくまとまった～！」と笑顔になります。続く「観光地バイトつながらない問題」の場面では、圏外で困る早瀬さんと月足さんの下に「auに任せちゃえ！」と松本さんと鎮西さんが登場。「空が見えれば・・・」「どこでもつながるのだー！」と、au Starlink Directで圏外エリアでも通信ができるサービスを披露します。

【Google Pixel｜au】新生活あるあるシアター「社会人」篇

社員証を眺めながら浮かない表情を見せる仲川さん。その様子に気付いた櫻井さんと真中さんは、「盛れなくて萎え～」とムスッとする仲川さんに共感します。櫻井さんが「Pixelに任せちゃえ！」とスマートフォンを構え、ポートレートモードで撮影すると、仲川さんは綺麗に写り、真中さんが「しごできに見える～！」と感心します。続く「ランチつながらない問題」では、「るなぴどこ～？？」「人多くてつながらなさそ～」と困る櫻井さんと真中さん。櫻井さんが「auにまかせちゃえ！」と混雑時でも快適につながるau 5G Fast Laneを活用し、仲川さんへメッセージとともに写真を送信し、無事に合流します。さらに「大事な時に充電切れ問題」では、長時間使用しても「Pixelなら大丈夫なのだ～！！」と余裕を見せる仲川さんに、「まだこんなに！」と充電が残っているGoogle Pixelに真中さんが驚くのでした。

【Google Pixel｜au】あまれん親子のスマホおねだりシアター

「スマホおねだり劇場」では、松本さんと月足さんが親子役として登場します。「ねーままー！スマホ買って～！」とおねだりする松本さんに対し、「だーめっ！」と月足さんが一蹴。負けじと松本さんは、「Pixelならバッテリーもカメラもすごいし！」と食い下がります。さらに「しかも～auなら～」と、こそこそと月足さんに耳打ちすると、「そげんおトクと！？」と、思わず慣れ親しんだ博多弁でリアクションを見せるのでした。

新CMはau公式YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

（YouTube 公式チャンネル） http://www.youtube.com/user/aubyKDDIofficial

https://youtu.be/MFrYvl8oF-Q?si=S8BSTJxRaUECLDGa

https://youtu.be/oWIpuccRy94?si=GmJ2b1htSjfw6Hnm

https://youtu.be/PgXyqx8EI_E?si=VLRErHOVXuCV3-Kp

メイキング

◆見どころ

真中さんの掛け声に合わせた元気なあいさつから撮影がスタート。CM冒頭のカットは見事な息の合わせ方でOKを決め、さすがのチームワークを披露します。スタジオ移動中には、月足さんをはじめメンバーがメイキングカメラに向かってかわいく手を振る一方、仲川さんと真中さんは一発ギャグで現場を笑わせる場面も。大学生篇では松本さんはなかなかカットがかからず、思わず笑ってしまう姿や、月足さんの落書きシーンも収録。メンバーが描いた落書きも映像内で楽しめます。社会人篇では仲川さんのシュールな登場に櫻井さんがツボに入ってしまったり、撮影の合間に手遊びをしたりなど、終始和気あいあいとしたメイキング映像となっています。

FRUITS ZIPPERインタビュー※抜粋

Q. 本日のCM撮影の感想を教えてください

早瀬さん：セットが木でできてて、全体的にポップでかわいい感じになってて、初めてなのでこういう形のセットが。すごく楽しかったです。再利用してほしいです。

真中さん：今まで結構さ、お外の雰囲気が多かったからさ、こういうお衣装とかこういう雰囲気が初めて。アウトドアの感じが多かったから。

Q. 東京ドーム公演に向けての意気込みをお願いします

真中さん：東京ドーム公演が近づいてきたんだなって年を越してやっと実感するようになってきたので、今私たちもめっちゃそわそわしているよね。

仲川さん：1カ月切っちゃったし。

真中さん：どうなるんだろうって。焦りはすごいあるんですけど、でもやっぱり今までで一番いいものにしたいなっていう気持ちは私たちメンバーだけじゃなくてチームみんなであるので、すてきなものをお届けできるように頑張りたいなっていうのはあります。緊張するね！

Q. 新生活を始める学生・社会人へのアドバイスとエールをお願いします

鎮西さん：新生活を始める学生の皆さんや社会人の皆さん本当におめでとうございます。

全員：おめでとうございます！

鎮西さん：すごいワクワクすることもあればちょっと不安だなと思うこともあると思うんですけど、失敗しちゃったなーっていう時とかは私たちがいつも掲げている「NEW KAWAII」っていう魔法の言葉があるので、失敗しちゃった自分を「NEW KAWAII」って慰めてあげて、そういう自分を肯定して、あげていろんなことに怖がらずチャレンジしてほしいなと思います。そして今日頑張れないっていう時は私たちの楽曲だったりライブパフォーマンスとかそういう私たちからのエナジー、パワーを受け取ってもらえればいいなと思っているので皆さん新生活頑張ってください！

仲川さん、櫻井さん、真中さんインタビュー※抜粋

Q. Google Pixelのカメラの印象をお聞かせください

櫻井さん：とっても高画質なのがすごく推しポイントで、暗いところで撮ってもそのまま高画質なのですごくナチュラルに補正してくれる感じがすごく大好きです。照明とかをいつもたいてもらえるわけじゃないじゃないですか。だけど綺麗に撮りたいのでインスタとかを特にこだわって撮る場面が多いので絶対Google Pixelを使っています。

Q. Google Pixelは「長時間駆動バッテリー」が特徴となっていますがバッテリーが切れて困ったエピソードを教えてください

真中さん：もちろん外出先で写真を撮りたかったのに充電が切れちゃったとか地図が見たいのに充電切れちゃったとかいっぱいあるんですけど、一番困るのは夜寝るときに充電差し忘れちゃって朝アラームが鳴らないとか、時間見ようと思ったらつかないとかが一番困るなと思います。

Q. 混雑している街中でのシーンがありましたが、人混みで一番困った出来事を教えてください

仲川さん：夏フェスとか音楽フェスとかに行くとすごい人がたくさんいっぱいいるので、そういう時に好きなアーティストさんのライブに見に行きたいのに混雑で思ったより時間がかかっちゃって間に合わなかったとか、全然通信も入らなくなっちゃったりするから、待ち合わせねって友達と言ってても通じないから、結局来たのか来てないのか分からない人になってるっていうのが困ったと思います。

月足さん、松本さん、鎮西さん、早瀬さんインタビュー※抜粋

Q. CMではGoogle Pixelに搭載された Geminiを活用して授業を分かりやすくまとめていましたが、学生の頃にあったらこの機能を使いたい授業は何ですか？

松本さん：私は国語で使いたいなって思ったんですけど、本当に作文が苦手だったのでGeminiにどんな風に書いたらいいかなって手伝ってもらいたいなって思いました。めっちゃよくない？

月足さん：意外。よく小説とか読んでるから得意だと思ってた。

松本さん：確かに。でも作文書くのはすごい嫌いでした。

Q. 学生時代のどんな思い出をGeminiの画像生成機能でかわいくしたいですか？

鎮西さん：学生時代に結構な登山、富士山とかまで行かないんだけど近く地元の山をみんなで登るっていうのがあって、すごくハードだったんですけど、その頂上にたどり着いた時に本当に素晴らしい景色が広がっていて、もちろんその時も写真撮って綺麗だったんですけどみんなでこうやって頂上で撮った時の写真とかが漫画タッチになったりしてたら絶対可愛かったなとか、空をデコレーションとかしてくれたりしたらまたもっとハッピーな思い出になってたなと思って当時の自分にあげたいですね。

早瀬さん：今からでも遅くないんじゃない？

鎮西さん：確かに！じゃあみんな一緒に山登りしてくれる？

松本さん：･･･このセットで山を作って。

Q.（CMでは観光地バイトが舞台になっていますが）「au Starlink Direct」を使って空が見えればどこでもつながるなら、どんな場所でバイトをしてみたいですか？

早瀬さん：お仕事でハワイに行った時にレストランがあって、そこが海も見えるし、空も見えるのでそこがいいかなって思います。本当にすてきなレストランだったので自分がバイトするならハワイのそこのレストランかなって。

鎮西さん：英語もしゃべれるからね。

早瀬さん：ウェルカムって言います。

鎮西さん：かっこいい～！

アーティスト 詳細

＜FRUITS ZIPPER＞





アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューした、月足天音・鎮西寿々歌・櫻井優衣・仲川瑠夏・真中まな・松本かれん・早瀬ノエル の7人組アイドルグループ 。

「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは6,400万再生を突破。

2025年第76回NHK紅白歌合戦に初出演。2026年2月には、グループ最大規模となる東京ドーム公演を開催する。

キャンペーン

2026年2月6日（金）から全国のau Style/auショップへご来店いただき、 Google Pixel 10 シリーズの Gemini でアプリの画像生成機能を体験いただくと、au限定オリジナルFRUITS ZIPPERのステッカーをお渡しします。是非お近くのau Style/auショップへお越しください。

＜キャンペーン概要＞

・開催期間：2026年2月6日（金）～3月31日（火）

※ステッカー第二弾の開始日、および各店舗の定休日、営業時間等はauホームページ、公式SNSをご確認ください。

・対象店舗：全国のau Style/auショップ

・参加方法： Google Pixel 10 シリーズの Gemini アプリで画像生成機能を体験いただくこと

※なくなり次第終了となります。

■U18バリュープランについて

18歳以下のお客さまを対象とした3GBまでと20GBまでの2段階制1で、時期や個人の利用スタイルによってデータ利用量の差が大きい年齢層に対応できる料金プランです。従来の「U16バリュープラン」に比べて、より長い期間おトクにご利用いただけます。引き続き「au Starlink Direct」対応で、「サブスクぷらすポイント」のご利用も可能です。

1：契約時点で5歳以上18歳以下のご契約者（利用者登録がある場合は利用者）が対象です。ご加入中の方は19歳以降も継続して利用できますが、23歳の誕生日翌月から20GBまでの定額料金となり、データ容量が3GB以下の場合も20GBの料金が適用されます。プラン料金、その他の提供条件には変更の可能性があります。

詳細はこちら（https://www.au.com/pr/valueplan_junior/u18/）

■au Starlink Directについて

既存のau周波数を活用して、auスマートフォンが直接通信対応のStarlink衛星とつながり、空が見える状況であれば圏外エリアでも通信できるサービスです。テキストメッセージ送受信（SMS／RCS／iMessage）や、テキストメッセージアプリ経由での現在地の位置情報共有、Android スマートフォンで Gemini による調べもののほか、緊急地震速報／津波警報／Jアラートの受信も可能です。

詳細はこちら（https://www.au.com/mobile/service/starlink-direct/）

■au 5G Fast Laneについて

混雑時でも、より快適に5Gデータ通信をご利用いただけるサービスです。混雑する駅の電車待ち時間における動画視聴や、フェス・イベントにおけるSNS投稿などもより快適にご利用いただけます。別途5G SA契約およびau 5G Fast Laneのご利用開始手続きが必要です。

詳細はこちら（https://www.au.com/mobile/service/5g-fastlane/）

■Google Pixel 10 シリーズについて

Google Pixel 10 で、日常にマジックを。Google Pixel 史上最もパワフルなチップ、驚異の高性能カメラ、そして生産性や発想力を引き出す AI アシスタント Gemini を搭載しました2。

2：Gemini モバイルアプリの提供状況は国や言語によって異なる場合があります。回答の正確性をお確かめください。インターネット接続が必要です。

ポートレート モードについて

Google Pixel 10 Pro は Google Pixel 史上最高レベルの 50 メガピクセル広角カメラを搭載3。Google の AI を搭載した Google Pixel のカメラは、背景と被写体を的確に分け、写真に自然で美しいボケ感を与えます。

3：カメラセンサーのメガピクセル数。デフォルト設定を使用した場合、カメラ画像の出力解像度はこれより低くなることがあります。

Geminiアプリの画像生成機能（Nano Banana）について

写真編集機能は新たな次元へ。シーンを自由に変えたり、遊び心ある要素を加えたり、ピンポイントで細かな編集をしてみたり。思い通りの一枚が、もっと簡単に手に入るようになりました4。

4：説明を目的とした出力結果の例です。内容は状況に応じて変わります。インターネット接続が必要です。互換性のある画像をアップロードした場合にのみ動作します。対象年齢は 18 歳以上です。 AI 生成機能は、ご自身の責任においてご利用ください。

バッテリーと充電について（急速充電できる長時間駆動バッテリー）

Google Pixel 10 シリーズ の長時間駆動バッテリーは 30 時間以上持続し、スーパー バッテリー セーバーを使えば最長 100 時間まで延長可能5。さらに、Qi2 マグネット技術を採用したことにより、充電器にピタッと装着させてワイヤレス充電をすることも簡単です。

5：バッテリー駆動時間はさまざまな要因によって変動し、特定の機能を使用すると短くなります。実際のバッテリー駆動時間はこれより短くなる可能性があります。バッテリーは寿命が長く持続するよう、そのパフォーマンスは Google Pixel のソフトウェアにより継続的に管理されます。

詳しくこちら（g.co/pixel/battery-testsおよびg.co/pixel/batteryhealth）

※ Google Pixel および Gemini は、Google LLC の登録商標または商標です。