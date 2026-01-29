心斎橋で「ゴルフを、楽しい習い事に。」ジュニア＆親子向けゴルフプログラムGOLF QUEST for KIDSをスタート

心斎橋で「ゴルフを、楽しい習い事に。」

スイングアーツ合同会社

比べない・競わせない、ジュニア＆親子向けゴルフプログラムGOLF QUEST for KIDSをスタート

インドアゴルフスクール「スイングアーツ https://swingarts.jp/」（大阪・心斎橋、代表：山本 託也）は、ゴルフを趣味として楽しめるものとして提案する、ジュニア向けゴルフプログラムおよび親子で参加できるゴルフプランの提供を開始しました。

・サービス詳細ページ https://swingarts.jp/kidsgolf/

■ 背景｜「結果より、楽しさ」を重視する習い事ニーズの高まり

近年、子どもの習い事においては、上達スピードや成果を重視するのではなく、

「楽しみながら続けられること」

「子ども自身が好きになれること」

を大切にしたいという保護者の声が増えています。

一方でゴルフは、「難しそう」「特別な人のもの」といったイメージから、習い事として選ばれにくい側面もありました。

スイングアーツでは、そうしたイメージを見直し、ゴルフを日常の中で楽しめる趣味のひとつとして体験できる環境を提供したいと考え、GOLF QUEST for KIDSプログラムを立ち上げました。

■ プログラムの特徴｜ゴルフを趣味として楽しむ入口に

本プログラムは、評価や比較を前提とせず、ゴルフを通じて次のような要素を自然に身につけることを目的としています。

・体の使い方やバランス感覚

・集中力

・挨拶や順番を守るといった基本的なマナー

・「できた」という小さな成功体験

プロを目指すことや、スコアを基準にした指導は行いません。

遊び、ゲーム感覚で、気づけばゴルフが好きになっていることを大切にしています。

■ 親子で一緒に参加できるゴルフプランも用意

初めての習い事でも安心して参加できるよう、親子で一緒に通えるプランも用意しました。

・親がそばにいることで子どもが安心して参加できる

・同じ空間・同じ時間を共有できる

・親は一緒に参加しても、見守り役でもOK

ゴルフを通じて、親子が自然にコミュニケーションを取れる時間そのものを大切にしています。

■ 室内・シミュレーションブースで実施

ゲーム感覚で遊べるシミレーションを使用します。

レッスンはすべて、天候に左右されない室内のシミュレーションブースで実施します。

ゲーム感覚でお楽しみいただけます。また、安全面にも配慮し、年齢や体力に合わせて無理のない内容で進めるため、ゴルフ未経験のお子さまでも安心して始められます。

■ GOLF QUEST for KIDS 料金プラン（税込）

PGA認定プロ、USGTFのプロコーチがサポートします。

入会金：15,000円

月4回（週1回）コース

・子ども1名：12,000円

・親子プラン：28,000円

月2回（隔週）コース

・子ども1名：8,900円

・親子プラン：19,800円

※ お子さまはシミュレーションブースを利用

■ 対象年齢

5歳～12歳程度

※ ゴルフ未経験・運動が苦手なお子さまも参加可能

※ 中学生以上は通常レッスンへの移行も可能

■ GOLF QUEST for KIDS 体験会について

スイングアーツ心斎橋では、実際の雰囲気を確認できる体験会を実施しています。

無理な勧誘は行わず、ご家庭のペースに合わせたご案内を大切にしています。

受付時間は、平日11時～21時、土日祝10時～20時です。

■ お問い合わせ・体験会申込み

スイングアーツ心斎橋 キッズゴルフ体験受付

https://swingarts.jp/trial-apply/

電話番号:06-6484-7734 （平日 11時～21時）

■スイングアーツ 概要

社名:スイングアーツ合同会社

所在地:〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目１９－２０ ローズハウスビル3F

電話番号:06-6484-7734

設立:2010年７月１日

URL:https://swingarts.jp/

代表者:山本 託也

所属:PGA公認スクール