【ひなまつり】「おいしく食べて、かわいく飾れる」雛人形折り紙付きの季節限定プレミアムパッケージきびだんごが登場！
岡山県のきびだんご一品づくりの専門店 株式会社山方永寿堂（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岡本 光正）は、季節限定商品として「ひなまつりきびだんご10個入」を発売いたします。
本商品は、「おいしく食べて、かわいく飾れる」 をキャッチコピーに開発した、ひなまつりシーズン限定のプレミアムパッケージきびだんごです。ひなまつりをモチーフにしたやさしい色合いのパッケージを開けると、中にはきびだんごと雛人形折り紙 が同封されています。
さらに、パッケージと雛人形折り紙を組み合わせることで、食べ終わったあともかわいいひなまつりの飾りとして楽しめる仕様となっています。
きびだんごは、創業以来受け継がれる伝統製法でつくられた“なめらかな口当たり“で上品な甘さのプレーン味。お子さまから大人まで、ご家族そろってひなまつりを楽しめる商品です。
ひなまつりきびだんご10個入
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o2-9CvzsdaE ]
ひなまつりきびだんご10個入 開封イメージ
山方永寿堂オフィシャルサイト(https://www.eijudo.co.jp/)
ひなまつりきびだんご10個入
【商品特徴】
１．華やかな限定パッケージ
ひなまつりモチーフの春らしさを基調にした、やさしく上品なデザイン。桃太郎でおなじみのイヌ・サル・キジ・オニもパッケージを彩ります。
ひなまつりの贈り物や、季節のご挨拶にもぴったりです。
２．雛人形折り紙付きで「飾る楽しさ」も
雛人形折り紙と箱内側の桜イラストを組み合わせることで、食べ終わったあとも、ひなまつりの飾りとして楽しめます。
親子で折り紙を折りながら、ひなまつりを楽しむきっかけをつくります。
３．伝統製法と素材へのこだわり
山方永寿堂は岡山県で唯一のきびだんご一品づくりの専門店。
職人が一粒一粒心を込めて手作業でつくるきびだんごは、なめらかな食感と上品な甘さが特徴です。
素材の味をいかした一番人気のプレーン味は、
幅広い世代に愛されています。
COCHAE(左から軸原ヨウスケ、武田美貴、長友真昭)
【デザインユニット COCHAE】
“あそびのデザイン”をテーマに活動する
軸原ヨウスケ、武田美貴、長友真昭（2025～）によるデザイン・ユニット COCHAE(コチャエ)。 2003年結成、「折紙をもっとポップに！」を
キーワードにグラフィック折紙を制作。現在は新しい視点を持った玩具や雑貨の開発、商品企画、展示やWSなど幅広い活動を行っている。近年は山方永寿堂「岡山名物 きびだんご」などパッケージデザインを数多く手がける。
著書に 『折りCA』(青幻舎、2003～)シリーズ、『妖怪おりがみ』(講談社、2008)、『カワイイヲリガミ細工』（誠文堂新光社、2016）など多数。折り紙パズル「ファニーフェイスカード」がグッドデザイン賞受賞（2008）。『トントン紙ずもう』（KOKUYO、2012）グッドトイ2013選定。「YAMA COFFEE」（ONSAYA、2015） 「紅だるま」（佐藤紅商店、2017）がアジアの優れたパッケージデザインに贈られる
TOP AWARDS ASIAを受賞。
COCHAE ホームページ(https://cochae.com/)
きびだんご プレーン味
【全国菓子大博覧会 受賞歴】
山方永寿堂のきびだんごは昭和40年（1965年）に行われた「第16回全国菓子大博覧会」から
4大会連続で高位賞を受賞したことにより、
第20回大会では、これ以上審査する必要が無いという「無鑑査賞」を受賞しました。
第16回 名誉金賞
第17回 名誉大賞
第18回 厚生大臣賞
第19回 通産大臣賞・労働大臣賞
第20回 無鑑査賞
【商品概要】
商品名：ひなまつりきびだんご10個入
発売日：2026年2月5日～（期間限定販売）
価格 ：660円（税込）
内容量：10個入（個包装）＋雛人形折り紙つき
販売場所：山方永寿堂公式オンラインショップ、山方永寿堂さんすて岡山店(直営店)、岡山駅内売店、県内外のお取扱店など
※店舗によってはお取り扱いがない場合がございます。
お取扱店ページ：https://www.eijudo.co.jp/shop/
商品ページ：https://www.eijudo.co.jp/product/hinamatsuri-10/
山方永寿堂 さんすて岡山店
【会社概要】
社名：株式会社 山方永寿堂 (ヤマガタエイジュドウ)
創業：昭和21年8月
資本金：3,000万円
代表者：代表取締役社長 岡本 光正
TEL：086-270-0202(代表) FAX086-270-2424
住所：岡山県岡山市中区西川原53-8
【お問い合わせ先】
株式会社山方永寿堂 営業部
住所：岡山県岡山市中区西川原53-8
TEL：086-270-0202
MAIL：share-eijudo@eijudo.co.jp
HP：https://www.eijudo.co.jp/