株式会社yolidoli、中国・北京「VISTA CLINIC」とパートナーシップ協定のMOUを締結

株式会社yolidoli【概要】

株式会社yolidoli（本社：愛知県／代表取締役：船曳 陸斗）は、中国・北京の国際クリニック「VISTA CLINIC（Beijing Vista Healthcare Management Co. Ltd. Vista Clinic：北京市维世达徳联企業管理咨询有限公司维世达诊所）」と、日中間の医療連携に関するパートナーシップ協定（MOU：Memorandum of Understanding）を締結しました。

本MOUは、中国国内で日本の高度な医療を希望する患者と、日本の医療機関の国際受け入れをつなぐ新たな医療ツーリズム基盤の構築を目的としたものです。

VISTA CLINIC（北京）訪問の様子（2025年11月）【背景】

アジア地域を中心に、国境を越えた自費診療による医療ニーズ（医療ツーリズム）が年々拡大しています。

特に中国では富裕層を中心に、精密検査・専門治療を国外で自費で受けたいというニーズが高い状況にあります。

一方、日本の医療機関では、海外患者受け入れに関する運営業務（事前検査、通訳、来日前のスクリーニング調整など）が課題となっています。

このような背景のもと、yolidoliとVISTAは、両国間の医療アクセスを改善する目的でMOU締結に合意しました。

【MOUの主な内容】- VISTAの患者に、日本での検査・治療という選択肢を提供し、必要に応じてyolidoliを通じて日本国内の医療機関へ受診- yolidoli経由で日本へ渡航予定の患者に対し、中国国内での事前検査・フォローアップをVISTAが実施- 両社で、医療連携および情報共有の枠組みを整備

【今後の展望】

yolidoliでは、今回のMOU締結を起点として

- 日中間の医療受診導線の最適化- 渡航前のスクリーニングの標準化- 日中の医療機関ネットワーク拡大

を進めてまいります。

また、VISTAとの協働により、日本の医療機関にとっても受け入れ負担軽減と送客チャネルの多様化が期待されます。

【会社概要】

＜株式会社yolidoli＞

会社名：株式会社yolidoli

所在地：愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番（国立大学法人名古屋工業大学内）

代表者：代表取締役 船曳 陸斗

事業内容：医療ツーリズムプラットフォーム／医療機関向けCRM・国際患者受け入れ支援

ウェブサイト：https://yolidoli.com

＜VISTA CLINIC（Beijing Vista Healthcare Management Co. Ltd. Vista Clinic：北京市维世达徳联企業管理咨询有限公司维世达诊所）＞

所在地：北京市朝陽区光華路1号 嘉里商場3階

事業内容：国際クリニック運営、外国人駐在者向け診療、総合健診、医療相談

ウェブサイト：http://www.vista-china.net

【お問い合わせ】

yolidoliでは、医療ツーリズムの新たなエコシステム構築に向け、さまざまな連携を積極的に進めています。

ご興味のある方は、ぜひお気軽に以下よりお問い合わせください。

株式会社yolidoli

ウェブサイト: https://yolidoli.com/#contact(https://yolidoli.com/#contact)