ABDiが「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」に出展

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：則末 修男、以下「ABDi」）は、2026年2月12日(木)～14日(土)に東京ビッグサイトで開催される「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」（主催：国際オートアフターマーケットEXPO実行委員会）に出展いたします。

出展ブースイメージ（小間番号：7824）

ABDiは、オートバックスグループの基幹システムおよびDX戦略を推進するIT領域の中核企業として「常にお客様に最適なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会を創造することを使命とする」というオートバックスチェンの経営理念のもと、IoTやAIなど最新技術活用したサービスや業務改善を進めています。

今回の展示では、独自開発の広告配信サービス「オートバックス リテールメディア」を初公開いたします。カーライフという生活者の趣味嗜好が反映されるデータを基点に広告配信を行い、約1,400万人の会員基盤（うち30～60代が約9割）に対して、多様なメディア接点から、幅広くリーチすることが可能です。最適な情報を最適なタイミングで届けることで、リーセンシー効果による消費行動の変化と効果検証の機会を提供します。

また当社ブースでは、実際の利用シーンを再現したデモンストレーションも実施予定です。ぜひ会場で最新の取り組みをご体感ください。

■展示概要

主な展示サービス

・「オートバックス リテールメディア」

趣味嗜好が表れるカーライフデータを活用した広告配信サービス

・「PitLog」（ピットログ）

整備作業の透明性向上を実現する動画保存・視聴サービス

https://pitlog.cloud/

・「AXCS」（アクロシーズ）

セキュアな通信回線と業務支援DXを一体化したパッケージサービス

https://axcs.cloud/

・「Owleye」(オウルアイ）

世界標準のGPSトラッカーと連携可能な動態管理/位置情報APIサービス

https://owleye.cloud/

■展示会概要

展示会名：第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026（略称：IAAE2026）

会期：2026年2月12日(木)～14日(土) 10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）

会場：東京ビッグサイト 東7・8ホール（東京都江東区有明3-10-1）

主催：国際オートアフターマーケットEXPO実行委員会

ブース位置：小間番号 7824

※来場には事前登録が必要です。以下のリンクよりご登録ください。

第23回国際オートアフターマーケットEXPO 2026 来場者事前登録ページ

https://www.iaae-jp.com/advance/

■会社概要

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ https://abdi.co.jp/

〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

TEL. 03-6221-7010 FAX. 03-6221-7020

■本件に関するお問い合わせ先（報道関係者）

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ

セールスマーケティング部 担当：古宮・福島

TEL：03-6221-7010