《学園ラブコメ特集実施中！》注目の2タイトルが【漫画配信サイトコロナEX】にて連載開始!! Xにて広告出稿中！

《学園ラブコメ特集実施中！》注目の2タイトルが【漫画配信サイトコロナEX】にて連載開始!!

株式会社ＴＯブックス




株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」は、現代学園ラブコメ作品の『学校で有名な三大美少女の憧れは、人気モデルの“女装”した俺らしい@COMIC』『学園のマドンナの渡辺さんが、なぜか毎週予定を聞いてくる@COMIC』の2作品の連載を開始いたしました。それに伴い、学園ラブコメ特集を実施しております！


■新連載情報


『学校で有名な三大美少女の憧れは、人気モデルの“女装”した俺らしい@COMIC』

[漫画]やくれれ


[原作]楓原こうた



＼一挙3話配信開始！／


▼第1話はこちらから


https://to-corona-ex.com/episodes/238126507626041



「俺の正体、バレるわけにはいかないんだ……!!」


陰キャ女装男子×学園の三大美少女


逃げても追いかけられる、ドタバタ学園ラブコメディ!!






『学園のマドンナの渡辺さんが、なぜか毎週予定を聞いてくる@COMIC』

[漫画] ゆうき 望


[原作] まるせい



＼一挙3話＆8週連続配信開始！／


▼第1話はこちらから


https://to-corona-ex.com/episodes/240263045467746



「海で私とXXしませんか？」
[一途な猛攻JK]×[激ニブ鉄壁男子]のじれ甘すれ違い海辺ラブコメ！





＜コミックス1巻も好評予約受付中！＞

『学園のマドンナの渡辺さんが、なぜか毎週予定を聞いてくる@COMIC 第1巻』

[漫画] ゆうき 望


[原作] まるせい



価格：704円(税込)


発売日：2026年3月15日


ISBN：9784867949153



▼詳細はこちらから


https://www.tobooks.jp/contents/21184






■Xにて広告出稿中！

『学校で有名な三大美少女の憧れは、人気モデルの“女装”した俺らしい@COMIC』







『学園のマドンナの渡辺さんが、なぜか毎週予定を聞いてくる@COMIC』






▼TOブックスX公式アカウントはこちら


https://x.com/TOBOOKS



■コロナEXとは


TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。


月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。



▼作品ページはこちら


https://to-corona-ex.com/






株式会社TOブックス
株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。

紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。

TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市

HP：https://www.tobooks.jp/