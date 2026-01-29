シリーズ初！”ハンターモード”を収録した『逃走中』シリーズ最新作『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』Steam版_本日、1月29日発売！

株式会社ディースリー・パブリッシャー

株式会社ディースリー・パブリッシャーは、人気ゲームシリーズ「逃走中」の最新作『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』のSteam版を本日、1月29日（木）に発売いたしました。

また、Nintendo Switch 2・Nintendo Switch版の日本を除く地域での販売も開始いたしました。

『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』とは

プレイヤーは逃走者となり限られたエリアの中で放たれたハンターから逃げた時間によって賞金を獲得

できるという、フジテレビ系列で放送中の人気番組「逃走中」のルールを踏襲した、逃走アクション

ゲーム。

今作はシリーズ初となる、自分がハンターになり最強のハンターを目指す「ハンターモード」を収録。

また、オンライン通信にも対応しているので、全国のユーザーと対戦したり、ランキング機能で順位を

競いあったり、新しく収録された要素で遊びごたえ十分。

『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』をお楽しみください。

■ゲーム公式Webサイト

https://www.d3p.co.jp/tosochu/

■Steam版はこちら

https://store.steampowered.com/app/3649590

【人気番組「逃走中」情報】

フジテレビ系列で放送中の人気番組「逃走中」とは、あるエリアで限られた時間の中、「逃走者」がハンターから逃げ切ることに成功したら賞金を獲得できるというゲームを題材にした

バラエティ番組。

https://www.fujitv.co.jp/tosochu/top.html

【ポイント１：番組さながらのリアルな逃走アクションを体験！】

ゲームの流れは、まずスタートと同時に先に逃走者が逃げ、30秒後にハンターが放出。

逃走者には、逃げた時間に応じて獲得できる賞金が加算されていき、もちろん、途中で自首をして、

その時点での獲得賞金を手にすることも可能！

制限時間の15分間、ハンターに確保されず逃げきれれば、逃走成功だ！

ハンターに確保されれば、ゲームオーバーで即終了！キミは最後までハンターから逃げきれるか!?

【ポイント２：シリーズ初！ハンターモード収録！キミがハンターになれる！】

シリーズ初となる“ハンター”を操作できる「ハンターモード」を収録。

誰もが一度は夢みた、自分がハンターになって逃走者を追いかけ確保するという体験をゲームで堪能

しよう！

ハンターになって逃走者を確保し、最強のハンターを目指そう。

また、リニューアルされたハンターも登場！お楽しみに！

【ポイント３：シリーズ初！ハンターVS逃走中モード収録！キミはハンター？それとも逃走者？】

シリーズ初となるハンターと逃走者を選んでプレイできる「ハンターVS逃走者モード」を収録。

何者かに制御を奪われたハンターの暴走を止めるために、ミッションで得る武器を手に、逃走者たちは、ハンターへ反撃を開始する。オンラインに接続すれば最大12人（ハンター4人、逃走中8人）で

プレイ可能。ハイパーハンター軍と逃走者たち、勝利するのはどっちだ!?

【ポイント４：シリーズ初！オンライン対戦で燃えろ！】※1

シリーズ初となる最大12人でプレイできる「オンライン対戦」機能を収録。

簡単＆お手軽なマッチングによるユーザー同士のオンライン対戦や、フレンド間での対戦も可能。

収録されている「逃走者モード」「ハンターVS逃走者モード」の各全5ステージをオンラインで

遊べる！

【ポイント5：ランキングで全国のユーザーと競え！】※1

「ランキング」機能を収録。

「ハンターモード」ではクリア時間の速さによってきまるスコアで順位を決定。

「ハンターVS逃走者モード」では、オフラインとオンラインで獲得した賞金の累計で順位を決定。

ユーザー同士の順位争いでゲームがさらに盛り上がる！

【商品概要】

タイトル：逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?

発売日：発売中（Steam版2026年1月29日発売）

価 格：パッケージ版4,950円（税込）/ダウンロード版、Steam版同価格

対応機種：Steam・NintendoSwitch 2・Nintendo Switch

ジャンル：逃走アクション

プレイ人数：１人

（Steam版_オンライン通信時最大12人）

（NintendoSwitch 2・Nintendo Switch版_おすそわけ、ローカル通信時最大4人、

オンライン通信時最大12人）

CERO：A_全年齢対象

収録言語：日本語・英語

権利表記：(C)FUJI TELEVISION (C)2025 D3PUBLISHER

公式Webサイト：https://www.d3p.co.jp/tosochu/

Nintendo Switch 2・Nintendo Switchダウンロード版はこちら

（上段：Nintendo Switch 2_下段：Nintendo Switch）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101931

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091707

(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve

Corporationの商標及びまたは登録商標です。

NintendoSwitchは任天堂の商標です。

※1 オンラインプレイのご利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です。

※Nintendo Switch 2版とNintendo Switch版の機能に関する対比表は公式ホームページをご参照

ください。

※ Nintendo Switch 2・Nintendo Switch版とSteam版とのクロスプレイには対応しておりません。

※画面は開発中のSteam版のものです。実際の製品とは異なる場合がございます。