環境と人に配慮したゴミ袋「moichido」に業務用2商品登場
日本サニパック株式会社
環境と人に配慮したゴミ袋「moichido」
エコマーク認定とグリーン購入法適合の商品
「moichido」業務用2商品
日本サニパック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上充治、以下 サニパック）は、資源を再利用し、環境と人に配慮したゴミ袋「moichido（モイチド）」から70Lと90Lの2商品を2026年1月29日（木曜）より発売しました。
環境と人に配慮したゴミ袋「moichido」
「moichido（モイチド）」について
資源を「もう一度使う」という意味合いから、「moichido（モイチド）」となりました。
みなさまにご使用いただきながら、「環境意識を高める共創活動」の促進にも貢献する商品です。
再生ポリエチレンを40%以上使用し、商品のライフサイクルを通して環境へ配慮した商品として認められた、エコマーク認証商品です。
また、環境省が定める「グリーン購入法」にも適合する商品です。資源保全・企業価値向上に貢献することが可能です。
エコマーク認定とグリーン購入法適合の商品
商品ラインアップ
【業務用】
・moichido ゴミ袋 70L 半透明 20枚入 0.018mm
・moichido ゴミ袋 90L 半透明 20枚入 0.020mm
「moichido」業務用2商品
「moichido（モイチド）」の特設ページはこちら
https://www.sanipak.jp/series/moichido.html
■会社概要
社名：日本サニパック株式会社
所在地：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-25-5
代表者：代表取締役社長 井上充治
事業内容：ポリエチレン製ゴミ袋、食品保存袋、水切り袋、食品シートなどの製造、及び販売
設立年：1970年（昭和45年）
株主：伊藤忠商事株式会社 100%
■お問い合わせ先
本件に関する報道機関様からのお問い合わせ窓口
日本サニパック株式会社
経営企画本部 広報担当 細川
TEL：03-3469-4842
お問い合わせ窓口：
https://www.sanipak.co.jp/contact.html