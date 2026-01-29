GWには京都府亀岡市で「明智光秀」になってみては？戦国絵巻を再現する「第53回亀岡光秀まつり」武者行列の出演者を公募開始
第５２回亀岡光秀まつりに出演した明智光秀公役
京都府亀岡市（市長：桂川孝裕）は、本市や市内事業者で構成される亀岡光秀まつり実行委員会（委員長： 奥村 昌信）で、2026年5月3日（日）に開催する「第53回亀岡光秀まつり（以下、本まつり）」のメインイベントである「明智光秀公武者行列」の出演者を募集します。本公募では、主役の明智光秀公役をはじめとする主要配役7名を募り、光秀公が築いた城下町・亀岡から「名君・光秀」の遺徳を次世代へと発信します。
名君・光秀公を顕彰する亀岡市の伝統
当時の面影が残る丹波亀山城跡
光秀公は、歴史的には「本能寺の変」により謀反人のイメージを、亀岡市においては治水事業や税の免除を行った慈悲深い「名君」、そして生涯側室を持たなかった「愛妻家」として今なお市民に深く親しまれています。本まつりは、この光秀公の遺徳を偲び、地域の歴史的アイデンティティを再確認する伝統行事です。公募を通じて、市内外の歴史ファンとともに、亀岡市の誇りを全国へ届けることを目的としています。
本格的な甲冑を身にまとって騎乗し、歴史の主役に。
出立の様子
第５２回亀岡光秀まつりに出演した玉子役（彩羽真矢さん）
数万人規模の観客が見守る中、鎧武者たちが旧城下町を勇壮に練り歩きます。出演者は本格的な衣装を着用し、亀岡市の歴史を体現する重要な役割を担います。
- 開催日
2026年5月3日（日）
- 募集締切
2026年3月9日（月）【必着】
- 主な募集配役と参加料
20万円で手に入れるプレミアムな体験
歴史ファンにとって、明智光秀公役の参加料20万円は大変価値のあるものです。その理由は、この日限りの「圧倒的なプレミアム体験」にあります。
- 本格的な装束と専門家による支度
精巧な甲冑や装束を着用。専門の着付け師とメイクアップアーティストが、あなたを戦国武将へと変身させます。
- 数万人の視線を独占する主役体験
沿道を埋め尽くす数万人の観衆から「光秀さま！」と声援を浴び、歴史ある城下町の中心を馬に揺られて進む体験は、個人の撮影や観光では決して味わえません。
- 公式記録として刻まれる歴史
50回を超える亀岡市の伝統行事の「主役」として、公式パンフレットや市の記録にその名が刻まれます。
亀岡光秀まつり実行委員会委員長コメント
亀岡市にとって明智光秀公は、街の礎を築いた名君です。行政、経済界等が参画する本委員会が主導するだけでなく、公募を通じて全国の皆さまとともにこの伝統を盛り上げたいと考えています。光秀公の真の姿を世界へ届ける、熱意あるご応募をお待ちしております。
今後の展望
亀岡光秀まつり実行委員会は、本まつりを通じてシビックプライド（市民の誇り）を醸成し、歴史文化を軸とした関係人口の拡大を図ります。今後も「明智光秀公のまち」として、その精神を次世代へつなぎます。
京都府亀岡市について
京都府亀岡市の空撮
京都府の中央部に位置し、JR京都駅から快速で約20分とアクセス良好な田園都市です。 「環境先進都市」を目指す取り組みと並び、戦国武将・明智光秀公が築いた城下町としての歴史を大切にしています。令和7年に市制70周年を迎え、2026年9月18日からは「第43回全国都市緑化フェアin京都丹波」の開催も控えるなど、豊かな自然と歴史が調和する、注目が高まるエリアの一つです。
・市公式ホームページ：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/
・市公式Instagram：https://www.instagram.com/kameokacity/
【本件に関するホームページ】
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/site/kankou/3515.html
【お問い合わせ先】
京都府亀岡市 産業観光部 商工観光課 観光振興係
担当：松浦（まつうら）
TEL 0771-25-5034
E-mail：syoukou-kankou@city.kameoka.lg.jp