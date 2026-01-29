2月20日はリフレの日！Queenswayから「リフレの日記念コース」をはじめ、選べるアロマでつらい季節をすっきりサポート「花粉対策リフレ」とあなたのために仕立てる「カスタマイズケア」がスタート！

株式会社BESTHERBS

株式会社BEST HERBS(https://www.best-herbs.jp/)（代表取締役社長:塚田正之）の運営するリフレクソロジーサロン、Queensway(https://www.queensway-group.jp/)

およびQueensway LUX(https://www.queensway-group.jp/qw-lux_lp.html)は、2月20日の「リフレの日」を記念し、お客様への感謝を込めた特別企画を実施いたします。

Queensway では日頃の愛顧に感謝を込めて、ハンドリフレクソロジー5分サービスが付いた「リフレの日記念コース」を期間限定で提供。さらに、選べるアロマとフットリフレクソロジーで花粉特有の不快感にアプローチする2.3月限定メニュー「花粉対策リフレ」が登場いたします。

Queensway LUXでは、お一人おひとりの悩みに寄り添い、セラピストがオーダーメイドで施術を構成する、2月限定「カスタマイズケア」を提供。春の訪れによる心身の揺らぎを感じやすいこの時期に毎日を心地よく過ごすサポートをいたします。

「2.20リフレの日 記念コース」概要

フット・リフレクソロジー （パウダー）

50分（施術時間45分）

フットバス中にハンドリフレクソロジー（5分）が付きます。

▶提供期間

2026年2月11日（水）～ 2月27日（金）

税込料金 6,160円

Queensway 2026年２.３月限定『花粉対策リフレ』概要

※リフレクソロジーにアロマオプション（通常有料）を追加することで、様々な相乗効果が期待できます。

フット・リフレクソロジー

（パウダー＆オイル） 75分

（フットバス付き、施術時間60分）

ユーカリかティートリーのアロマオプションをお選びいただけます。

▶オイルの効能

ユーカリ：鼻詰まりや鼻水を抑え、呼吸をスムーズに整える効果が期待できます。清涼感のある香りが、花粉による頭の重さをスッキリとリフレッシュさせてくれます。

ティートリー：優れた抗炎症作用により、鼻や喉のムズムズ・イガイガを鎮める効果が期待できます。免疫力にもアプローチし、季節の変わり目の健康維持をサポートしてくれます。

▶75分（施術60分）税込料金 9,790円

Queensway LUX 2026年２月限定『全身＆リフレ カスタマイズケア』概要

オーダーメイドでお客様用の施術を構成いたします。

・ウェルカムドリンク

「オーガニック コーディアル （エルダーフラワー）」

- 優雅な香りとすっきりとした甘さで、心身を整えます。

・バスオイル

「アロマセラピー アソシエイツ エクイリブリアム バスアンドシャワーオイル」

ーキメ細かな粒子が肌を優しく保護し、なめらかに整えます。

・ボディオイル

「アロマセラピー アソシエイツ サポートN マッサージアンドボディオイル」

ーうるおいを与え、しっとりなめらかな肌へと導きます。

・アフターティー

「ダーヴィルス オブ ウィンザー（カモミール）」

ーリンゴのような優しい香りとほのかな甘み。気分をリラックスさせる効果が期待できます。

▶105分（施術80分) 税込料金 25,410円

（無添加はちみつのど飴付き）

Queensway LUX

～心と体にファーストクラスの安らぎを～

空間も施術もファーストクラスなラグジュアリーサロン 。

Queenswayでも技術力の高い厳選されたセラピストが集結。日常から離れたスペシャルな空間で癒しのひとときをお過ごしください。

東京都 中央区八重洲2丁目2-1

東京ミッドタウン八重洲セントラルタワー2階

HP:https://www.queensway-group.jp/qw-lux_lp.html

Tel:03-6262-2825 公式Instagram：queenswaylux(https://www.instagram.com/queenswaylux/)

Queensway（クイーンズウェイ）

Queenswayは日本で初めて誕生したリフレクソロジーサロン。

提供している”英国式リフレクソロジー”は、日本人好みのちょっぴり強めな“イタ気持ちいい”刺激。

日本人に合うオリジナルのリフレクソロジーを開発しました。

HP：https://www.queensway-group.jp/

公式Instagram：queensway_group(https://www.instagram.com/queensway_group/)

報道関係からのお問い合わせ

株式会社BEST HERBS 広報

〒162-0064 新宿区市ヶ谷仲之町 3-5

email: bh-pr@best-herbs.jp HP: https://www.best-herbs.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d81054-172-fd06620c04170f5b40312b40aad70d5b.pdf