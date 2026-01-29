i-Reporter、「ITreview Grid Award 2026 Winter」で7部門受賞・21期連続評価を獲得。既存帳票・業務フローをそのままデジタル化する設計が現場に定着。

株式会社シムトップス

株式会社シムトップス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：水野貴司）が提供する現場帳票システム「i-Reporter（アイレポーター）」は、国内最大級のIT製品レビューサイト「ITreview」が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、7部門で受賞しました。

21期連続評価を含む6部門で「Leader」、1部門で「High Performer」を獲得し、長期にわたりユーザーの皆さまから高い評価をいただいていることが改めて示されました。

「既存帳票・業務フローをそのままデジタル化」がレビュアーに高評価

「ITreview Grid Award 2026 Winter」で7部門同時受賞したi-Reporter

「ITreview Grid Award」は、実際のユーザーのレビューをもとに顧客満足度および市場での認知度が高い製品を表彰するアワードです。

2026 Winterでは、約15.1万件のレビューを分析し、特に優れた評価を得た製品が「Leader」、

顧客満足度が高く今後の成長が期待される製品が「High Performer」として選出されています。



i-Reporterは、「Leader」「High Performer」で選出され、これまでに320件以上のレビュー、平均4.0点（5点満点）を獲得しました。



この度の受賞は、日頃よりi-Reporterをご利用いただき、レビューを投稿いただいた皆さまのご支援の賜物です。心より御礼申し上げます。

受賞部門一覧（ITreview Grid Award 2026 Winter）

Leader

- 帳票作成・帳票管理ツール ＜21期連続＞- 日報アプリ ＜14期連続＞- 報告書作成ツール ＜14期連続＞- 工事写真 ＜2期連続＞- 日報システム（製造業向け） ＜14期連続＞- 設備保全管理システム ＜12期連続＞

High Performer

高評価の背景：導入効果に加え、i-Reporterの開発体制にも評価

- ノーコードWebデータベース ＜2期連続＞

実際のユーザーからは、現場改善や業務効率化の観点やi-Reporterの製品に対する企業姿勢も評価が寄せられています。



※ITreview掲載レビューより抜粋



１．導入しやすさ・既存業務の継承

・これまで使っていた紙やExcelの帳票をほとんど変えずにデジタル化でき、現場の混乱なく導入できた

・業務フローを大きく変える必要がなく、自然に現場に受け入れられた

現場へのシステム導入において最も大きな壁となるのが、「これまでのやり方を変えなければならない」という心理的・実務的負担です。

i-Reporterでは、既存帳票や業務フローを尊重することを重視し、現場が無理なく移行できる設計を行ってきました。

こちらの評価は、そうした“現場を尊重しながらデジタル化できる”考え方が、実際の現場で有効に機能していることを示すものだと受け止めています。

２．Excel感覚・使いやすさ

・Excelに近い操作感のため、ITが得意でない現場担当者でもすぐに使いこなせた

・関数や入力規則を活用でき、Excelで行っていた帳票管理をそのまま移行できた

現場では、Excelが長年使われ続けてきた“事実上の標準ツール”です。

i-Reporterは、その操作感や考え方を活かすことで、新しいシステムを「覚える」のではなく、「そのまま使える」ことを目指してきました。

既存帳票や業務フローをそのままでデジタル化できる点が評価された背景には、こうした設計思想があると考えています。



３．入力ミス防止・品質向上

・自動判定や入力チェック機能により、記入ミスや判断ミスが大幅に減った

・人によるバラつきがなくなり、帳票の品質が安定した

現場帳票では、属人化や記入ミスが品質低下や手戻りの原因になりがちです。

i-Reporterでは、入力ルールの標準化や自動判定機能を通じて、誰が使っても一定の品質を保てる仕組みを提供してきました。

こちらの評価は、業務の効率化だけでなく、現場データの信頼性向上にも貢献できている結果だと考えています。

４．業務効率化・ペーパーレス

・転記作業や印刷が不要になり、日々の業務負担が大きく軽減された

・報告書作成や集計作業の時間が短縮され、本来の業務に集中できるようになった

紙帳票を前提とした業務では、記入後の転記・集計・保管といった間接作業が大きな負担になります。

i-Reporterは、記録から活用までを一気通貫でデジタル化することで、現場の作業時間削減を支援してきました。

ユーザーの声からは、ペーパーレス化が単なる削減施策ではなく、現場の生産性向上につながっていることがうかがえます。

５．現場定着・横展開

・「使いやすい」という声が現場から多く、他の業務や部署にも展開している

・日報だけでなく、点検や検査などさまざまな用途に活用できている

システムは導入すること自体が目的ではなく、継続して使われ、組織全体へ縦横断的に根付いていくことが重要です。

i-Reporterが日報にとどまらず、点検・検査・報告書など多様な業務に展開されている背景には、

現場が「自分たちのやり方のまま使える」と感じられている点があると考えています。

今回の連続受賞は、そうした現場定着型の取り組みが評価された結果であると受け止めています。



６．ユーザーの声を起点とした継続的な改善姿勢への評価

・現場の使い勝手を踏まえた機能改善が続いている

・要望や課題に対して、柔軟に対応している印象がある

・使い続ける中で、より現場に合ったツールになっていると感じる

ユーザーレビュー全体からは、特定の機能や操作性だけでなく、

「現場の声がプロダクトに反映されている」という実感に対する評価がうかがえます。

当社では、製品開発においてユーザーの声を最も重要な起点の一つと位置づけ、

ユーザーコミュニティ「現場帳票カイゼン部」内で改善要望を上げていただき、製品へ反映するスキームを構築しました。



こうした取り組みの積み重ねが、「導入しやすさ」「使いやすさ」「現場定着」といった評価につながり、ユーザーの皆さまに寄り添ってきた証として長期にわたる連続受賞につながっているものと考えています。

現場定着の理由を解き明かすホワイトペーパーを公開中

現場のデジタル化を推進する方、あるいはまだ手を付けられていない企業様へ向けて、

実際のレビューや事例をもとに「導入のハードルが下がる理由」を解説したホワイトペーパーを公開中です。

📥 レビューでわかる。「i-Reporter」の現場帳票は、なぜスムーズに現場へ浸透するのか？

https://application.i-reporter.jp/download.naze



📥 現場帳票を電子化する前に準備しておきたい7つのポイント

https://application.i-reporter.jp/download.denshika

今後の展望

今後も「現場で本当に使われる」ことを前提に、ユーザーの声をもとにした機能改善とサポート強化を継続していきます。



引き続き、i-Reporterをよろしくお願い申し上げます。

【関連リンク】

▶ i-Reporter製品紹介：https://i-reporter.jp/

▶ ITreviewレビュー一覧：https://www.itreview.jp/products/i-reporter/reviews

■現場帳票の電子化なら「i-Reporter（アイレポーター）」

i-Reporterは4,500社22万人以上が利用する国内シェアNo.1の現場帳票システム(https://i-reporter.jp/)です。

日報・点検記録・検査記録・作業チェックシートなどの使い慣れた紙・Excel帳票がプログラミング知識不要で、誰でも簡単にデジタル化できます。

i-Reporterの導入で、現場情報のデジタル化・蓄積を実現しながら

・月200分の書類整理がゼロ

・分析時間を15日→2～3分に短縮

・月37.5時間の帳票管理削減

などさまざまな改善効果を生み出します。

また、写真・音声・バーコード対応で現場の状況を精確に記録し、リアルタイム共有と自動化により業務効率と品質向上を同時達成します。

i-Reporterの特徴

（入力機能例）数値の閾値判定（入力機能例）カレンダー入力（入力機能例）バーコード読み取り（入力機能例）フリードロー

1. Excelベースのノーコードで簡単導入

既存のExcel帳票をそのままデジタル化できるため、プログラミング知識不要。ユーザーレビューで「敷居の低さ」が高く評価されるなど、現場作業者が直感的に利用できます。

2. リアルタイムデータ共有で工数削減を実現

現場入力データが即座にデジタル化され、月200分の書類整理がゼロ化、分析時間を15日→2～3分に短縮。承認フローも7日→1日（最速1時間）に短縮し、データの2重入力を完全排除。

3. 豊富な連携機能で高度な自動化を実現

デジタルトルクレンチ、PLC、IoT機器、MotionBoard、Kintone、各種データベースなど、さまざまな外部機器やソフトウェアとの連携も可能。

4. 多様な入力方法で現場作業を効率化

写真・音声・バーコード・QRコード対応により、作業と入力の並行が可能。月37.5時間の帳票管理削減、作業時間分析を15日→2～3分に短縮等さまざまな改善効果を生み出します。

5. 柔軟な導入形態で段階的拡張が可能

オンプレミス版とクラウド版の両方に対応し、5ユーザーから利用開始可能。4,500社22万人以上の導入実績を持ち、国内シェアNo.1の信頼性を提供。

株式会社シムトップスとは

会社名 ：株式会社シムトップス

本社住所 ：〒141-0021 東京都品川区上大崎2-2

5-2 新目黒東急ビル10階

代表者名 ：代表取締役社長 水野 貴司

設立年月日：1991年10月1日

資本金 ：1千6百5十万円

売上高 ：20億8千7百万円（2024年度売上）

従業員数 ：計90名（2025年10月末時点）

▼企業サイト

https://cimtops.com/

▼アイレポちゃん（企業公式キャラクター）X（旧Twitter）アカウント

https://twitter.com/i_reporter_jp

▼株式会社シムトップス 公式Facebookアカウント

https://shorturl.at/cEGIT

※｜富士キメラ総研 2024年8月8日発刊

業種別IT投資／デジタルソリューション市場 2024年版

I-2 現場帳票ペーパーレス化ソリューション 市場占有率48.6％（2023年度のベンダーシェア・数量）