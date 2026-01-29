【生産管理とDXのテクノア】が『ITソリューション体験フェア2026』に出展します

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、2月20日に ソニックシティ国際会議室 で開催される「ITソリューション体験フェア2026」に出展いたします。

出展のお知らせ(https://www.techs-s.com/event/591)

参加申込をする :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2wIw-IWtfE24IbVk1l3k4NcVfF8BtAdLqjQEnNB_yXVUOVowMzdEM0JLVUhJUUhFVjVBT0JJTkQzTCQlQCN0PWcu

同展は、自社に最適なITソリューションと出会えるDX展示・体験イベントです。業務効率化や人手不足への対応、生産性向上に役立つデジタルソリューションを、展示と体験を通じ、分かりやすくご紹介します。





■こんな方におすすめです・デジタル化・DXにこれから取り組みたい中小企業の方・業務効率化や人手不足対策に課題を感じている方・自社に合ったITツールや支援先を探している方・他社の取り組み事例を参考にしたい方テクノアブースでは、「守りのDX」の代表格である、中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)と、AIを活用し「攻めのDX」を実現する『AI類似図面検索』(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)をご案内いたします。おかげさまで、生産管理システム『TECHS』シリーズが生産管理SaaS/PaaS分野で出荷本数No.1(https://www.techs-s.com/news/819)を獲得いたしました。（株式会社富士キメラ総研 2025年7月22日発刊 最新市場調査レポート「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」より）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/250_1_36565441d3a3735fe913f2d81b342717.jpg?v=202601291121 ]参加申込をする :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2wIw-IWtfE24IbVk1l3k4NcVfF8BtAdLqjQEnNB_yXVUOVowMzdEM0JLVUhJUUhFVjVBT0JJTkQzTCQlQCN0PWcu

出展製品

中小製造業様向けに特化した生産管理システム『TECHS』シリーズが生産管理 SaaS/PaaS部門で2024年度 出荷本数No.1を獲得！

▶詳細はこちら(https://www.techs-s.com/news/819)

中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ生産管理ソリューション：守りのDX 情報のデジタル化と業務効率の向上

・中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)



▶2025年12月15日（月）に新バージョンの提供を開始した多品種少量型の部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK』(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)（クラウド版）の専用オプション『スマホ実績収集オプション』(https://www.techs-s.com/news/832)もご紹介いたします。

AI・IoTソリューション：攻めのDX AIを活用した業務プロセスの変革

・過去の類似図面を検索する2D図面（平面図）専用ソフトウェア『AI類似図面検索』(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)



▶2026年1月5日（月）に新バージョン（Ver.3.2）をリリースした形状と文字のハイブリッド検索機能を搭載した『AI類似図面検索』(https://www.techs-s.com/news/830)もご紹介いたします。

中小製造業様向けDXソリューションサイト :https://www.techs-s.comITツールと導入時の伴走型支援で、業務の効率化・生産性向上をサポートします。

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名 (2025年4月1日現在)

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

--------------------------

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



テクノアではSNSを通しての情報発信にも力を入れています。

https://www.technoa.co.jp/sns_link