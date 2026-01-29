【無料オンライン】BIツールの導入を検討されている企業の担当者に向け、Tableau活用セミナーを2026/2/12(木)・2026/3/11(水)に開催
昨今DX化の流れも活発化し、組織に様々な変化が求められるようになりました。その一環として、BIツールの導入を検討している企業さまも増えているかと思います。しかし、「Tableauについて調べてみてもイマイチよく分からない。。」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回のセミナーでは、BIツール「Tableau」とはどんなツールなのか、Tableauで出来る分析や業務効率化、活用方法や導入事例など、Tableauについて弊社サービスとともに詳しくご紹介いたします。
データ分析やビジュアル化を取り入れることは、日々の業務や経営戦略を考えるうえで非常に役に立ちます。
以下のような悩みを抱えている方の参考になる内容です。
- 蓄積されたデータを活用できていない
- エクセル等での管理に限界を感じている
- BIツールに興味があるけどよくわからない
- データによる科学的経営を行いたい
- 業務の効率化を進めたい
- 社内で情報の共有をしたい
- ペーパーレス化を進めたい
- 顧客情報の見える化をしたい
- データのビジュアル化を実現したい
お気軽にお申込みください。
＜セミナーの概要＞
◆セミナータイトル
『【無料・オンライン】はじめてのTableauセミナー！ BIツールの基本と支援方法をお伝えします！』
◆開催日時
2026/2/12(木)16:00～17:00
2026/3/11(水)16:00～17:00
◆対象者
- データによる科学的経営を行いたい方
- 業務の効率化を進めたい方
- 社内で情報の共有をしたい方
- ペーパーレス化を進めたい方
- 顧客情報の見える化をしたい方
- データのビジュアル化を実現したい方
◆プログラム概要
前半：Tableauのご紹介
後半：Tableau導入でで何ができ何が改善するのか、当社のサービスと導入事例
◆開催場所
オンライン
◆料金
無料
申し込みは下記フォームから！
https://frogwell.co.jp/seminar_read/tableau/
【フロッグウェル株式会社 会社概要】
会社名：フロッグウェル株式会社
代表者：小谷 直也
設立：2010年5月
所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階
会社HP：https://frogwell.co.jp/
◆事業内容
・メーカー、販売会社向けシステム構築
・Salesforceソリューション開発、導入支援
・データ分析及びコンサルティング
・医療関連データ収集、加工
◆所属団体
・MD-Net賛助会員
・ジャパン・クラウド・コンソーシアム