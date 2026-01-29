価格改定後も来店客数が増加　カット＆カラー専門店「チョキペタ」2025年年間来店者数100万人を達成

株式会社アルテジェネシス

美容室チェーンを約370店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社が展開するカット＆カラー専門店「チョキペタ」は、2025年1年間で延べ100万人以上のお客様にご来店いただきました。チョキペタは、関東を株式会社C&P（横浜市中区/代表取締役社長 高橋 篤）と、関西を株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（京都市伏見区/代表取締役社長 小崎 昌平）が運営しています。

2025年6月に料金改定を実施する中で、技術スピードの向上や接客品質の改善、生産性向上を目的としたオペレーションの見直しを進めてきました。その結果、6月以降の既存店来店客数は前年を上回る水準で推移し、取り組みの成果が着実に表れています。また、同年11月に実施した顧客満足度アンケートでは、約2万人から回答が寄せられ、接客・仕上がりともに95％以上が「良い」と評価されました。チョキペタは今後も、品質向上と持続可能なサロン運営を通じて、より多くのお客様に選ばれるブランドを目指してまいります。

■価格改定後も支持された背景 ― 生産性とサービス価値の向上

2025年6月に実施した料金改定を機に、チョキペタでは「価格に見合った価値提供」を改めて見直しました。技術スピード向上を目的としたオペレーション改善や、接客品質の均一化に向けた教育体制の強化に取り組むことで、サロン全体の生産性向上とサービス品質の安定化を実現。その結果、料金改定後も既存店の来店客数は前年を上回る水準で推移し、顧客満足度調査においても高い評価を維持しています。

年間来店者数100万人の達成を受け、チョキペタではお客様への感謝を込めたキャンペーンの実施を検討しています。詳細が決まり次第、改めてお知らせする予定です。

■チョキペタとは

チョキペタは、「早い・安い・親切・丁寧」をコンセプトに、カットとカラーの“メンテナンス”に特化した専門サロンです。主にスーパーなど生活動線上に出店し、予約不要・キャッシュレス決済対応など、日常遣いしやすい利便性を重視したサービスを提供しています。オートシャンプーやセルフブローブースなど、運営面でも工夫を重ねることで、低価格でありながら満足度の高い施術を実現。40代後半から60代の女性を中心に定期的な身だしなみケアの場として支持されています。

■休眠美容師の活用と多様な働き方

チョキペタでは、結婚や育児などを理由に現場を離れた“休眠美容師”が再び働ける環境づくりに注力しています。施術メニューをカットとカラーに絞り、流行に左右されにくいベーシックな技術に特化することで、ブランクによる不安を軽減。一定のトレーニングを経て復帰しやすい体制を整えています。また、「週1日・3時間から」「平日のみ勤務」など柔軟な働き方を可能にし、美容業界の人材不足解消にも貢献しています。

応募を検討している方に向けた、「LINE事前登録制度」も導入し、自身の条件に合った採用情報を見逃すことなく受け取れる仕組みを整えています。

【株式会社C&Pについて】

本社：神奈川県横浜市中区

会長：吉原 直樹

代表取締役社長：高橋 篤

設立： 2019年1月4日

Tel： 045-222-7227

URL： https://www.chokipeta.com/

事業内容：カットカラー専門の身だしなみメンテナンスサロン運営

【株式会社ニューヨーク・ニューヨークについて 】

本社：京都府京都市伏見区

取締役会長：吉村 栄義

代表取締役社長：小崎 昌平

設立：1997年12月8日

Tel:075-604-5285

URL: https://www.nyny.co.jp/

事業内容：美容業、美容フランチャイズチェーンの運営

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：神奈川県横浜市中区

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

