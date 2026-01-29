冬の人気“紅ズワイガニのピザ”4種が最大400円OFF！　ピザーラ公式サイト限定 「カニまつり」で期間限定割引

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、「カニまつり」として、ピザーラ冬の代名詞であるカニのピザ4種を対象に、デリバリー注文で最大400円割引となるキャンペーンを、2026年1月29日（木）から2月8日（日）までの期間、ピザーラ公式サイト限定で開催いたします。

■この冬最後の「カニまつり」！ピザーラの“冬の味覚”をお得に楽しむチャンス

ピザーラでは、1998年に初代「ウインタークラブ」を発売して以来、バラエティ豊かなカニのピザを毎冬お届けしてきました。

毎年ご好評をいただいているカニのピザも、今シーズンはいよいよ終盤を迎え、残すところ約1か月で終売予定です。

そこで、最後までカニピザの美味しさを存分にお楽しみいただけるよう、この冬最後の「カニまつり」を開催。紅ズワイガニの旨みを堪能できる4商品を、特別割引価格（Lサイズ400円引き、Mサイズ200円引き、Pサイズ150円引き）でご提供いたします。

この機会に、ぜひ食べ逃しのないようお楽しみください。

＜【カニまつり ファイナル】特別割引対象ピザ＞

紅ズワイのフィッシャーマンズ ～ブイヤベース仕立て～

6種類の魚介の旨みと、香味野菜の自然な甘みが溶け込んだ特製ブイヤベースソースで、海の幸の濃厚な味わいを楽しめる一枚です。

紅ズワイのウインタークラブ

紅ズワイガニの身を惜しみなくトッピングし、カニの旨みを凝縮した特製クラブソースで仕上げた、冬のごちそうピザです。

ピザーラ カニマヨ

「特製クラブソース」と「特製グラタンソース」の2種類のソースを組み合わせ、カニの風味を引き立てた、まるでカニグラタンのような、やさしくコクのある一枚です。

絶品!カニトリオ（Pサイズ限定）

「紅ズワイのフィッシャーマンズ」「紅ズワイのウインタークラブ」「ピザーラ カニマヨ」の3種類を一枚で楽しめる、カニ好きにはたまらない一枚です。

※ハーフ＆ハーフは対象外 ※他のセット・キャンペーン・クーポン・割引サービスとの併用不可 ※公式サイト会員限定

※公式サイトからのデリバリー注文限定 ※キャンペーン実施期間は予告なく変更する場合がございます

※画像はイメージです