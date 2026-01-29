左きき“あるある”が愛おしい右ききさんも挑戦してみて!!　絵本『Yes！左きき』刊行

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、2026年2月10日（火）に絵本『Yes! 左きき』を刊行します。刊行日の2月10日は語呂合わせでレ（0）フ（2）ト（10）となり、左ききとゆかりの深い日といわれています。

本書は右きき仕様が「当たり前」の中、さまざまな工夫や体験を重ねる左ききの少年を主人公に、「並んで食べるとき隣の人とひじがこつん!?」「スープバーのおたまが!?」「改札は体をひねってピッ!?」など左ききの日常をコミカルに描いた作品です。左ききのお子様や保護者はもちろん、右ききのお子様や保護者も共感できて「Yes！」と言いたくなる一冊に仕上がっております。

特徴

１、主人公の飼い猫「はこねこ」の顔で共感の度合いを表現しています。

２、星をイメージしたチャレンジマークは、右ききの人に挑戦してほしい項目です。

＜書誌概要＞

スープバーのおたまの形が…ごはんをたべるとき、隣の人とひじがこつん

【書名】『Yes! 左きき』

【著者】作：あいちゃん、絵：とんだばやしロンゲ

【定価】1650円（10％税込）

【仕様】B5変形（縦206×横182）、48ページ

【発売日】2026年2月10日（火）

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

Amazon→ https://www.amazon.co.jp/dp/4533170641/

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-570-ca418b2d08d2fe7f91b69afb987fe60d.pdf