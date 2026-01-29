【世界37の国と地域でシリーズ累計210万部突破】『変な絵』（コミック）（原作：雨穴 漫画：相羽紀行）第4巻が2月12日に発売！
世界37の国と地域で翻訳出版が決定し、シリーズ累計210万部突破！ 覆面ホラーミステリー作家・雨穴氏世界的ミリオンセラー作品スケッチ・ミステリー『変な絵』。そのコミカライズ版第4巻が2026年2月12日(木)に株式会社双葉社から発売されます。
1.あらすじ
【『変な家』著者・雨穴の最高傑作を完全コミカライズ！】
殺害された恩師・三浦義春の当日の行動をなぞり、K山に登る岩田。
やがて、8合目にたどり着き「山並みの絵」と実際の風景を見比べてみると、ある“違和感”に気づく。それは、犯人が仕掛けたトリック、そして三浦がスケッチに込めた真意を解き明かす鍵だった。
９枚の奇妙な絵に隠された謎が、今明かされる――！
2.コミックス情報
『変な絵４.』
原作：雨穴 漫画：相羽紀行
発売日：2026年2月12日(木)
定価：本体720円＋税
判型：B6判
ISBN：9784575441093
【作品ページURL】https://www.futabasha.co.jp/book/97845754410930000000?type=1
(C)雨穴・相羽紀行/双葉社
1話目はこちらから：https://reader.futabasha.co.jp/s?cid=ac_hennnae
3.原作：覆面ホラーミステリー作家・雨穴氏コメント
これまで登場したいくつもの『絵』たちが、ここから一つの大きな『絵巻』へと繋がっていきます。これまでの巻を読んで『あれはどういうこと？』『あの人があんなことを言ったのはなぜ？』と疑問を感じた皆様…すべて解明されます。どうぞ、ご期待ください！
4.連載先
「コミックシーモア（https://www.cmoa.jp/precede/）」にて先行配信をしております。
また、双葉社「漫画アクション」、「webアクション（https://comic-action.com/）」でも連載中！
5.SNS
雨穴（原作）：https://twitter.com/uketsuHAKONIWA
相羽紀行（漫画）：https://twitter.com/aibakikou
6.原作情報
著：雨穴
発行：双葉社
https://www.futabasha.co.jp/book/97845755281380000000?type=1
7.原作者新刊情報
2025年10月31日発売
『変な地図』
著：雨穴
発行：双葉社
https://www.futabasha.co.jp/book/97845752481040000000?type=2
【2025年後半もっとも売れた本 第１位！】
『変な家』『変な絵』に続く、雨穴氏「変な」シリーズの制作期間約１年の集大成作品！
雨穴氏の最新作となる国民的マップ・ミステリー『変な地図』は、１ヶ月で異例の70万部突破の大ベストセラーとなっている。
主人公はあの栗原さん!!
あなたには、この「古地図」の７体の妖怪の謎が解けますか？
特大考察マップつき！
謎解き、恐怖、冒険、青春、恋愛…。
そして…全ての事件の謎が一つにつながる。
「変な」シリーズでおなじみ、栗原さんと一緒に探偵気分で“変な冒険旅行”に出てみませんか？