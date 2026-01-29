【世界37の国と地域でシリーズ累計210万部突破】『変な絵』（コミック）（原作：雨穴　漫画：相羽紀行）第4巻が2月12日に発売！

株式会社双葉社

世界37の国と地域で翻訳出版が決定し、シリーズ累計210万部突破！ 覆面ホラーミステリー作家・雨穴氏世界的ミリオンセラー作品スケッチ・ミステリー『変な絵』。そのコミカライズ版第4巻が2026年2月12日(木)に株式会社双葉社から発売されます。

1.あらすじ

【『変な家』著者・雨穴の最高傑作を完全コミカライズ！】

殺害された恩師・三浦義春の当日の行動をなぞり、K山に登る岩田。

やがて、8合目にたどり着き「山並みの絵」と実際の風景を見比べてみると、ある“違和感”に気づく。それは、犯人が仕掛けたトリック、そして三浦がスケッチに込めた真意を解き明かす鍵だった。

９枚の奇妙な絵に隠された謎が、今明かされる――！

2.コミックス情報

『変な絵４.』

原作：雨穴 漫画：相羽紀行

発売日：2026年2月12日(木)

定価：本体720円＋税

判型：B6判

ISBN：9784575441093

【作品ページURL】https://www.futabasha.co.jp/book/97845754410930000000?type=1

(C)雨穴・相羽紀行/双葉社

1話目はこちらから：https://reader.futabasha.co.jp/s?cid=ac_hennnae

3.原作：覆面ホラーミステリー作家・雨穴氏コメント

これまで登場したいくつもの『絵』たちが、ここから一つの大きな『絵巻』へと繋がっていきます。これまでの巻を読んで『あれはどういうこと？』『あの人があんなことを言ったのはなぜ？』と疑問を感じた皆様…すべて解明されます。どうぞ、ご期待ください！

4.連載先

「コミックシーモア（https://www.cmoa.jp/precede/）」にて先行配信をしております。

また、双葉社「漫画アクション」、「webアクション（https://comic-action.com/）」でも連載中！

5.SNS

雨穴（原作）：https://twitter.com/uketsuHAKONIWA

相羽紀行（漫画）：https://twitter.com/aibakikou

6.原作情報

著：雨穴

発行：双葉社

https://www.futabasha.co.jp/book/97845755281380000000?type=1

7.原作者新刊情報

2025年10月31日発売

『変な地図』

著：雨穴

発行：双葉社

https://www.futabasha.co.jp/book/97845752481040000000?type=2

【2025年後半もっとも売れた本 第１位！】

『変な家』『変な絵』に続く、雨穴氏「変な」シリーズの制作期間約１年の集大成作品！

雨穴氏の最新作となる国民的マップ・ミステリー『変な地図』は、１ヶ月で異例の70万部突破の大ベストセラーとなっている。

主人公はあの栗原さん!!

あなたには、この「古地図」の７体の妖怪の謎が解けますか？

特大考察マップつき！

謎解き、恐怖、冒険、青春、恋愛…。

そして…全ての事件の謎が一つにつながる。

「変な」シリーズでおなじみ、栗原さんと一緒に探偵気分で“変な冒険旅行”に出てみませんか？