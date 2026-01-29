新規組も復活組も、すべてのミニ四駆レーサー必携のバイブル最新版が発売！【「タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速チューンナップ入門 EVO」は1月28日発売】

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年1月28日（水）に「タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速チューンナップ入門 EVO」（定価：1320円（税込））を発売しました。

すべてのミニ四駆ファン必携のチューンナップ入門最新版。マシン選びに役立つカタログから、完走を目指す、より速くゴールを目指すためのグレードアップパーツ情報、上位入賞を目指すためのエキスパートチューンのチューンナップまで紹介。新たに登場した「MEシャーシ」開発者へのインタビューのほか、2026年から盛り上がること必至の「ストッククラス」対応のチューンナップのお手本マシン製作方法も解説します。特別付録はタミヤミニ四駆公認競技会対応の簡易車検ゲージ。

新シャーシ「MEシャーシ」の全貌

13年ぶりに登場したダブルシャフトモーター搭載シャーシ、MEシャーシを詳細に解説。適度なしなりを持ちつつ、剛性も保つ構造に施された工夫をタミヤ担当者に直撃！ 開発の意図やシャーシの特徴など全貌に迫ります。

ストッククラスで勝てるマシンを作る

ボディやパーツの加工なしで、初心者でもレースを楽しめると盛り上がっている「ストッククラス」。新たに登場したMEシャーシをベースに、グレードアップパーツを取り付けレースで勝利を目指す改造のポイントを紹介します。

より高みを目指すエキスパートチューン法をわかりやすく解説

ミニ四駆 ジャパンカップなどで勝利を目指すために必須となるマシンチューンの方法をわかりやすく紹介。上級レーサーでは鉄板チューニングとなっている「MSフレキ」や「ボディ提灯」、「ATスラダン」も、これを読めば一目瞭然です！

［商品概要］

タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速チューンナップ入門 EVO

著者：ゲットナビ編集部

定価：1320円 (税込)

発売日：2026年1月28日（水）

判型：A5

ISBN:9784651205755

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

