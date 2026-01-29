【さとふるニュースレター】＜九州・沖縄版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふる」における＜九州・沖縄版＞2025年人気お礼品ランキング（確定）（※1）を発表します。

■＜九州・沖縄版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

九州・沖縄版2025年人気お礼品ランキング（確定）では、訳ありの「明太子」や大容量の「もつ鍋」などの生活に密着したお礼品に加え、「国産うなぎ蒲焼」「黒毛和牛」「春あまおう」といった特別感を楽しめる“ご褒美グルメ”が上位に並びました。

なかでも、1位の「特上ハンバーグ」は2年連続で首位を獲得しました。全国版ランキングでも2位にランクインし、九州を代表する“ご褒美グルメ”として根強い人気を集めています。

2024年版（※2）や2025年速報版（※3）では「肉」カテゴリのお礼品がランキングを牽引していましたが、2025年確定版においてもその傾向を維持しながら、「国産うなぎ蒲焼」や「春あまおう」など、節目や季節感を意識して選ばれるお礼品も上位にランクインしました。こうした結果から、2025年は九州を代表する特産品を中心に、生活に寄り添うお礼品と、自分へのご褒美として楽しむお礼品へとニーズが二極化する傾向が顕著に表れました。

※1 2025年1月1日～2025年12月31日までの「さとふる」における寄付申込み数から九州・沖縄地方のお礼品に絞って算出

※2 ＜九州・沖縄版＞2024年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000968.000025119.html)

※3 ＜九州・沖縄版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（速報）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001187.000025119.html)

2025年全国版ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）は以下よりご確認ください。

＜九州・沖縄版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）詳細は以下よりご確認ください。

※ 一部受付期間外・取り扱い終了のお礼品があります

※ お礼品情報は2026年1月26日時点のものです。最新情報は「さとふる」をご確認ください

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

