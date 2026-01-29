「２０２６年度診療報酬改定による慢性期病院、介護医療院、地域包括ケア病棟の行方」と題して、日本慢性期医療協会 武久氏／横浜新緑総合病院 鈴木氏／芳珠記念病院 仲井氏によるセミナーを3月2日(月)に開催

株式会社 新社会システム総合研究所

２０２６年度診療報酬改定による

慢性期病院、介護医療院、地域包括ケア病棟の行方

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26127

[講 師]

一般社団法人日本慢性期医療協会 名誉会長

平成医療福祉グループ 会長

武久 洋三 氏

日本介護医療院協会 会長

医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 理事長・院長

鈴木 龍太 氏

一般社団法人地域包括ケア病棟協会 会長

医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 理事長

仲井 培雄 氏

[日 時]

２０２６年３月２日（月） 午後１時～５時２０分

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞２０２６年度診療報酬改定と慢性期医療の行方

武久 洋三 氏 【13：00～14：20】

２０２４年度改定は、身体拘束の最小化とＡＤＬ低下防止、急性期の低栄養・口腔管理の強化を打ち出したが、改善はなお不十分で２０２６年度改定に持ち越される。赤字の病院ほど「そこまで対応できるか」と嘆くだろう。しかし一旦示された方針は、介護保険収支とも連動しており弱まらない。慢性期も急性期後症候群への対応に加え、低栄養・脱水の迅速改善と生活機能回復を徹底すべきである。“寝たきり収容所”は淘汰され、重症慢性期を治す医療が評価される。



１．在宅・介護施設からの急変受け入れ機能

２．急性期の後始末

３．新しいリハビリ概念

４．摂食・排泄自立

５．重症慢性期治療能力

６．生活復帰

７．質疑応答

＜２＞これからの介護医療院と２０２６年度介護臨時報酬改定

鈴木 龍太 氏 【14：30～15：50】

※事前に収録したものを配信いたします。

介護医療院は２０１８年に廃止が決まっていた介護療養病床約５万床の利用者像から、「１.長期に療養生活を送るのにふさわしい、住まい機能の強化、２.経管栄養や喀痰吸引等必要な医療処置や、看取りを実施する体制」の２つの機能を備える施設として創設され、同時に介護療養病床の廃止は延期された。その後介護医療院は順調に開設され、２０２４年１０月には９１７施設、５２８３７床となった。これを受けて、２０２４年３月末には介護療養病床、医療療養経過措置病床は廃止され、当初の目的は達成された。この間に介護医療院の存在価値は高まり、「医療が必要な重度要介護者の最後の砦」と言われるようになり、医療ニーズの高い利用者が増え、稼働率も高い状態を維持している。今回は新しいフェーズに入った介護医療院の現状と課題、未来を論ずる。また２０２６年度の臨時介護報酬改定にも言及する。



１．日本の医療・介護の状況と介護医療院の創設

２．介護医療院の施設数、療養床数

３．日本介護医療院協会２０２５年度調査結果報告

４．これからの介護医療院

５．２０２６年度介護報酬改定



＜３＞地域包括ケア病棟からみる２０２６年度診療報酬改定

ー地域包括ケアシステムのようー

仲井 培雄 氏 【16：00～17：20】

令和８年度診療報酬改定は、本体＋３.０９％と賃上げ・物価高への強い意思が示された。地域包括ケア病棟では、直接の緊急入院や超高齢者のアウトカム指標、病棟内多職種連携による看護配置の在り方、高額薬剤使用者等の評価、短期滞在手術等基本料３の取り扱い等が焦点となる。地域包括ケア病棟と地域包括医療病棟、急性期一般病床の機能の整理と、医療機関機能との関連性の整理も急務である。救急・在宅後方支援の強化や多職種連携による成果等を論じ、地域包括ケアの要としての役割を展望する。



１．高齢虚弱“ｍｕｌｔｉｍｏｒｂｉｄｉｔｙ 患者”の拠り所

２．高齢者救急

３．後方支援

４．病棟内多職種連携

５．包括期病棟としての立ち位置

６．医療機関機能の中での立ち位置

７．質疑応答

