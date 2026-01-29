【岐阜県飛騨市】自治体広報をアップデートする「広報専門職」を募集。行政の言葉を市民へ届ける“翻訳者・編集者”として、あなたのPR経験を地域に活かしませんか？

岐阜県飛騨市

岐阜県飛騨市（市長：都竹淳也）では、行政特有の「堅い」「暗い」と思われがちな情報を、市民の共感を生む「伝わる広報」へと変革させるため、自治体や民間企業等での実務経験を持つ【広報専門職（任期付職員）】を募集しています 。 数年ごとに異動がある公務員組織において、専門知識を持った人材を長期的に迎えることで、年度ごとに左右されない安定した広報力の強化を目指します 。行政の情報を分かりやすく噛み砕く「翻訳者」、そしてまちの魅力を再構成する「編集者」として、あなたのPRスキルを地域にどっぷり浸かって発揮してみませんか？

飛騨市職員採用試験 任期付職員 広報専門職

飛騨市では企画部総合政策課に広報プロモーション係があります

◆募集職種

一般行政職 広報専門職 任期付職員

※任期付職員としての採用です。任期は採用日から3年間です。本人の同意を得て、5年を上限として更新する場合があります。令和8年度以降、任期の定めのない職員募集を行った際の応募を妨げるものではありません。

◆採用日

令和8年4月1日以降

※本人の希望等を踏まえた上で採用日を決定します

◆受付期間

随時

◆応募資格

・民間企業または官公庁で広報・プロモーションの実務経験が3年以上の方

・普通自動車免許を有する方または採用日までに取得見込みの方

◆試験の特徴

第一次試験は、民間企業で広く利用されている「SPI3」を採用しています。

公務員採用試験対策は不要なので、どなたでもチャレンジしやすい試験制度です。

◆担当業務

飛騨市のブランド価値を高める情報発信を行います。行政のお知らせや政策情報、緊急時の重要な連絡事項を確実に届ける広報活動の他、市外向けには観光情報や地域の特産品、イベントなどを発信し、飛騨市への関心を高めることを目指します。

具体的には、主に以下の業務を職員等とチームで行います。

・プレスリリースの発信

・全国配信サービスを活用した発信

・市ホームページの更新

・市SNSの運営(Instagram・Facebook・YouTube・X・LINE・メール)

・広報紙の作成

・ラジオ・ケーブルテレビ

・防災同報無線

・区長回覧

飛騨市で「広報のプロ」として働く3つの魅力

戦略的な「翻訳者・編集者」になれるやりがい

詳細を見る :https://www.city.hida.gifu.jp/site/saiyo/77735.html

飛騨市は今、従来の「情報を流すだけ」の広報から、市民一人ひとりに価値を届ける「伝わる広報」への転換期にあります。 行政の言葉を市民の暮らしに馴染む言葉へと編み直す「翻訳者」、そしてまちの膨大な資源や魅力を価値あるストーリーとして再構成する「編集者」としての役割が、今回募集する職員のミッションです。単なる作業ではなく、長期的な視点で広報PR戦略を自ら構築し、実行できます。

ユニークな政策を、PRの力で飛騨市の価値と共感を深める面白さ

飛騨市には、全国的にも珍しい「学校作業療法室」や、関係人口を創出する「飛騨市ファンクラブ」「ヒダスケ！」、そして古くからの知恵を活かした「薬草」のまちづくりなど、独自の施策が豊富にあります。 広報担当は、市役所全体の多岐にわたる業務に深く関わり、まちの変化や温かい人々の暮らしの反響を最前線で実感できること。飛騨市ならではの施策を事業担当者とコミュニケーションを取りながら広報の視点から編集し、市内外に発信することで市民等との信頼関係を深めるプロセスを感じられます。

「社会的意義」がダイレクトに体感できる、自治体広報ならではの喜び

自治体広報の最大の魅力は、自分の仕事が地域社会の課題解決に直結し、人々の生活を豊かにしていく「手触り感」にあります。 民間企業のPRとは異なり、営利を超えた社会的意義のある活動を長期的に支え、育てていくことができます。自分が発信した情報がきっかけで、地域に新しいつながりが生まれ、まちが活気づく。その成果を肌で感じながら、広報のプロとしてのキャリアを築ける環境です。

広報担当者からのメッセージ

地域に飛び出して取材や撮影を行います近年は動画での発信も強化しています

広報プロモーションは行政と地域の方々を繋ぐ「情報の出口」です。地域の方々が安心して暮らせるように、誇りを持って暮らせるように、そして、市内外問わず多くの方々に飛騨市の取り組みを知っていただけるように、今後も飛騨市の広報は試行錯誤しながら情報発信を行っていきます。

私たちと一緒によりよい情報発信を目指して働きませんか？

ぜひ少しでも興味ある方はエントリーをお願いします。

問い合わせ

飛騨市役所 総合政策課

電話：0577-62-8880

岐阜県飛騨市

飛騨市は、人口約21,500人の小さな市で、周囲を北アルプスなどの山々に囲まれ、総面積の約94％を森林が占めるなど豊かな自然に恵まれたまちです。また、豊富な自然資源のほか、ユネスコ無形文化遺産である古川祭・起し太鼓、ノーベル物理学賞の受賞に寄与した「スーパーカミオカンデ」を始めとする宇宙物理学研究施設、大ヒットアニメ映画「君の名は。」のモデル地となった田舎町の風景など、多彩で個性豊かな地域資源の宝庫です。

飛騨市公式サイト https://www.city.hida.gifu.jp/

PRTIMES飛騨市ページ https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/120394

飛騨市職員採用サイト https://www.city.hida.gifu.jp/site/saiyo/