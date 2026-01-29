【新会社設立】「戦略」ではなく「覚悟」を。株式会社Full Bet Management設立。

株式会社Full Bet Group

株式会社Full Bet Group（以下「Full Bet Group」）（ https://fullbet-group.co.jp/ ）は、子会社として株式会社Full Bet Management（本社：東京都渋谷区、代表取締役：稲冨 祐介、以下FBM）を設立したことをお知らせします。

才能ではなく「環境」が人を変える

Full Bet Groupが10年間で売上を207倍（初年度3,000万円→63億円）に伸ばし続けてこれた理由は、天才的な戦略があったからではなく、「決めたことを絶対にやり切る」という執念の文化があったからです。

この「人は環境と文化で変われる」という確信から、企業や人の成長の可能性を広げるために創業へと至りました。

ミッション・バリュー

Mission：Full Bet on Potential ― 社会の可能性にフルベットする ―

誰もが持っている無限のポテンシャルを信じ抜き、組織と社会に新たな価値を創造します。

Vision：Full Bet on Action ― 社会の覚悟をアップデートする ―

「やると決めたことを、やり切る」。

このシンプルな行動の積み重ねこそが未来を変えると信じ、実行への覚悟を社会全体の標準へと昇華させます。

代表プロフィール

株式会社Full Bet Management

代表取締役 稲冨 祐介

学生時代は体操競技に熱中。全国優勝を数度経験

営業インターンの経験を経て、人材紹介事業を手がける株式会社HRteam（旧リアステージ）に新卒入社。

エージェントとして1万名以上の就職相談にのる

入社後、1年間は最下位を経験し、2年目でギネス記録樹立。

4年間トップセールスと、エージェント統括を経験し、2025年 最年少で執行役員に就任。

現在は株式会社Full Bet Management 代表取締役に就任。

代表稲冨よりコメント

私が代表に就任した理由は、私自身の「人生が変わった原体験」にあります。

私は新卒1年目、営業成績で40人中「最下位」でした。同期に大きく遅れをとり、「自分には才能がない」「向いていない」と本気で悩んでいました。

しかし、そこからわずか数年で社内記録を樹立し、28歳で30億円規模の事業を任される執行役員になることができました。

才能が開花したわけでも、画期的な戦略を思いついたわけでもなく、当時の上司が、私の日々の行動に対して徹底的な「後追い」を行い、「決めたことを成果が出るまで絶対にやり切らせる」という関わりを続けてくれたからです。

「人は、環境と文化でここまで変われる」 この実体験こそが、Full Bet Groupが10年間で売上を207倍に伸ばしてきた成長の源泉であり、私たちのDNAです。

「Full Bet on Potential（社会の可能性にフルベットする）」。

戦略論だけで終わらせず、組織の文化を改革することで、企業の、そして働く一人ひとりの可能性を最大化していく。それが、Full Bet Managementの使命です。

【会社概要】

社名： 株式会社Full Bet Management・

代表者： 代表取締役 稲冨 祐介

所在地： 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー6階

設立： 2026年1月

事業内容： 文化浸透事業