2026年2月2日(月)～4日(水)期間限定で、厄除けに効果のあるとされる蓬を使用した「立春大福」を梅林堂各店舗で販売致します。

「立春」は昔の暦で1年がはじまる日です。空気は凛と冷たいですが、陽ざしが少しずつ強さをましてきたり梅のつぼみがふくらんだりして春の足音が聞こえてくる頃です。

今の私たちにとってのお正月と同じですから、新しい年を元気に過ごせるようにと願いをこめて、家を綺麗にしたり縁起のよい食べ物を用意したりしていました。

梅林堂では、先人たちの思いにあやかって「立春大福」を毎年期間限定にてお作りしております。

邪気を祓い、健やかさをもたらすとされる蓬を使った大福ををお楽しみください。

♦立春大福のこだわり

素材の美味しさを極め、長年培った技と真心を惜しみなく注ぎ込んで、旬の味わいを閉じ込めた特製大福を作り上げました。 餅には、最高級の滋賀県産・羽二重糯米を使用。厄除けに効果のあるとされている蓬をたっぷり練り込み、中には、北海道産小豆を丁寧に炊き上げた、風味豊かなつぶ餡をたっぷり包み込みました。 仕上げに“わらび”の焼き印が、春の芽吹きを思わせ、見た目からも季節の香りを感じていただけます。ひと口食べれば、ふわりと広がる蓬の香りと、上品な甘さの餡が絶妙に調和し、思わずもう一つ手が伸びる味わいです。

♦立春大福 商品詳細

販売期間：2月2日(月)～4日(水)

商品名：立春大福 4個入

価格：880円（税込）

販売店舗：梅林堂各店（※梅林堂ららテラス川口店除く）

ご予約：数量に限りがございますのでご予約をお勧めしております。品切れの際は予めご容赦ください。

配達：配達は行っておりません。品質保護のため店頭でのお引き取りのみとさせていただきます。

♦梅林堂とは

元治元年（1864年）創業。埼玉の地で約160年の間、まごごろを込めお菓子作りの技術や技能を磨き込み、徹底的なこだわり、人と人の心をつなげるお手伝いを。そんな願いをお菓子に込め、おいしいお菓子作りに邁進しています。現在埼玉県32店舗・群馬2店舗・東京4店舗展開。

