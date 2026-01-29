【3月2日(月)19:00～開催】累計売上816億円超の連続起業家・都築博志氏登壇｜渋谷起業家コミュニティ交流会！無料で壁打ち相談可・好きなタイミングで参加・退出可能！！
KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、グリーンイノベーションズホールディングスの都築代表をゲストに迎え、2026年3月2日(月)19:00～起業家として活躍中の方、フリーランスとして独立をされた方、将来サラリーマンからの独立を考えている方が集まる交流イベントを開催すると発表した。
【3月2日(月)19:00~】渋谷起業家コミュニティ 新規事業、DXパーソンによる交流会【渋谷起業家交流会12】ゲスト :グリーンイノベーションズホールディングス 代表 都築 博志
詳細/お申込みは下記URLより
https://peatix.com/event/4822430/view
変化の激しい時代に「事業を伸ばす仲間と視点」に出会う夜
生成AIやDXの進展により、新規事業やスタートアップを取り巻く環境は急速に変化しています。一人で考え、一社で完結する成長には限界がある今、求められているのは横のつながりと実践的な知見です。本イベントは、起業家・フリーランス・独立志向のビジネスパーソン、大企業・中小企業の新規事業担当者が集い、事業拡大やオープンイノベーションを目的とした交流会として開催されます。単なる名刺交換ではなく、実践者同士がリアルな課題や構想を語り合える場です。今回はゲストのグリーンイノベーションズホールディングスの都築代表が、複数回の起業と数多くの新規事業立ち上げを経験してきた視点から、事業づくりや成長のリアルを共有します。起業したばかりの経営者、これから独立を考えている方、新規事業やDXに関わる方にとって、仲間・メンター・次の一手に出会える時間となるはずです。
スタッフもマッチングをお手伝いします！
人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER
コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。
イベント詳細
日時
2026年3月2日(月) 19:00～
会場
KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR
東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F
03-6679-3642
KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観
参加費
参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)
参加費 1ドリンク付 2,500円 (当日事前決済)
参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)
お申し込みページURL
注意事項
ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。
保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。
一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。
ゲストのご紹介
株式会社グリーンイノベーションズホールディングス 代表取締役 都築 博志
株式会社グリーンイノベーションズホールディングス
IT、建設、人材、金融、コミュニティ領域で5社のグループ会社を経営。23年間で累計売上816億円超、最高年商76億円。エンジェル投資23社を手掛け、M&A、事業譲渡2社、事業譲受1社。SES事業は、5年で年商5億円達成。ビジネスコミュニティ、BIZFIT運営。
KOBUSHI MARKETINGについて
渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。
KOBUSHI BEERのラインナップ
KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて
KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー
KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。
