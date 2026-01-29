【忖度なし！】新卒スタッフ総勢49名が「本当に買ってよかった」と思うLOWYAの家具ランキングを発表！

株式会社ベガコーポレーション

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542、URL：https://www.vega-c.com 以下：ベガコーポレーション）が運営する、家具・インテリアのECサイト「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/ 以下：LOWYA）は、新卒スタッフ総勢49名が厳選！忖度なしの、リアルな商品レビュー「本当に買ってよかった」LOWYAの家具ランキングを発表いたします。

ベッドや収納など、全8部門！「本当に買ってよかった」LOWYAの家具ランキングについて

狭くても、予算がなくても、おしゃれは諦めたくない...！

そんな等身大の悩みに、LOWYAの新卒スタッフが出した答え。コスパ、サイズ感、使い勝手...、そのすべてをシビアに見極めた「リアルバイアイテム」を、ベッドや収納、デスクなど全8部門、各TOP3をランキング形式でお届けします。

新卒スタッフが選ぶアイテムランキング :https://www.low-ya.com/newlife/staff-buy

なお一部商品は、2025年12月にオープンした“ブランド史上初の体験型ストア”「LOWYA渋谷宮益坂店」でも ご覧いただけます。ぜひ、この機会にお立ち寄りください。

お役立ち情報満載！LOWYAのポータルサイト「新生活ガイド」について

本ランキングも掲載されているポータルサイト「新生活ガイド」には、一人暮らしの家具選びをサポートするために“失敗しない3つのポイント”をLOWYAの専属スタイリストが解説する特集や、理想のワンルームを作る“とっておきのマル秘コーデ”をまるっとご紹介しています。

たくさんの時間を過ごすあなただけの部屋だからこそ、思い切りこだわれるよう、LOWYAが全力でサポートします！

新生活ガイド :https://www.low-ya.com/newlife

【8部門 各1位をピックアップ】「本当に買ってよかった」LOWYAの家具ランキング

【ベッド部門】第1位

『インテリアにも自然になじむシンプルさが気に入っています！』

年間売れ筋ランキングにも選ばれるほどに人気の「ロースタイルベッド」

“ここがイチオシ！”スタッフコメント

木目の表情がきれいで、置くだけで寝室が落ち着いた雰囲気になります。

両サイドにしっかり余白があり、スマホや充電器、アクセサリーなどの小物をまとめて置けるのが便利。ローベッドタイプなので空間に圧迫感が出にくく、インテリアにも自然になじむシンプルさも気に入っています。

（ケンティさん）

商品名：木目調ローベッド

本体価格（税込）：\19,990～

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/F909_G1015_1SD

ヘッドボード付きタイプ：https://www.low-ya.com/goods/F909_G1001_S0

【照明部門】第1位

『アッパー灯とメイン灯を分けて点灯できる、細かい調光が便利！』

お部屋の雰囲気に合わせて、全4色から選べる「シーリングライト」

“ここがイチオシ！”スタッフコメント

アッパー灯とメイン灯を分けて点灯できて、細かい調光ができるのが便利！

アッパー灯のみはプロジェクターで映画を見る時に真っ暗だとトイレ行く時とかに

危ないので便利。調光は作業・食事・くつろぎなどシーンに合わせて自分好みの明るさにできるので助かります！

（にっしーさん）

商品名：アッパーライト付き シーリングライト

本体価格（税込）：\19,990

サイズ：幅40×奥行40×高さ15cm

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/WLZ6C

【カーテン部門】第1位

『なんと言っても遮光性が最高！プロジェクターでも綺麗に映るのがお気に入り』

光が漏れにくい1級遮光の「ドレープカーテン＆レースセット」

“ここがイチオシ！”スタッフコメント

お部屋に馴染みやすい絶妙なカラーに惹かれて購入しました！

なんと言っても遮光性が最高！！1級遮光でお昼のプロジェクターでも綺麗に映るのがお気に入りポイントです！洗える仕様なので年末にお洗濯しようと思っています！

（ジョンさん）

商品名：ドレープカーテン＆レースセット

本体価格（税込）：\ 8,490

サイズ：幅125cm/150cm×高さ135cm～

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/FE01_34001_SL

【テーブル部門】第1位

『これなら狭い部屋でも置ける。広げて使える柔軟さが、最高です』

コンパクトにもワイドにもできる、LOWYAらしい機能性家具「木目調ネストテーブル」

“ここがイチオシ！”スタッフコメント

「これなら狭い部屋でも置ける！」と即決。

普段はコンパクト、作業時はワイドに広げられる柔軟さが男心をくすぐりました。リアルな木目が渋く、天板下のデカい収納も実用的で重宝しますね。

これからも相棒として使い込みたい名作です！

（ふかみんさん）

商品名：木目調ネストテーブル

本体価格（税込）：\12,990

サイズ：（大テーブル）幅59.5×奥行59.5×高さ39cm

（小テーブル）幅53.5×奥行53.5×高さ35cm

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/F406_G1005

【収納部門】第1位

『この商品一つでまとめて収納することができています！』

収納箇所が12箇所もある優れモノ「ハンガーラック」

“ここがイチオシ！”スタッフコメント

お家を出るとき、帰ってきたときの服やバッグの準備時間がすごく短くなりました！！今まではアウターやインナー、バッグが全部別の場所に置いてあったのですが、アウターはさっとハンガーから選べるし、収納もいっぱいあるので靴下やインナーもその場で取ることができるようになりました！

それでもまだまだ余力があるので、パジャマからおしゃれ着まで、この商品一つでまとめて置くことができています！

横側に、フックをかけるところもあるので、そこもすごく助かってます！外出の準備が驚くほど時短になるのでおすすめです！

（なるさん）

商品名：伸縮式 ハンガーラック

本体価格（税込）：\21,990

サイズ：幅81×奥行42.5×高さ159cm（幅が最小サイズの場合）

幅106.5×奥行42.5×高さ158cm（幅が最大サイズの場合）

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/F501_G1021

【デスク部門】第1位

『一人暮らしのコンパクトな空間にも置きやすいのが魅力です』

場所をとらないのに、実用性も兼ね備えた「コンパクトデスク」

“ここがイチオシ！”スタッフコメント

おすすめポイントは、サイズ感の良さです！デスクワークに十分な天板の広さがありながら、お部屋を圧迫しにくいので一人暮らしのコンパクトな空間にも置きやすいのが魅力です。さらに収納力もあるため、デスク周りをすっきり保てるのも嬉しいポイントです。

（みーさん）

商品名：引き出し付き コンパクトデスク

本体価格（税込）：\16,990

サイズ：幅85×奥行45×高さ77cm

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/F805_G1037

【チェア部門】第1位

『可愛さだけかと思いきや、使いやすさも抜群！』

全4色の豊富なカラーバリエーションから選べる、おしゃれな「ベルベット調オフィスチェア」

“ここがイチオシ！”スタッフコメント

オフィスチェアって無骨なイメージが多いんですが、この子はお部屋馴染みも良くて可愛かったのでお迎えしました！可愛さだけかと思いきや、使いやすさも抜群！なんとこのコンパクトさであぐらがかけちゃうんです。長時間同じ姿勢だと飽きちゃうわたしにとって、リモートワークの強い相棒です。

（かじかじさん）

商品名：ベルベット調 オフィスチェア

本体価格（税込）：\12,990

サイズ：（最小サイズ）幅63×奥行67.5×高さ84cm

（最大サイズ）幅63×奥行67.5×高さ92cm

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/F102_G1047

【ラグ部門】第1位

『夏は涼しく、冬は底冷えを防いでくれるので一年中これ一枚で快適』

スモーキーで甘すぎない。少し大人なパステルカラーの「トルコラグ」

“ここがイチオシ！”スタッフコメント

毛足が絶妙な長さで夏は涼しく、冬は底冷えを防いでくれるので一年中これ一枚で快適です。重みがあるため掃除機をかけてもズレたり端が捲れたりせず、足音を吸収してくれるのも嬉しいポイント。

上にカゴを置いて跡がついてしまっても、手で馴染ませればすぐ元通りになります。派手すぎず地味すぎない「ちょうどいい柄」でどんなインテリアにも馴染むので、本当に重宝しています！

（nattoujamさん）

商品名：ウィルトン織 トルコラグ

本体価格（税込）：\19,990～

サイズ：Sサイズ 幅140×奥行200×高さ1.2cm

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/FD08_G1038

ブランド史上初の体験型ストアに注目！LOWYA渋谷宮益坂店について

2004年に九州で産声をあげ、ECサイトを中心に事業を拡大してきたLOWYAは、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長を遂げてきました。

2023年には記念すべき1号店「LOWYA九大伊都店」を開業、今回誕生する13店舗目の「LOWYA渋谷宮益坂店」は、創業時から大切にしてきた“インテリアを、自由気ままに。”というビジョンを体感できる“ブランド史上初の体験型ストア”として、約400点のアイテムを展示・販売。またそれだけではなく、国内家具・インテリア業界、初の試みとして、累計ダウンロード数70万を突破した自社開発の3D家具配置シミュレーションアプリ「おくROOM(R)」×「Vision Pro」を用いて “新しい購買体験”を実現しました。

詳細はリリースをご覧ください。

【お待たせしました！】ブランド史上初となる体験型ストア「LOWYA渋谷宮益坂店」が、本日OPEN！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000026707.html)

LOWYAをもっともっとご紹介！

LOWYA九大伊都店（1号店）LOWYA渋谷宮益坂店（2025年12月19日開業）

LOWYAは自社で企画から製造、販売までを手掛けることで、より日本の住宅に合うインテリアを追求。現在は小物から大型家具まで、1,700点以上のアイテムを、低価格でおしゃれな家具として実現し、ファミリーからカップル、Z世代の一人暮らし層まで、幅広い世代から支持を得ています。



また公式SNSの運用を強化し、“消費者の悩み”に徹底的に向き合う切り口で投稿。ユーザーからの投稿コメントには各担当者が全て目を通し、一つ一つ返事をするなど、“インテリアへの専門性と親近感の二刀流”を武器に総フォロワー数は230万を超え、継続して増加しております。

2024年冬には、商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)（呼称：おくるーむ）」もリリース。2025年12月には累計70万ダウンロードを突破し、スマホひとつで理想のお部屋づくりが叶うLOWYAの新サービスも展開しています。

■LOWYA公式サイト https://www.low-ya.com/

■LOWYA公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/lowya_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lowya_official_tiktok

YouTube：https://www.youtube.com/c/LOWYA_Official

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/lowya_official?region=jp

X（Twitter）：https://x.com/lowya/

Threads：https://www.threads.net/@lowya_official?hl=ja

■おくROOM(R)について https://www.low-ya.com/features/okuroom