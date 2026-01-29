発売から1ヶ月の販売速報～定期がん保険　手厚い保障を選択する人が増加！

ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社 （URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）は、2025年12月1日に発売した、「定期がん保険(https://www.lifenet-seimei.co.jp/product/cancer/term-cancer/)」「定期がん保険レディース(https://www.lifenet-seimei.co.jp/product/cancer/term-cancerwomen/)」の2025年12月31日時点の販売速報をお知らせします。

■申込傾向

ライフネット生命の定期がん保険、終身がん保険の申込者データ（2025年12月1日～12月31日）※女性専用の商品を含む

1. 定期がん保険が保険選びの選択肢に追加されたことにより、がん保険申込者はより手厚い保障を確保する傾向へ

2. 死亡・医療・がんと3つの定期型保険の組み合わせを選んだ人*1の平均合計保険料は6,362円/月

3. 39歳以下のがん保険申込者のうちの64%が「定期がん保険」を選択

4. 女性の72%は「女性手術給付金」を受け取れる女性専用のがん保険を選択

■詳細

1. 定期がん保険では「がん診断一時金」を150万円以上にする人が増加、保障が手厚いコースが人気

“保険料は抑えたい、でも保障は手厚くしたい”というニーズに応える形に。終身型と比較して加入時の保険料が割安な定期型だからこそ、保障を増やすことが可能になりました。

※終身がん保険「ダブルエール」（2025年11月30日販売終了）と比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69919/table/200_1_f72eb3d313ce32278a5a9a52a8ab680d.jpg?v=202601290821 ]

2. 死亡・医療・がんと3つの定期型保険の組み合わせを選んだ人の平均合計保険料は6,362円/月

定期がん保険の発売により、ライフネット生命では、死亡保険・医療保険・がん保険を定期型でそろえることが可能となりました。12月1日～12月31日の期間では、この定期型の3商品の組み合わせを選んだ人は116人、そのうち39歳以下が80人、40歳以上が36人です。平均合計保険料は6,362円/月で、「死亡・医療・がん」に備える場合も、加入時の保険料を抑えることができます。

3. 39歳以下のがん保険申込者のうちの64%が「定期がん保険」を選択

ライフステージが変わりやすいうちは定期型、ライフイベントが落ち着いて高齢期に備えたい人には終身型、というがん保険の入り方をライフネット生命は提唱しています。結果、39歳以下の64%が定期がん保険、40歳以上の60%が終身がん保険を選択しています。お客さまのニーズやライフステージに合わせた保険選びが可能となったといえます。

4. 女性の72%は「女性手術給付金」を受け取れる女性専用のがん保険を選択

「女性手術給付金」は定期がん保険の新発売と終身がん保険のリニューアルに伴い、新設された保障です。女性特有のがんの中では乳がんが最も患者数が多く、78.4万人*2にもなります。また、乳がんと診断された場合、初回治療の約8割の方が手術をしたというデータがあり*3、「女性手術給付金」の必要性がよくわかります。

民間保険の役割は、公的保険ではまかないきれない経済的な負担に備えることであり、保険料が生活の負担となって必要な保障を得られないのでは本末転倒です。保険と貯蓄・投資は分けて考え、必要な期間に必要な保障をお客さまご自身で選ぶことが、保険料を抑え、生命保険よりももっと大切なことにお金を使うことにもつながります。

保険料を抑えながら手厚い保障を確保できる定期がん保険の活用を次世代のスタンダードにできるようライフネット生命は今後も情報発信を続けてまいります。

*1 ライフネット生命申込者データ（2025年12月1日～12月31日）定期型保険（死亡保険、医療保険、がん保険）

※女性専用の商品を含む

*2 厚生労働省「令和5年患者調査」

*3 厚生労働省「全国がん登録罹患数・率報告 2021」女性のみ・複数選択/重複含む

参考：ライフネット生命の「定期がん保険」「定期がん保険レディース」の特長

1. がんと診断されたときにまとまった一時金が受け取れる

2. 「治療サポート給付金」で入院・通院、再発・転移にかかわらず、約款所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療をサポート

3. 長引くがん治療での収入減少にも備えられる「がん収入サポート給付金」

4. 更新時に終身がん保険への移行も可能

5. ご契約から保障開始までの3ヶ月間は保険料の払込みは不要

6. 女性特有のがんによる手術には「女性手術給付金」を上乗せ【定期がん保険レディースのみ】

