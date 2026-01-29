渋谷・奥渋に、エリア最大規模40名超収容のカラオケバー、「カナリア」が誕生

株式会社DAYS

渋谷・神山町に1月31日に新しくオープンするカラオケバー「カナリア」は、

“THE ISLAND INSIDE YOU”をコンセプトにした、80平方メートル超えのオオバコです。

80平方メートル 超えのゆったりとした店内

■コンセプト・世界観

内装コンセプトは、カナリア諸島にインスパイアされた世界観をベースに、ブラウンとアンバーを基調とした空間構成。

昭和レトロからアーリー平成の空気感に、ほんの少しだけ「今」を重ね、懐かしさと新しさが自然に同居する“大人のための居場所”を目指しています。

本プロジェクトのコンセプトデザイン、ブランド設計、コミュニケーション設計は、Rivermouth代表の長谷川 健が担当。

リアルな店舗を起点とした場づくりを軸に、立ち上げ期の思想や空気感を丁寧に設計し、時間をかけて育てていくことを大切にしています。

長谷川は、東京・京都に展開するコミュニティコーヒーショップ 「Good good not bad」 の立ち上げから、コンセプト設計・ブランド設計・初期コミュニケーションを一貫して手がけてきました。

本プロジェクト「カナリア」でも、関わる人それぞれの時間や感情が、静かに積み重なっていく夜の場を構想しています。

アートディレクションは、東京を拠点に活動するグラフィックデザイナー／イラストレーター Kasper が担当。

音楽カルチャーを背景に、音楽・ファッション・飲食といった領域を横断しながら、ビジュアル制作や空間にまつわる表現、ライブやジャムセッションなどの場づくりにも携わっています。現在は、ソーシャルメディア「Senspace」にて体験設計を行っています。

Kasperデザインのロゴ

■システム

チャージには、ウイスキー「角」、焼酎「キンミヤ」、レモンサワーの飲み放題と、カラオケ利用が含まれています。

気兼ねなくグラスを重ね、歌いたいときに自然とマイクを手に取れる、シンプルでわかりやすいシステムです。

会計は税込価格・サービス料なし。

初めての方でも分かりやすく、グループでも安心して過ごせるような価格設計にしています。

また、ボトルキープやシャンパンのご用意もあり、その日の気分やシーンに合わせて、少しだけ特別な時間へと広げることも可能です。

ショットメニューは、乾杯や場の流れを切り替えたいタイミングで、自然に楽しめるかたちでご案内しています。

ハウスウィスキーは角、ハウス焼酎はキンミヤボトルキープ用ウィスキーも各種ご用意シャンパンも各種ご用意カナリア諸島原産のラム、「アレウーカス」と、バナナリキュールのオリジナルショット、「SUNTOS」

■ご利用シーン

少人数で静かに語り合う夜から、仲間が集まる賑やかな時間まで。

誕生日会や歓送迎会をはじめ、仕事終わりの一杯、久しぶりの再会、大切な人との節目の夜など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

歌うことを目的に集まる日もあれば、会話の延長で自然とマイクが回る夜もある。

その日のメンバーや気分に合わせて、自由な過ごし方をお楽しみください。

また、団体様でのご利用や貸し切りでのご案内も可能です。

パーティーやイベント、プライベートな集まりなど、ご希望に応じたかたちでのご提案も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

カラオケはDAMの最新機種、スピーカーはJBLにアップグレードカナリア諸島のビンテージの陶器優しい光のミラーボールカナリア諸島の風景を切り取ったトランプ

■オーナーメッセージ

この「カナリア」から、たくさんの良い夜が生まれ、皆さまの日常に、ほんの少しでも“ごきげん”な明かりを灯すことができたら--

それが、私たちにとって何よりの喜びです。

歌ったり、笑ったり、語り合ったり。

その一つひとつの時間が、気づけば記憶に残る夜となり、ここで生まれた出会いや再会が、皆さまの人生を少しだけ豊かにしてくれる。

そんな場所でありたいと願っています。

「カナリア」は、特別な人だけの場所ではありません。

初めて訪れる夜も、何度も足を運んでくださる夜も、それぞれの過ごし方を、自然体で受け止められる場所であり続けたいと考えています。

皆さまに長く愛されるお店となれるよう、ひとつひとつの夜を大切に積み重ねながら、丁寧に育ててまいります。

店舗情報

店名：カナリア

住所：東京都渋谷区神山町40-5地下1階（渋谷駅から徒歩15分）

業態：カラオケバー

システム：男性2時間4500円（税込）女性3時間（4500円）それぞれ延長1時間毎＋1500円 シャンパン、ボトル、ショット、ビールは別料金

営業時間：日～木 21:00-2:00（最終入店1:00） 金土祝前日 21:00-5:00（最終入店4:00）

定休日：不定休

電話番号：03-6803-9787

Instagram：https://www.instagram.com/canaria_okushibu/

@canaria_okushibu

（最新情報はInstagramをご確認ください。）

※店内喫煙は電子タバコのみ

※各種撮影（スチール・ムービー等）でのご利用も可能です。

※大人数でのご利用や貸し切りについても対応しております。

いずれもお電話か InstagramのDM にて、お気軽にお問い合わせください。