全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、『Fate/Grand Order（FGO）』などを手掛けた塩川洋介が代表を務めるファーレンハイト213株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩川洋介、以下「213℉」）と共同で開発中のPC向け新作ホラーゲーム『プレイ禁止』（対象機種：Steam®）の発売時期が2026年夏に決定したことを発表いたします。

■『プレイ禁止』とは

リアル脱出ゲームを企画制作するSCRAPと『Fate/Grand Order（FGO）』などを手掛けた塩川洋介が代表を務める213℉が共同で開発中のPC向け新作ホラーゲーム。2025年4月13日（日）の告知解禁直後から大きな反響を呼び、2026年1月時点でSteam®のウィッシュリスト登録は22,000を超え、さらにYouTubeで公開されたトレーラーの再生回数は19万再生を突破。そんな本作の発売時期が、2026年の夏に決定しました。

■対応言語に中国語（繁体字）を追加！

台湾にて開催中のイベント「アジア太平洋ゲームサミット Asia Pacific Game Summit 2026」にて、本作の共同開発を行う213℉の代表取締役である塩川洋介が登壇し、『プレイ禁止』の対応言語に中国語（繁体字）が追加されることを発表。『プレイ禁止』の対応言語は、すでに対応が発表されている日本語、英語、中国語（簡体字）に加え、中国語（繁体字）を含む計4言語となります。

■新たなゲーム画面を初公開！

さらに発売時期の解禁と対応言語の追加にあわせ、新たなゲーム画面を初公開。今後も続報があり次第、Steamストアページや公式Xにて公開予定です。リアル脱出ゲームのSCRAP × 213°Fによる新作ホラーゲーム『プレイ禁止」に、ぜひご期待ください。

＜『プレイ禁止』概要＞

『プレイ禁止』とは？2000年代にインターネット上で「プレイ禁止」と噂され、その後まもなく閉鎖された都市伝説的ブラウザゲーム『ゲエむ』。本作は、そのデータを発掘、復元し、販売したものです。提供者であるSCRAPは『ゲエむ』の制作には一切関与しておらず、プレイした場合に起きるいかなる事象に対して一切の責任を負いません。取り扱いには十分に注意してください。■データを復元しているSCRAP社員Aのコメント復元を進めていく上で、新たなゲームを見つけることができましたのでゲーム画像を公開します。学生時代に見たことのあるものだけではなく、初めて見つけたものもあり、改めて『ゲエむ』の奥深さに驚きました。発表当時は、正直ここまで広がることを想像していませんでした。対応言語に中国語（繁体字）が決まった今、あの頃と同じような気持ちかと聞かれると少し迷います。嬉しさが消えたわけではありませんが、世界中の人々に、このゲームがどんな形で届いていくのかを無視できなくなりました。それでも作業を止めないのは、途中で目を逸らすほうがもっと無責任だと感じるからです。ようやく復元完了の目処が立ってきました。順調に行けば、この夏にはみなさまに楽しんでいただけるようになるはずです。ウィッシュリストに登録の上、続報をお待ち下さい。＜ゲーム概要＞タイトル ：プレイ禁止ジャンル ：絶対に遊んではいけないゲーム対応機種 ：Steam®対応言語 ：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）発売日 ：2026年夏予定プレイ人数 ：1人プレイ時間 ：不明操作方法 ：指開発 ：213℉企画・販売 ：SCRAP＜Steamストアページ＞https://store.steampowered.com/app/3502970/＜公式X＞https://x.com/play_kinshi＜PV（YouTube）＞

〈補足情報〉SCRAPについて

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=SAfhhkQu5Yg

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉213℉について

213℉（ファーレンハイト213）は、『Fate/Grand Order』、『キングダムハーツ』、『ディシディア ファイナルファンタジー』などに携わったクリエイター、塩川洋介がオーナー兼代表取締役を務めるゲーム会社です。「“新しさ”と“熱さ”にこだわる、ゲームづくりを。」の理念のもと、プラットフォームやジャンルにとらわれず、新たなゲームの創出に積極的に取り組んでいます。

社名 ：ファーレンハイト213株式会社代表者 ：代表取締役 塩川洋介株主 ：塩川洋介（100%）設立 ：2021年3月所在地 ：東京都渋谷区事業内容 ：ゲーム等デジタルコンテンツの企画、制作、運営及び販売公式サイト ：https://www.fahrenheit213.co.jp/X（旧Twitter） ：https://x.com/Fahrenheit_213（@Fahrenheit_213） YouTube ：https://www.youtube.com/@Fahrenheit213Steam ：https://store.steampowered.com/developer/fahrenheit213/