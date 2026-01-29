2025年3月から約1年にわたって募集を行った『広島まるごと ずきゅん。写真展』。「広島まるごと ずきゅん。」というテーマで、身近にある心おどる瞬間を収めた写真を募集しました。約1200点の応募のなかから受賞作品に選ばれたのは、16点の 「ずきゅん。」な瞬間。受賞作品は、1/28（水）の『ひろしま満点ママ!!』で紹介したほか、1/30（金）の『TSSライク！』でも紹介します。賞は以下の16名です。グランプリ・・・１名準グランプリ・・・１名審査員特別賞・・・4名入賞・・・10名見事グランプリに選ばれたのは、まちこさんの写真。本人の叫びが聞こえてくる１枚です。グランプリには、景品としてSONYの「デジタルカメラAPS-Cミラーレスa6400」が贈られます。

続いて準グランプリに選ばれたのは、keyさんの写真。まるで映画のポスターのような１枚です。準グランプリには、Insta360の「ビデオムービーAcePro」が贈られます。

さらに審査員特別賞には、4名の写真が選ばれました。（上からゆきさん、ひなばぁばさん、てらこさん、Cooさん）受賞者には、審査員である竹内裕二カメラマンの写真集やオリジナルTシャツ、チェキなど、豪華景品をプレゼント。

＜竹内裕二カメラマン総評＞今回の写真選定をさせて頂き感じた事は、写真が皆さんの生活に浸透している事がめちゃくちゃ嬉しかったです。今回の選定で笑顔の写真を今回いっぱい見させて頂き元気を貰いました。笑顔はやはり特別な力を持っていると改めて気づかせて貰いました。写真を撮る事で普段感じ無い感情や新しい発見する事などが写真の醍醐味なので応募は終わりましたが引き続き写真を撮り続けて欲しいです。ひとつだけ皆さまに意識して欲しい事は、狙いがはっきりしていて自分の中でストーリーが完結している場合には縦写真を撮ってみて欲しいです。狙いが曖昧だけど写真を撮りたい、まだストーリーが決まらない。敢えてストーリーを曖昧にしたい時は横写真を撮ってみてください。縦と横の写真を見比べてみると自分の撮りたかった写真が見えて来ます‼︎この度は貴重機会を頂きありがとうございました。いつか広島人の笑顔だけの写真展を開催したいと 今回の選定で思うようになりました。皆さま沢山の応募ありがとうございました。＜棚田徹アナウンサー総評＞沢山のご応募ありがとうございました。個性的な写真ばかりで、楽しい選定作業でした。特別な場所や時間ではなく、日常の瞬間を切り取った写真は、撮影した方の息遣いまで伝わってきました。改めて私たちの身近なところには、様々な「ずきゅん」があることに気づかされ、なんでもない日常がすこし輝いてくる気がします。私も、ひそんでいる「ずきゅん」をもっと見つけて楽しめるように頑張ります。ありがとうございました。他にも「ずきゅん。」な写真を数多く応募していただきました。入選作品やご応募いただいた写真は、ずきゅん。写真展のHP（https://www.tss-tv.co.jp/zukyuntss/zukyunphoto/）からご覧いただけます。