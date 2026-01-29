内閣府『地方創生SDGs 官民連携プラットフォーム』の対面型マッチングイベント「官民MEET福岡2025」を2月5日に開催いたします

株式会社アゼスト

株式会社アゼスト（本社：東京都千代田区、代表取締役 小森敬介）は、内閣府が推進する「地方創生SDGs 官民連携プラットフォーム」の運営業務を受託しております。

その一環として、来る2026年2月5日（木）に開催される官民連携の創出に向けた対面型マッチングイベント「官民MEET福岡2025」を運営・支援いたします。

地域課題をお持ちの自治体の皆様や、自治体との連携による地方創生の取り組みにご関心のある民間事業者の皆様のご参加をお待ちしております。

■ 地方創生SDGs官民連携プラットフォーム

「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」は、SDGsの国内実施を促進し、より一層の地方創生につなげることを目的として、内閣府が設立したプロジェクトです。会員数は2026年1月現在で8,200団体を超え、自治体とその課題解決のソリューションを持つ民間企業・団体のパートナーシップを深める官民連携プラットフォームです。（参照URL: https://future-city.go.jp/platform/ ）

■ 官民MEET福岡2025

「官民MEET」は、プラットフォーム上では伝えきれない課題の背景や現状について直接意見交換ができたり、自治体同士の交流や民間事業者のソリューションの情報収集ができる場として開催している対面型マッチングイベントです。福岡開催では「子育て世帯が住みやすいまちづくり」「住む人にも訪れる人にも魅力あるまちづくり」「地域のしごとを増やし育てるまちづくり」の３テーマをメインに開催いたします。参加いただく自治体のお困りごとは、参加いただく民間事業者に事前にお伝えし、自治体のコミュニケーションテーブルを民間事業者に回っていただく形となっております。官民MEETは、自治体と民間事業者が気軽に情報交換の場としてご活用いただける対面型マッチングイベントとなっております。当日参加も可能ですので、是非ご来場ください！！

【開催概要】

- 開催時期：2026年2月5日（木） 13:00 ～ 16:30- 開催場所：JR九州ホール （博多駅直結）- 参加対象：自治体職員、民間企業・団体・大学等- イベントHP： https://future-city.go.jp/platform/information/2026/event260205.html- 参加予定団体

群馬県神流町, 長野県松本市, 山口県美祢市, 福岡県, 福岡県北九州市, 福岡県久留米市,福岡県直方市, 福岡県八女市, 福岡県宗像市, 福岡県古賀市, 福岡県福津市, 福岡県嘉麻市, 福岡県那珂川市, 福岡県久山町, 福岡県芦屋町, 福岡県東峰村, 福岡県川崎町, 福岡県みやこ町, 佐賀県佐賀市, 佐賀県唐津市, 佐賀県鳥栖市, 佐賀県多久市, 佐賀県武雄市, 佐賀県鹿島市, 長崎県, 長崎県大村市, 長崎県平戸市, 長崎県東彼杵町, 熊本県玉名市, 熊本県宇城市, 大分県国東市, 宮崎県宮崎市, 宮崎県西米良村, 鹿児島県志布志市, 鹿児島県奄美市（※自治体コード順）

- 他、民間事業者多数

■ 過去の開催報告

官民MEET宮城2025 （2025年11月17日）

https://future-city.go.jp/platform/information/2025/event251117_report.html

官民MEET大阪2025 （2025年9月4日）

https://future-city.go.jp/platform/information/2025/event250904_report.html

官民MEET大阪 （2025年2月14日）

https://future-city.go.jp/platform/information/event250214_report.html

官民MEET沖縄 （2024年12月20日）

https://future-city.go.jp/platform/information/event241220_report.html

官民MEET十勝 （2024年11月6日）

https://future-city.go.jp/platform/information/event241106_report.html

官民MEET四国 （2024年9月26日）

https://future-city.go.jp/platform/information/event240926_report.html

官民MEET東京 （2024年7月12日）

https://future-city.go.jp/platform/information/event240712_report.html

【概要】

■内閣府 地方創生推進事務局

所在地：東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎

■株式会社アゼスト

所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-10

代表者：代表取締役 小森 敬介

事業内容：

Web/モバイルアプリ―ケーション企画・開発を通じたDX推進

データ活用文化の醸成、データ分析基盤の構築、データの可視化・分析等のデータ活用支援

AIのビジネス活用支援

URL：https://www.azest.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アゼスト 広報担当

TEL：03-3219-4836

Email：pr@azest.co.jp