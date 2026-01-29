『ユニバーサル・クールジャパン ２０２６』明日開幕！世界が注目する日本発５大作品の“超リアル体験”が一挙集結！

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「名探偵コナン」、「呪術廻戦」、「葬送のフリーレン」、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」と日本発・世界的人気の5大作品が集結し、その“超リアル”な作品世界に全身で飛び込める壮大なスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を、2026年1月30日（金）から開催※1します。

本日1月29日（木）、『ユニバーサル・クールジャパン 2026』プレスプレビューを開催、明日からのスタートに先駆けて報道陣に公開しました。開幕セレモニーには、確かな演技力で注目を集め、今最も勢いに乗る俳優 畑 芽育さんがスペシャルゲストとして登壇、開幕をパワフルに宣言しました。



※1 「葬送のフリーレン」は、2026年初夏頃の開催を予定。「モンスターハンターワイルズ」は、開催中～2026年5月17日（日）までとなります（日）までとなります

『ユニバーサル・クールジャパン ２０２６』明日開幕

セレモニーは、『ユニバーサル・クールジャパン 2026』に集結する5大作品の各楽曲が生演奏される、迫力あふれる演出で幕を開けました。

ステージ上の大型スクリーンには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが創り出す“超リアル”体験に、国内外で熱狂が巻き起こっている様子を凝縮したスペシャルムービーが上映されると、会場の期待感が高まり、一気に作品世界へと引き込まれていきました。興奮冷めやらぬ中、セレモニーのオリジナル楽曲が生演奏され、今最も勢いに乗る注目の俳優 畑 芽育さんが華やかな赤いドレス姿でサプライズ登場。

畑さんの登壇により、会場の熱気はさらに高まり『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開幕を華やかに彩りました。特別に招待されたゲストからは、大きな歓声と拍手が沸き起こり、パークでしか味わえない“超リアル”な体験への期待感が一層高まるセレモニーとなりました。

セレモニーに先駆けて『ユニバーサル・クールジャパン 2026』をいち早く体験した畑さんは、パークについて「色んな世界を楽しめることが魅力的で、経験したことのないような感動や興奮を味わえて、超元気になれる場所だと思います！」と超興奮した様子で語りました。さらに、各アトラクションについて、『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』では、「タブレットを使いながら、

自分の足で進んで、いろんな謎解きをする体験がものすごく楽しかったです！ゲームを進めていくと、難易度がちょっとずつ上がっていくんですよね。私はけっこう早く謎解きができたみたいです！

謎が解けないとモヤモヤしてすごく葛藤したのですが、そんな日常ではありえない緊迫感も楽しみながら体験できるアトラクションですね。謎をクリアして、お部屋を進んでいくのが楽しかったな～。もう完全に入り込みました！」

『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～』については、「めちゃくちゃ興奮しました！映像も音もクオリティが高くて、虎杖(いたどり)や伏黒(ふしぐろ)が目の前に現れたときは、思わず手を伸ばしてしまいました！二人のアクションが間近で繰り広げられるので、ものすごい臨場感で超感動しました！音も映像もパワフルだから、超元気になりますね。」

『モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～』については、「美味しくて、なかなか手が止まらなかったです。再現度がめちゃくちゃ高くて、ゲームの中でハンターがチーズをかけて食べるシーンがあるんですけど、それを完全に再現してましたね。本当に美味しくて、スタッフに止められるほど食べ続けました！」

ファンの期待と興奮が最高潮に達するなか、畑さんが「『ユニバーサル・クールジャパン 2026』、開幕！」と力強く宣言すると、会場には紙吹雪が舞い、日本発５大作品の“超リアル体験”が一挙集結する『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開幕を盛大に祝いました。

最後に、畑さんは、「『ユニバーサル・クールジャパン』は、世界が認める日本発エンターテイメントの魅力を、“超リアル”体験というかたちで、世界中の方々に届けていく、とても素敵なイベントだと感じました。日本のエンターテイメントには、人の心を動かす物語や、細部までこだわり抜かれた表現、そして誰かの記憶に残る力があって、その価値は改めて世界に誇れるものなんだなと、改めて思いました。

私自身もその世界観に触れ、思わず引き込まれてしまいました！ぜひ、皆さんも、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの特別な“超リアル”体験を、思いきり楽しんでください！」と語りました。

■ 畑 芽育さんプロフィール

畑 芽育さん

2002年4月10日生まれ。東京都出身。身長152cm。O型。

1歳のころから芸能活動を始め、数々の映画やドラマ、CMに出演。

2023年公開の映画『なのに、千輝くんが甘すぎる。』でヒロインを演じ、確かな演技力と圧倒的な透明感で注目を集める。同年、『最高の生徒 ～余命1年のラストダンス～』で地上波連続ドラマ初主演を果たす。W主演映画『君がトクベツ』(2025年6月20日公開)『事故物件ゾク 恐い間取り』（2025年7月25日公開）、W主演ドラマ「君がトクベツ」（MBS）、「終活シェアハウス」（NHK BS）がある。

■セレモニーに参加したゲストのコメント

◇「とても楽しいセレモニーだった。東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ『狙われた仮面舞踏会』は、大好きな“新田刑事”と目の前で会えて、嬉しかった」（男の子）、「アニメや小説のなかに実際に入る体験がすごい！「マスカレード」は、推理体験がとてもおもしろかったです。容疑者がみんな怪しくて、息子と一緒に熱中しながら推理しました」（お母さん）（親子/愛知県）

◇「生演奏にテンションがあがり、明日から始まるユニバーサル・クールジャパンの体験内容が紹介されて、ワクワクが駆り立てられた華やかなセレモニーでした。」「私たちのような作品のファンにとっては、アニメや漫画では見られない、夢が叶ったような演出が体験できるのがワクワクすぎてドキドキすぎる。早く“超リアル”体験したいです」。(30代女性/奈良県、大阪府、京都府)

「このユニバーサル・クールジャパンを通して、日本アニメの素晴らしさを色々な国の人に体験してもらいたいです。他では体験できない、登場人物になりきれる体験ができるのは、ユニバーサル・クールジャパンならでは！」(30代男性/兵庫県)

■ 担当者インタビュー

合同会社ユー・エス・ジェイ ブランド・マーケティング部 マネージャー 角銅 健 (かくどう けん)

世界が認める日本発のエンターテイメントの価値を、生身で味わえる“体験”としてお届けするスペシャル・イベント、それが『ユニバーサル・クールジャパン 2026』です。世界が熱狂する日本発の5大作品が一堂に集結し、それぞれの世界観を最高峰の“超リアル”体験として楽しめるところが、今回の最大の見どころです。『ユニバーサル・クールジャパン』は、2015年のスタート以来10年以上にわたり、アニメ、ゲーム、小説など日本発エンターテイメント・ブランドの魅力をパークだけの“超リアル”体験へと昇華させてきました。

その独創的な体験の一部は、昨年アメリカにも上陸し大好評を得ました。日本の価値を世界に発信し続けることは、パークの使命だと考えています。今年は、開業25周年を祝うさまざまな取り組みも間もなくスタートします。今後の展開にもご期待ください。

■3つの最新アトラクションが登場！『名探偵コナン・ワールド』

リアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』

【開催期間：2026 年 1 月 30 日（金）～6 月 30 日（火）】

本日の先行体験で、ゲストは劇場版最新作と連動したストーリーに入り込み、参加者全員が“人質”という緊迫感のなか、自らの足と頭脳を使って謎を解き真犯人に迫る、究極の推理体験を満喫しました。“超リアル”な「世良」、「蘭」、「小五郎」たちが目の前で繰り広げる迫力のアクションシーンでは、ゲストから大歓声があがりました。

『名探偵コナン・ワールド』

推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

【開催期間：2026年1月30日（金）～5月31日（日）】

毎年大人気のエンターテイメント・レストランが、本格的な生歌が加わった“ミステリー×食×音楽”の新体験となり、本日、初披露されました。ゲストは、目の前に登場した、在りし日の「新一」＆「蘭」に胸をときめかせながら、彼らと協力して事件を解決に導きました。

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

ストーリー・ライド『名探偵コナン×ストーリー・ライド ～激走の自動運転(オートドライブ)～』

【開催期間：2026年1月30日（金）～6月30日（火）】

※ メンテナンスのため、2026年2月2日（月）～2月21日（土）の期間、休止いたします

「平次」のバイクアクションを物語と疾走感で楽しめる最新ストーリー・ライドも先行公開されました。「コナン」、「平次」とピンチを乗り越えるスリル満点のコースターを、ゲストは全身で体感しました。

■第3期大好評放送中のTVアニメ「呪術廻戦」と2回目となるコラボレーションがスタート！

ド迫力のシアター・ショー・アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～』

【開催期間：2026年1月30日（金）～2026年8月18日（火）】

「呪術廻戦」の世界を圧倒的臨場感で体験できる『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』が完全新作オリジナル・ストーリーで再登場。虎(いた)杖(どり)、伏(ふし)黒(ぐろ)、釘崎(くぎさき)と呪霊との激しい呪術バトルが目の前で繰り広げられると、ゲストは一瞬で作品世界に引き込まれました。高専時代の五条(ごじょう)と夏油(げとう)の戦闘も目の前で体感し、呪術師たちと一緒に巨大な呪霊に立ち向かったゲストは、“超リアル”な戦いのど真ん中で、“呪力”すら感じるような臨場感を味わいました。

『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～』

ストーリー・ライド『呪術廻戦×ストーリー・ライド ＜第一弾＞ ～呪霊列車～』

【開催期間：＜第一弾＞2026年1月30日（金）～ 2026年5月10日（日）

＜第二弾＞2026年5月11日（月）～ 2026年8月18日（火）】

※ メンテナンスのため、2026年2月2日（月）～2月21日（土）休止します

※『呪術廻戦×ストーリー・ライド＜第二弾＞』のアトラクション詳細については、後日発表します

呪霊が憑りつく暴走列車に乗り、虎杖たちと呪霊との激闘を全身で体感しながら、一気に駆け抜ける“超興奮・超爽快”なストーリー・ライドも先行公開されました。

■東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ『狙われた仮面舞踏会』

【開催期間：2026年1月30日（金）～2026年6月30日（火）】

昨年大好評だった参加型リアル・ミステリーショー『狙われた仮面舞踏会』も、明日から復活します。本日の先行公開では、本場「ベネチア」を感じる料理などリニューアルした本格ビュッフェを味わいながら、ゲストは自身も登場人物となって、“超本格・超リアル”なミステリーの世界を堪能しました。

『狙われた仮面舞踏会』

■世界観レストラン『モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～』

【開催期間：開催中～2026年5月17日（日）】

大ヒットゲーム「モンスターハンターワイルズ」の世界観を再現した、作品初の世界観レストラン“モリバーの宴“が大好評開催中です。リアルな焚き火料理で「モンスターハンターワイルズ」の世界を味わうことができます。

『モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～』

■「葬送のフリーレン」との初コラボレーション

第2期が大好評で放送中のTVアニメ「葬送のフリーレン」と、パークとの初コラボレーションによる期間限定アトラクションは、2026年初夏頃の開催を予定しています。当イベントの詳細は続報をお待ちください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと日本が誇るエンターテイメント・ブランドについて

「葬送のフリーレン」との初コラボレーション

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、マンガ、アニメ、ゲーム、音楽やファッションなど、世界中で高い評価を得ている日本発エンターテイメント・ブランドの魅力を、パークだけの “リアル体験”に昇華させ、その価値を国内外に発信してきました。 “NO LIMIT !”のスローガンのもと、パークが誇る新進気鋭で限界を超えるようなクリエイティビティとテクノロジーにより、大人気作品の世界に入り込める圧倒的スケールの“リアル体験”を実現、多くのゲストを魅了しています。その独創的な体験の一部は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを飛び出しアメリカにも上陸、大好評を得ています。

なかでも、『ユニバーサル・クールジャパン』は、日本生まれの才能溢れる素晴らしい作品の魅力に、新たな体験価値を加え国内外に届ける、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが生んだ価値発信のプラットフォームです。2015年の初開催以来、アトラクションをはじめ、ファン垂涎のオリジナルグッズ、作品世界に五感で入り込めるエンターテイメント・レストランやカートフードまで、“超衝撃・超リアル”を体感できる“総合テーマパーク体験”として、海外からも多くのゲストが来場する大人気イベントとなっています。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所です。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

