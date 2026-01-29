【イベントレポート】徳島県首都圏プロモーション「徳島で休んでく？」発表会

徳島県

徳島県は、首都圏にお住まいの皆様に向けた新たな観光プロモーションとして「徳島で休んでく？」を始動、その一環として1月29日（木）にプロモーション発表会をP.O.南青山ホールにて開催しました。 本イベントでは、徳島県知事の後藤田正純が登壇し新たな観光戦略を発表したほか、新CMキャラクターの犬飼貴丈さん、瀬戸璃子さん、特別ゲストの森三中さん、休養学の専門家である片野秀樹先生をお招きし、「疲れ」を感じる現代人に向けた徳島ならではの「休み方」を提案しました。

後藤田知事が語る、タイパ社会への処方箋「攻めの休養」

主催者を代表して後藤田正純知事が登壇。徳島県には自然・食・歴史文化といった魅力的なコンテンツがあるものの、旅行先としての認知度や宿泊者数に課題がある現状を説明し、国内最大マーケットである首都圏に向けたプロモーションの重要性を語りました。 後藤田知事は、「日本人の約8割が疲れている」というデータや、効率重視の「タイパ（タイムパフォーマンス）社会」による「余白の喪失」といった現代の社会課題に言及。「ただ寝るだけではない『攻めの休養』を意識的に取ることが、現代人にとって大きな価値になる」とし、徳島のゆったりとした時間や自然の中で心と向き合う新コンセプト「徳島で休んでく？」を発表しました。

さらに、「未来に引き継げる徳島」の実現に向け、県内外の人々から「ずっと居りたい」「いつも帰りたい」「みんな行きたい」と感じてもらえる場所を目指すと宣言。

『徳島で休んでく？』新CM＆新KVお披露目

犬飼貴丈さん「お仕事ではありましたが、半分プライベートのように撮らせていただいたので、リラックスした姿が映っているのではないかと思います！」

続いて徳島県は、2月2日（月）より放映を開始する新CMを初公開し、出演キャストである犬飼貴丈さんと瀬戸璃子さんをご紹介しました。 完成したCMを見た犬飼さんは、「僕は徳島県出身で、原点の場所でもあるので、考え方だったり、生き方だったり、徳島で過ごした時間が今の僕に影響を与えていると思っております。今でも徳島に帰えるとほっとしますし、時間がゆっくりと流れていて、自分と向き合うことができる素敵な場所だと思っています。」と、故郷への深い愛着を吐露。「ゆったりとした時間が流れる風景だったり、食文化だったり、魅力がたっぷり120％詰まったCMとなっていると思います。」と自信を見せました。 瀬戸さんは、撮影で訪れた「うずしお」について「うずしおは船で近くまで行けるのですが、うずしおが見れない日もあるので見れてラッキーでした。」とコメント。「徳島が大好きになりました。町の人がとにかく優しいし、自然も素晴らしいし、リラックスもできるし。改めてプライベートでも徳島を訪れたいです。」と、徳島の魅力に癒やされたエピソードを披露しました。さらに、新CMの公開に合わせ、新キービジュアルを公開、2月下旬より主要駅にて大規模な掲出を展開していくことを発表しました。

森三中の三人が阿波おどりで登場！

「休養学」の専門家 片野先生による「効果的な休み方」を解説

イベント中盤では、お囃子に合わせて法被（はっぴ）姿の森三中の皆さんが「阿波おどり」を踊りながら賑やかに登場。プライベートやロケで何度も徳島を訪れているという森三中ならではの徳島愛あふれるパフォーマンスで会場を盛り上げました。犬飼さんも「徳島人より徳島人っぽい！」と大絶賛しました。 さらに、「休養学：あなたを疲れから救う」の著者であり「休養学」の専門家の片野秀樹先生（日本リカバリー協会 代表理事）をお招きし、科学的根拠に基づいた「効果的な休み方」を発信しました。片野先生は「休養とは単に寝ることだけでなく、活動能力を取り戻すこと」とし、休息・運動・栄養・親交・娯楽・創造・転換という「7つの休養モデル」について解説。 この話を聞いた犬飼さんは「休養学は初耳だったのですが、これ全部徳島でできます！全部当てはまる！最高の県なんだなと改めて思いました。また、徳島は休み方の多様性に溢れた県なんだなとも感じました。旅行はスケジュールを詰め込みすぎて疲れてしまうこともありますが、徳島は自然と文化でゆとりもあって、疲れているときにぴったりな観光地だと思います。」と、自身の故郷と照らし合わせて納得した様子をみせました。

【ツアープラン発表】森三中＆犬飼貴丈の「もしも1泊2日のツアーを組むなら？」を発表

森三中黒沢さん「 1日目はがむしゃらに食べてもらいたいです。食べたいもの全部盛り！徳島グルメ食い倒れツアー

最後は、「もしも1泊2日のツアーを組むなら？」をテーマに、森三中の皆さんと犬飼さんが考案したツアープランをフリップで発表。まずDAY1を担当する森三中の皆さんが発表したのは、「食べたいもの全部盛り！徳島グルメ食い倒れツアー！」。 過去のロケや観光で徳島の魅力を熟知している森三中の皆さんは、「1日目はがむしゃらに食べてもらいたいです。朝食は『びんび家』さんのびんび定食。伊勢海老のお味噌汁や刺身や天ぷらも食べられる豪華な定食です。昼食は徳島ラーメン。おやつにそばごめ雑炊。夜ご飯には『一鴻』の骨付き阿波尾鶏を食べたいです！」とプランを披露。これを見た犬飼さんは、「『びんび屋』さんは僕も大好きなお店です。昔から家族と休みの時によく車で行っていました。家族との思い出に『びんび屋』があるので、県民の方も同じような方は多いのではないでしょうか。」と、地元出身者としても納得の表情で、自身の家族との思い出を交えて「本当に住んでいる人が出すツアーテーマ。素晴らしい」と絶賛しました。続いてDAY2を担当する犬飼さんが発表したテーマは、「牟岐線に揺られて海辺の町で日々の疲れをデトックスツアー！」。「1日目に食べ疲れをしていると思うので、２日目はゆったりと牟岐線に揺られて、海をぼーっと眺めたりしたいです。あとは、SUP（サップ）などのちょっとした運動もやりたいです。」という犬飼さんの提案に対し、森三中の皆さんは「運動の情報がほとんど入ってこなかったのでありがたいです。」と驚きの声を上げました。最後に、犬飼さんは、「徳島県は全国的にまだまだ知られていない魅力に溢れた県だと思っております。CMをご覧になった際には、徳島で自分と向き合い、ゆっくりとした時間を過ごしていただければと思います。」とコメントし発表会は幕を閉じました。

■徳島県首都圏観光プロモーション「徳島で休んでく？」について

現代社会において、多くの人々が効率やスピードを求められ、知らず知らずのうちに疲労を感じていると言われています。タイパ（タイムパフォーマンス）社会の中で、「余白の喪失」は私たちにとって身近な課題となっています。 そこで徳島県は、慌ただしい日々を送る方々やゆったりとした休みがほしいといった方々に向け、単なる休息ではなく、雄大な自然や食、文化に五感で触れることで明日への活力を養う「積極的な休息」を提案。「ずっと居りたい」「いつも帰りたい」「みんな行きたい」場所として、本プロモーションを通じ徳島県が「心と体をほどく場所」であることを伝えてまいります。

