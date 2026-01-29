URBAN RESEARCH 2026 Exclusive Salomon 2月中旬より販売開始

株式会社アーバンリサーチ

フランスのアウトドアブランドとして誕生し、アウトドアシーンのみならず、よりモダンでアーバンな都市生活に馴染むようなプロダクトを生み出してる「Salomon」。URBAN RESEARCH エクスクルーシブも定番として毎シーズン好評いただいています。2026年のエクスクルーシブモデルは、「XT-6 GTX」と「XT-Whisper」の2つ。今回もアーバンリサーチらしいカラーを選んだエクスクルーシブモデルにぜひご注目ください。

01. Exclusive XT-WHISPER

SalomonのDNAとXTのデザイン系譜を受け継ぐXT-Whisper。独自の波状のSensiFit(TM)とQuicklace(TM)を組み合わせることで、フィット感のある信頼できるホールド感を提供します。個性を際立たせ、強さを引き出す大胆な色使いと、独特の質感、レイヤー構造の高級感のある仕上げを特徴とし、唯一無二のスタイルを生み出しています。そんな中、アーバンリサーチがお届けするエクスクルーシブカラーはFTW SILVER。都会的でソリッドなカラーリングは、アーバンリサーチのコンセプトでもある「都会的で洗練された大人のワードローブ」にもってこいな一足。数種類のグレーで構成されたここでしか手に入らない配色のモデルです。

＜for MEN＞

Exclusive XT-WHISPER

価格：\23,100 (税込)

カラー：FTW SILVER

サイズ：26 / 26h / 27 / 27h / 28 / 28h / 29 / 30

＜for WOMEN＞

Exclusive XT-WHISPER(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26110-2210185/?_ga=2.231458712.626962869.1769586031-604587.1723687207)

価格：\23,100 (税込)

カラー：FTW SILVER

サイズ：23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5

発売日：2026年2月中旬予定

※ 発売日は予告なく前後する可能性がございます。公式Instagramにて情報を更新いたします。

02. Exclusive XT-6 GTX

Salomonのトレイルの伝統を受け継ぎながら技術性が際立ち、熱狂的なファンを持つスニーカーに進化したXT-6 GORE-TEX。革新的なGORE-TEXのPFCフリー ePEメンブレン、砂よけメッシュ構造、耐久性のあるクッション、距離に左右されない安定性が、都会の過酷な条件下でプロテクション性を発揮。日常で履くには申し分ない機能が備わっています。また柔らかい表情のエクスクルーシブカラーによって、よりファッショナブルに日常の足元をアジャスト。

＜for MEN＞

Exclusive XT-6 GTX

価格：\31,900 (税込)

カラー：W.IRON

サイズ：26 / 26h / 27 / 27h / 28 / 28h / 29 / 30

＜for WOMEN＞

Exclusive XT-6 GTX

価格：\31,900 (税込)

カラー：W.IRON

サイズ：23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5

発売予定：2026年4月上旬予定