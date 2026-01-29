日本一入手困難のお菓子！？名古屋名物の手土産のガトーショコラ「 THE chocola 」が5年かけて遂に新商品を発売！！今後、世界一のケーキを目指す nagoya food に!!
2024年7月23日にSAKUMACHI商店街に出来たガトーショコラの専門店【THE LAB NAGOYA】が
OPENから1年半が経ちました。
今までに食べたことがない食感だ！ と話題に...
「THE chocola 」の認知度が広まり県外、海外から名古屋名物のガトーショコラを求めるお客様が徐々に増えている傾向にあり、今だ店舗では昼過ぎには商品が完売している状態です。
2025年12月末の風景
THE chocola とは？
「あなたの常識を覆す」をコンセプトに...
たった一人のこだわり職人の手だけで作り上げる、まさに究極のガトーショコラ。
決してお店を大きく展開せずに、職人の目の届く範囲で、ここでしか味わえない名古屋名物を目指している。
2026年現在オンライン販売は1年待ちの状態です。
THE chocola ホールサイズ \7000
2名以上で召し上がる場合、通常の大きさの THE chocola のがお勧めです。
3つの特長
■チョコレートの雲のような口溶け
独自開発した超微粒子状のメレンゲを使用することで、まるでチョコレートの雲を食べているような
シュワっとした未体験の食感を実現。また独自開発した専用の焼き窯を使用する事で、他のガトーショコラのはない、唯一無二の舌触りを実現。
企業秘密のメレンゲ (撮影の際はモザイクをかけて頂く必要あります）
こちらはイメージ画像です（撮影の際は要相談)
■カカオに懸けるこだわり
希少価値の高い4種類のカカオ豆(メキシコ、ガーナ、エクアドル、ドミニカ共和国）を独自のバランスでブレンド。口の中で芳醇かつフローラルな果実の香りが広がります。お子様にも召し上がって頂きたい想いから、出来るだけ焙煎を抑えたフルーツ感の強い状態のカカオ豆を使用する。
エクアドル産のアリバ種のカカオは世界のカカオの2パーセントしか収穫出来ない幻のカカオと言われているが、さらにメキシコのカカオはそのアリバ種のカカオの5倍の価格のする香りに特徴があるものを使用。
■シンプルで上品な素材
THE chocolaを構成するのは、上質なカカオ・卵・生クリーム・バター・てんさい糖・塩のみ。
グルテンフリーかつ、上白糖を一切使わずに製造しております。
～今回の新商品は発売当時からあったお客様の声から～
今まで販売していた「 THE chocola 」はホールサイズとなり、2～4名くらいで1人で食べるには少し大きいサイズです。
「 THE chocola 」の販売をスタートしたのはコロナ禍の2021年。
当時はおうち時間が中心となっていた為、家族でお家でシェア出来るようなサイズで販売を開始しましたが、やがてコロナ禍が終息するに連れて人と会う機会が増え、人に渡すギフト需要が増え、お客様から「もう少し小さいサイズはなですか？」とのお声が聞かれるようになりました。
その当初は、ただ小さくするだけだと簡単に考えていたのですが、何度試作を繰り返しても、THE chocola のシュワっと溶ける雲のような食感にはなりませんでした。
THE chocolaの味を維持する為、生地の配合は変えずに、焼き時間、メレンゲの状態を何度も調整し、少しずつ理想に近づいていきました。メレンゲの温度がかなり重要と気づきながらもあと少しが難しい。そんな中、ある焼き型で焼いた事で一気に問題が解決。(焼き型のついては企業秘密）
こうして100回以上の試作を繰り返し、THE chocola の小さなサイズがここに誕生しました。
THE chocola single \3500
THE chocola \3500
THE chocola single 抹茶 \4000
THE chocola よりも、低温でじっくり焼き上げる。THE chocola の軽さもありながらも口の中でトロっと溶け、抹茶が舌にまとわりつくような食感に。
抹茶は愛知県西尾の抹茶を使用。3種類の異なる品種の一番茶のみをブレンドし使用。
2026年 2月6日から THE LAB NAGOYA にて販売開始！！
小さなサイズの販売で名古屋名物の定番手土産としてさらなる需要に期待。
バレンタインの時期に合わせ、新商品の THE chocola single は2月6日より名古屋の店舗にて販売。
ガトーショコラの製造は代表の澤田一人の為、数量限定にして販売をいたします。
※ ただし、2人以上でお召し上がりの場合は大きいサイズをお勧めします。
店舗情報「THE LAB NAGOYA」
・住所：名古屋市北区大杉1丁目19-10［名鉄瀬戸線「尼ケ坂駅」］
・営業時間：11時～
・電話番号：052-385-7215
※商品無くなり次第閉店
(事前予約が可能なので、名古屋店Instagram、もしくはTHE chocola店舗にご連絡ください）
・定休日：日曜日
【代表 澤田明男インスタグラム】
https://www.instagram.com/a.sawada/
【THE公式サイト・SNS】
オンラインショップ：https://www.the-chocola.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/the_chocola_/
インスタグラム（名古屋店）：https://www.instagram.com/the_lab_nagoya_
～取材依頼・お問い合わせ～
弊社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けております。
SERENDIPITY株式会社
a.sawada@the-chocola.com
tel : 090-6959-3597（担当：澤田）
製造しながらの対応になりますので、返信に12-24時間かかります。