N-ヘキサン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月20に「N-ヘキサン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。N-ヘキサンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
N-ヘキサン市場の概要
N-ヘキサン市場に関する当社の調査レポートによると、N-ヘキサン市場規模は 2035 年に約 28.9億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の N-ヘキサン市場規模は約 19.2億米ドルとなっています。N-ヘキサンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKIアナリティクスのアナリストによると、N-ヘキサン市場シェアの拡大は、工業用溶剤としてのアプリケーション拡大によるものです。N-ヘキサンは、油、脂肪、ワックス、樹脂を溶解する効果が高いため、工業用脱脂と洗浄、接着剤、塗料、医薬品など、様々な分野で幅広く使用されています。さらに、世界的な食用油需要の増加、工業化の進展、製造業の拡大も市場成長を後押ししています。
N-ヘキサンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-n-hexane-market/114849
N-ヘキサンに関する市場調査によると、世界各国でのN-ヘキサン生産拡大への投資増加、および食品グレードの抽出溶剤としての工業用ヘキサンの世界的な規制承認が進んでいることから、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、原油および原料価格の変動は、予測期間中の市場全体の成長を大きく阻害する要因となるでします。N-ヘキサンは原油精製によって得られるため、価格変動は価格安定性や投資判断に影響を与える可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340375/images/bodyimage1】
N-ヘキサン市場セグメンテーションの傾向分析
N-ヘキサン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、N-ヘキサンの市場調査は、グレード別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、流通別と地域別に分割されています。
N-ヘキサン市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114849
アプリケーション別に基づいて、N-ヘキサン市場は食用油の抽出、工業用溶剤、接着剤とシーラント、塗料とコーティングに分割されています。食用油の抽出分野は、大規模な油糧種子加工における使用量の多さを背景に、予測期間中に力強い成長を遂げ、38%の市場シェアを占めると予想されています。インド政府広報局（PIB）によると、2023ー2024年の間にのインドにおける食用油の総生産量は約12.18百万トンでしますた。これにより、N-ヘキサンを溶剤として使用する際の需要が増加すると見込まれています。
N-ヘキサンの地域市場の見通し
N-ヘキサン市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域の市場は予測期間中に48.5%のシェアを占め、同時期に4.8%という高い成長率を記録すると予想されています。この成長は主に、中国、インド、インドネシア、および東南アジア諸国における食用油市場の好調さと植物油の高い消費量に起因しています。さらに、塗料とコーティング剤、接着剤とシーリング剤、工業用洗浄剤におけるn-ヘキサンのアプリケーション拡大、および同地域における食品加工分野の急速な拡大も市場成長を後押ししています。
