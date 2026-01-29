生せっけんのルアンルアン 公式サイトにて、 「生せっけん洗顔研究家- 松田理沙」に関するページを掲載しました。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ(本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭)は、公式ルアンルアンコスメオンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて、生せっけんの研究・監修、製品開発、コンテンツ設計などを担当している「生せっけん 洗顔研究家 - 松田理沙」に関する情報を公開しました。
【URL】https://shop.ruamruam.jp/contents/20220
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340377/images/bodyimage1】
「生せっけん 洗顔研究家 - 松田理沙」に関する概要
スキンケアブランド Ruam Ruam（ルアンルアン） において、生せっけんの研究・監修、製品開発、コンテンツ設計などを担当。
洗顔を「汚れを落とす行為」としてではなく、肌づくりの土台であり、肌と心を整えるための習慣として捉える視点を軸に、スキンケアの考え方や使い方を体系的に発信していています。
【URL】https://shop.ruamruam.jp/contents
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ：https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
