【建設業の効率化AIツール】建設現場の多国籍化に対応。WriteVideoの多言語AI動画で外国人労働者研修を効率化
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、建設会社様向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■建設業の外国人教育問題
近年の少子高齢化の影響により、建設現場では日本人労働者の減少が進み、外国人労働者の受け入れが拡大しています。しかし、言語や文化の違いによるコミュニケーションの課題があり、十分な研修を行うことが難しい状況です。また、人手不足の影響で教育にかける時間も限られています。
新しくリリースされた多言語対応機能で建設業界様の課題を解決します。
日本語の指示で作成した研修動画を50か国以上の言語で再生できるため、外国人労働者のスムーズな研修が可能になります。
＜建設会社様から好評の活用シーン＞
・安全教育や作業手順の動画化
・現場でのルールやマナー研修の動画化
・機械操作や工具の使用方法の動画化
URLをワンクリックするだけで動画が翻訳して再生され、多国籍の労働者でも簡単に内容の理解ができます。管理者や同僚との情報共有もスムーズになったと好評です。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■主な導入先
昨年10月のリリースから約3か月で驚異の150％成長中！商談からご契約までの契約率は驚異の3割となっています。（※25年2月時点）
・建設現場での安全教育や研修コンテンツの動画化で、伝達効率を向上
・作業手順や現場ルールの既存資料を動画化し、理解のスピードと効率を向上
・現場のお知らせを動画化し、外国人労働者や管理者への効率的な情報共有
など、多くの建設現場で
「既存のPowerPointやWord資料を簡単に動画に出来て、導入が簡単」
「文章を書くだけで動画になる、使い方もシンプルでこれなら使えそう」
と広がりを見せています。
■建設会社の皆様へ
・外国人労働者への研修を効率化
・作業手順やルールの伝達が迅速に可能
AI動画を導入し、現場の情報伝達をより手間とコストなく強化してみませんか？
下記より、WriteVideoの詳細資料をダウンロードいただけます。
サービスに興味をお持ちの方はぜひダウンロードください。
https://www.writevideo.ai/
また、無料セミナーはこちらから?
https://www.writevideo.ai/seminar
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
