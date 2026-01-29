30周年を迎えるスーパーホテル、Xにて宿泊券が当たる「#スーパーホテルで未来にいいこと」キャンペーン開催～

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに国内外で178店舗のホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、30周年および環境大臣賞受賞を記念して、これまでの歩みと、未来に向けたサステナブルな姿勢を発信する企画「#スーパーホテルで未来にいいこと」を1月29日（木）～2月4日（水）の期間実施いたします。

本キャンペーンでは、日常生活の中で実践している、またはこれから取り組みたい小さなエコアクションを投稿いただいた方の中から、抽選で10名様に、全国のスーパーホテルで利用できる無料宿泊券（1泊1名分）をプレゼントします。

スーパーホテルは、宿泊に伴うCO2排出をカーボン・オフセットする取り組み「CO2実質ゼロ泊」による環境負荷低減と、持続可能な社会に向けた消費者啓発活動が評価され、「第26回グリーン購入大賞」において大賞・環境大臣賞を受賞しました。

また、2026年1月29日には博多での1号店オープンから30周年を迎えます。今後もお客様とともに、持続可能な社会の実現や、宿泊体験を通した地域活性化を目指します。30周年記念企画の実施については、順次発表いたします。

■ キャンペーン概要

- キャンペーン名：「#スーパーホテルで未来にいいこと」キャンペーン- 応募期間：2026年1月29日（木）～2月4日（水）23:59- 応募方法：１.スーパーホテル公式Xアカウント（@SUPERHOTEL3）をフォロー２.ハッシュタグ「#スーパーホテルで未来にいいこと」を付けて、ご自身が実践している、または取り組みたいエコアクションを投稿※上記１.２.の両方が応募条件となります- 対象SNS：X（旧Twitter）- 賞品：全国のスーパーホテルで利用可能な無料宿泊券（1泊1名分・10名様）※利用期限：2027年2月28日まで、曜日制限なし。- 当選発表について：当選者の方にのみ、2026年2月下旬までに公式アカウントよりDMにてご連絡いたします。発送時期等の詳細は当選者の方にのみご案内いたします。

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内177店舗、海外1店舗（ミャンマー）を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/(https://www.superhotel.co.jp/)

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/

SDGs REPORT 2025：https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2025/report.pdf

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/

その他の主な受賞歴：「第26回グリーン購入大賞 大賞・環境大臣賞」グリーン購入ネッ トワーク（2025年）、「気候変動アクション環境大臣表彰」 普及・促進部門 環境省（2020年）、「第6回 カーボン・オフセット大賞 環境大臣賞」カーボン・オフセット推進ネットワーク（2016年）