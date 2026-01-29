アメリカ発の次世代ボトルブランド「owala(R)」が日本再上陸！2月1日(日)にオフィシャルサイト＆オンラインストアをオープン
生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)が、販売代理店として展開する「owala（オワラ）」のオフィシャルサイト＆オンラインストアが、2026年2月1日(日)にオープンいたします。(https://owala-online-store.myshopify.com/)
owala（オワラ）は、「ウォーターボトルが人生を豊かにする」をテーマに、「水分補給をもっと快適で、楽しいものにしたい」という想いから2020年にアメリカで誕生したボトルブランドです。
最大の特徴は、特許取得のストロー飲みと直飲みをシーンに合わせて使い分けられる独自の2WAY構造で、仕事中や移動中、リラックスタイムなど様々な日常の場面にフィットします。片手で操作しやすいキャップ構造や、漏れにくさへの配慮など、使い勝手にもこだわりながら、ファッションアイテムのように持ち歩きたくなるカラーバリエーションと洗練されたデザインを実現し、実用性だけでなく、“毎日使うものだからこそ気分が上がる”ことを大切にしております。
再上陸と同時にオフィシャルオンラインストアが2月1日（日）にオープンいたします。
同日より全国のPLAZA店舗にて発売いたします。（※展開店舗などの詳細はリリース末尾にてご確認ください。）アメリカでも大ヒット中のシグネチャーモデル「フリーシップ」を中心に、日常使いからアウトドア、スポーツシーンまで幅広く活躍する高機能ウォーターボトルを豊富なサイズ＆カラーラインナップで展開いたします。環境への配慮と持続可能なライフスタイルを大切にしながら、日常の水分補給をもっと快適に、もっと自分らしく楽しむための新しい選択肢を提案いたします。
水分補給をもっと楽しく！
特許取得のスパウトとライフスタイルに合わせた充実カラーバリエーション！
owalaボトルの特徴
・特許取得のストロー飲み／直飲みの2WAY構造（FreeSip(R)）※1、２
・高い密閉性で漏れにくい設計
・保冷・保温性能に優れた構造（※該当モデルの場合）
・豊富なカラーバリエーションと洗練されたデザイン
最大の特長は、片手で簡単に操作可能な独自構造のキャップで、ストロー飲みと直飲みを1本で使い分けられる2WAY構造や、簡単な操作で、しっかり漏れも防止する特許取得済のスライダーリッド(※3)など忙しい現代のライフスタイルにフィット。
ストロータイプは片手で開閉でき、視線を落とさず水分補給が可能なことからドライブなどにも便利で、キャンプからスポーツ、ヨガなどのアクティビティ、ミーティング、ベビーカーでの散歩など多用途で携帯性に優れており様々な状況で活躍いたします。
FreeSip16oz (475ml)
10色展開 ※保冷効力9度以下6時間 高さ22.5cm奥行7.2cm
価格：4,950円(税込)
FreeSip24oz (710ml)
14色展開 ※保冷効力7度以下6時間 高さ27.2cm奥行7.9cm
価格：5,940円(税込)
FreeSip32oz (945ml)
8色展開 ※保冷効力7度以下6時間 高さ27.1cm奥行8.7cm
価格：6,930円(税込)
ブランドを代表するカラーバリエーション豊富なアイコニックモデル。
特許取得の革新的な飲み口構造により、ボトルを傾けずそのまま内蔵ストローで飲むのも、
傾けてゴクゴク飲むのも自由自在。
ワンタッチで開閉できて、しっかりロックできるから漏れの心配もありません。
水分補給がもっと快適で楽しくなる、一歩先をいくボトルです。
＜特長＞
・断熱ステンレスボトル
・特許取得済のFreeSip(R) スパウト
・キャリーループ付きで持ち運びも簡単
・BPAフリー、鉛フリー、フタル酸エステル類フリー
FreeSip25oz Tritan(740ml)
5色展開 ※保冷効果なし 長さ24.9cm 奥行7.1cm
価格：3,410円(税込)
トライタン素材でできた軽量タイプの25oz (740ml) サイズ。
アウトドアやヨガ、スポーツなどのアクティブなシーンから旅行まで、持ち運びに便利で大活躍します。
＜特長＞
・汚れにくく、におい移りしにくい丈夫なトライタンプラスチック製。
・特許取得済のFreeSip(R) スパウト
・キャリーループ付きで持ち運びも簡単
・BPAフリー、鉛フリー、フタル酸エステル類フリー
FreeSipTwist 18oz (530ml)
4色展開 ※保冷、炭酸OK 保冷効力7度以下6時間
高さ22.6cm(フタ込27.2cm) 奥行7.1cm
価格：4,950円(税込)
FreeSipTwist 24oz (710ml)
5色展開 ※保冷、炭酸OK 保冷効力7度以下6時間 高さ25.4cm(フタ込30cm) 奥行7.4cm
価格：5,940円(税込)
FreeSip(R) ファミリーに新しく仲間入りした、日常シーンにぴったりなボトルです。
クラシックなデザインにちょっとした遊び心をプラスして、お出かけ用バッグにもすっきりおさまるスリムなフォルム。
取り出しやすさはもちろん、持ち運びに便利なキャリーループ付きで、どんなシーンでも活躍します。
炭酸飲料にも対応しています。
＜特長＞
・断熱ステンレスボトル
・特許取得済のFreeSip(R) スパウト
・キャリーループ付きで持ち運びも簡単
・BPAフリー、鉛フリー、フタル酸エステル類フリー
・炭酸飲料OK
SmoothSipSlider 12oz (355ml)
※保冷、保温 保冷効力11度以下6時間、保温効力42度以上6時間
高さ12.6cmフタ込み15cm奥行6.6cmフタ直径8.6cm
価格：4,950円(税込）
SmoothSipSlider 20oz (710ml)
※保冷、保温 保冷効力8度以下6時間、保温効力51度以上6時時間
高さ18.3cmフタ込み20.7cm奥行6.6cmフタ直径8.6cm
価格：5,940円(税込)
特許取得済の漏れ防止機能付きのスライダーリッドで、飲みものをしっかり守ります。
カフェインをしっかりキープできるだけでなく、飲みものはアツアツもヒンヤリも長持ち。
なめらかな飲み口で、心地よい飲みごこちも自慢です。
＜特長＞
・断熱ステンレスボトル
・特許取得済のSmoothSip(R) スパウト
・BPAフリー、鉛フリー、フタル酸エステル類フリー
・ホットドリンク可
【取り扱い店】
・オフィシャルオンラインストア：https://owala-online-store.myshopify.com/
・2月1日(日)より全国のPLAZA店舗にて発売。詳細は下記ショップリストをご確認ください。
https://www.plazastyle.com/contents/store/brand/plaza
・2月15日(日)～2月28日(土) PLAZA NEWSSTAND赤坂店でPOPUP開催いたします。
・3月にはPLAZAルミネ池袋店、PLAZAルミネ新宿店でPOPUP開催を予定しております。
詳細はインスタやHPをご確認ください。
【owala（オワラ）】
「ウォーターボトルが人生を豊かにする」をテーマに、2020年にアメリカで誕生。
アメリカ『Time』誌が「2023年の最優秀発明品」に選出、アメリカのデータ分析・市場調査のトップ企業『Circana』社が「2024年全米No.1ブランド」と認定し『NewYorkTimes』が「2025年のベストウォーターボトル」に選出したowala(R)が、いよいよ日本再上陸です。
owala オフィシャルオンラインストア：https://owala-online-store.myshopify.com/
Instagram : owalajp(https://www.instagram.com/owalajp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet)
【会社概要】
商号 ： 株式会社ドウシシャ
代表者： 代表取締役社長 野村 正幸
所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5
＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46
＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10
設立 ： 1977年1月
資本金： 49億93百万円
URL ： https://www.doshisha.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ドウシシャ お客様相談室 （平日 9：00～17：00）
Tel：0120-104-481
メールアドレス: owala@ec.doshisha.co.jp
