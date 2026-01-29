【限定上映第3弾】女子体操教室に潜むど変態オヤジを成敗せよ！爽快グロショート映画を「未体験ゾーンの映画たち2026」にて1月30日(金)から1週間限定上映！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一）は、ヒューマントラストシネマ渋谷が主催する劇場発信型映画祭『未体験ゾーンの映画たち2026』にて、全3作品からなるうちの第三弾として、殺人鬼をコミカルに描いたショート映画『スタック（原題：Stuck）』を2026年1月30日（金）より1週間限定で上映することをお知らせいたします。また、本上映を記念し、ご来場さまへ、ショート映画配信サービス「SAMANSA」を1ヶ月間無料で楽しめる特別クーポンを配布いたします。(※数量限定・無くなり次第終了)





体操教室という、本来は美しく健やかなはずの場所。そこに「不気味な男」が現れることから、物語は始まります。 教え子たちを守るため警察に助けを求める教師。しかし、警察はまともに取り合ってくれません。日に日にエスカレートしていく男の視線、そして拭えない不快感。ついに限界を迎えた教師は、変態男に「一泡吹かせる」ための、ある大胆な行動に出ることに――。

監督のデヴィッド・マイカルソンは、わずか14分という短尺の中で、日常がじわじわと侵食されていく恐怖を鮮やかに描き出しました。息が詰まるようなカメラワークと、光と影のコントラストで安全なはずの練習場が、いつの間にか逃げ場のない密室へと変わっていく演出は、まさに圧巻です。本作は、現代社会における「無関心」や「境界線」を問いかけつつ、窮地に立たされた女性の強さと覚悟を突きつける、衝撃のスリラーに仕上がっています。

「SAMANSA」はこれまで、スキマ時間に楽しめる「タイパ」の良い視聴体験を提案してきました。しかし、この『スタック』が持つ、肌がヒリつくような緊張感と、ラストに待ち受ける衝撃の展開は、ぜひ劇場の暗闇と大スクリーンで「浴びて」いただきたい一作です。

「日本未公開の傑作を届ける」という本映画祭の趣旨にふさわしい、R18＋指定の刺激的な14分間。ショート映画という枠を超えた、圧倒的な映画体験をお約束します。世界中から厳選されたクオリティを、ぜひ劇場で体感してください。





◆劇場発信型映画祭「未体験ゾーンの映画たち2026」

開催日：

2026年1月2日（金）～2026年2月12日（木）

（上記期間において、SAMANSA作品の上映については、下記に記載しています）

会場：

ヒューマントラストシネマ渋谷

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷2丁目23－16 ココチビル 7・8F

鑑賞料金：

SAMANSA作品：1,000円均一

その他上映作品：1,500円均一（毎週水曜、毎月1日は1,300円均一）

＊TCGメンバーズカード会員割引あり

＊チケット販売については公式サイトをご覧ください

公式サイトURL：

https://ttcg.jp/human_shibuya/movie/1282800.html





◆未体験ゾーンとは

「未体験ゾーンの映画たち」は、様々な理由から日本公開が見送られてしまう傑作・怪作映画を、映画ファンの皆様にスクリーンで体験いただくことをモットーに、2012年よりヒューマントラストシネマ渋谷をメインに開催している劇場発信型映画祭です。第15回目の開催となる「未体験ゾーンの映画たち2026」では、2026年1月2日（金）から2月12日（木）までの6週間にわたり、全30作品の未体験映画を上映いたします。

◆SAMANSA上映作品の紹介

全30作品が上映される本映画祭の中からSAMANSAでは、実際の幼児誘拐殺人事件をもとにした緊迫のサスペンス『拘束』、B級ホラーのグロさと笑いを掛け合わせた『マーダー・キャンプ』、そして体操着の女子を覗こうとする変態男を描きTikTokで1000万再生を記録した『スタック』の3作品を厳選しました。ショート映画の“社会派・コメディ・バイラル”という多様な魅力を、それぞれ象徴するラインナップとなっています。

１. 『拘束』【上映終了＊現在はSAMANSAで配信中】

あらすじ：

イギリスのリバプールで凄惨な幼児の遺体が発見された。容疑者として拘束されたのは、なんと10歳の少年2人。本当に彼らが犯人なのか？世界を震撼させた実際の事件に基づく物語。

上映時間：30分

監督・脚本：ヴィンセント・ランブ

予告編：https://ja.samansa.com/videos/2004

２.『マーダー・キャンプ』【上映終了＊現在はSAMANSAで配信中】

あらすじ：

学生が集まるキャンプ場に現れた殺人鬼の親友コンビ。しかし相棒グレッグの様子がおかしい。話を聞いてみると、どうやら自分の殺人鬼としての人生に悩みを抱いているようだった。殺人鬼なのになんだか感情移入してしまう15分コメディ。

上映時間：15分

監督：クララ・アラノビッチ

脚本：ウィル・ハリス、ジェレミー・ラディン

予告編：https://ja.samansa.com/videos/1555

３.『スタック』(R18+)【上映：2026/1/30(金)～2/5(木)】

あらすじ：

女子の体操教室に現れ、体操着姿の女子を覗こうとする変質者の男。教師の1人が警察に対応をお願いするも、まともに取り合ってくれない... 女子を守るため、そして変態男に一泡吹かせるために、体操教師が立ち上がる！

上映時間：14分

監督：デヴィッド・マイカルソン

脚本：ジョナ・ヴァレズ

予告編：https://ja.samansa.com/videos/95

上映スケジュール：

1月30日(金) 20:45-21:06

1月31日(土) 9:10-9:32

2月1日(日) 17:00-17:21

2月2日(月) 19:30-19:51

2月3日(火) 20:45-21:06

2月4日(水) 15:00-15:21

2月5日(木) 17:30-17:51



◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





