【真珠の街・神戸から世界へ】“Kawaii”から始まり、本物の宝石で納得する。多様性を「個性」に変える、真珠鑑賞という新文化。ERIS VELINA（エリスヴェリーナ）が東京・京都のギフト・ショー出展

写真拡大 (全20枚)

株式会社TradStyle

多様性と海洋環境を守るために生まれた「おさかな真珠」という新しい価値

真珠専門店「ERIS VELINA（エリスヴェリーナ）」（運営：株式会社Trad Style、所在地：兵庫県神戸市北区／広島県福山市川口町）は、世界中から真珠が集まる神戸の地で、規格外とされていたバロック真珠の個性を価値へと変える新ブランド『おさかな真珠』の本格展開を開始いたします。


2026年2月に開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」、および「第7回京都ギフト・ショー」への連続出展を機に、国内外のハイエンドな販路へ向けたB2Bパートナーの募集を強化します。



【おさかな真珠の卸売に関するお問い合わせ（商談予約）】


▶︎https://erisvelina.jp/pages/b2b



■ 開発の背景：“可愛い”から始まり、“本物”で納得する新戦略


可愛いおさかな真珠のキャラクターたち

真珠という高貴で少し敷居の高い存在を、言葉の壁を超える「Kawaii（キャラクター）」と掛け合わせることで、直感的に「欲しい」と思わせるMD（商品化計画）を構築しました。


まずはキャラクターの可愛さに惹かれて手に取ってもらい、その背景にある「神戸の真珠選別技術」や「海を守るSDGsのストーリー」を知ることで、確かな品質に納得していただく。


この「直感的な興味から深い共感へ」のプロセスこそが、本ブランドが提案する新しい販売戦略です。



■ 真珠の聖地・神戸だからこそ実現した「多様性の肯定」


世界中から真珠が集う真珠の聖地・神戸

世界の真珠流通の約7割が集積する街、神戸。そこでは日々、膨大な数の真珠が高度な選別技術によって見極められています。


廃棄されてきた「尾ひれ」が虹色に輝く宝石品質

これまで、大きく変形している「鬼バロック」とよばれる真珠は規格外とされ、尾ひれや尻尾に見える突起物は切り落とされ、廃棄されてきました。


しかし、その「尾ひれ」こそが濃厚な真珠層の結晶であり、虹色に輝く宝石品質そのものであることに、私たちは着目しました。


「不揃い」という個性こそ、自然が生んだ多様性という名の価値

神戸の確かな選別眼で、強いテリ（光沢）を持つ真珠だけを厳選し、その造形を11種類の「海の仲間たち」に見立てました。


それは世界にたった一つ、あなただけが「愛でる宝石」へと昇華した、新しい真珠のカタチです。



■ 注目のおさかな真珠のラインナップ


ステッカーシール

Tシャツ

帽子

おさかな真珠トートバッグ


赤ちゃん真珠キーホルダー

メンダコ真珠キーホルダー

ふぐ真珠キーホルダー

ダンゴウオ真珠キーホルダー


ベタ真珠キーホルダー

おたまじゃくし真珠キーホルダー

クリオネ真珠キーホルダー

グッピー真珠キーホルダー


エイ真珠キーホルダー

チョウチンアンコウ真珠キーホルダー

人魚真珠キーホルダー

大人人魚真珠キーホルダー

1. 公式グッズコレクション【きっかけを創る“Kawaii”の入口】

まずは気軽に手に取れる、ステッカー、クリアファイル、バッグなどの公式グッズを展開。キャラクターの魅力を前面に出した高いデザイン性で、幅広い層の興味を喚起します。店舗の入り口を彩り、本物のアクセサリーへと繋げるための、最も導入しやすいエントランス商材です。


2. セレクトメイド・ルースコレクション【真珠鑑賞という新文化】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dzFOw1UOKAQ ]


セレクトメイド・ルースコレクション【真珠鑑賞という新文化】 顧客が自ら真珠を選び、キャラクターと対面させる体験型販売。一粒一粒異なる真珠の個性を「鑑賞」する、日本発の新しい美意識を提案します。


3. おまもり真珠（Japan Akoya Pearl Amulet）【伝統×宝石のギフト】

西陣織素材でもお作りいただけます

日本の伝統的なお守り文化と本真珠を融合。フグ（福）の形をした真珠をお守り袋の中にいれ、旅の安全や家族の幸福を願う、メッセージ性の強いプレミアムな日本土産です。


4. SV925本格アクセサリーシリーズ【大人のための遊び心ある本物】

「真珠を愛でる」という新しい文化


自分が好きな真珠「推し珠」を身に纏う

アニメ的感性と、ジュエリーブランドならではの「本物のテリ（光沢）」を両立。インバウンドの高単価需要にも応える、本格シルバーアクセサリーです。


■ 想定されるパートナー


国内外に愛される真珠を一つ上の高みへ

おさかな真珠コレクションは、単なる土産物の枠を超え、「物語と品質」を求めるプレミアムな販路に最適です。


もちろん、以下の業種に限らず、本ブランドの世界観に共感いただける幅広いパートナー様との連携を心よりお待ちしております。


- 観光・ホスピタリティ産業：高級旅館やホテルのセレクトショップ、おもてなしを重視する宿泊施設のギフトギャラリー。
- クルーズ・トラベル： 豪華客船内のブティック、寄港地のプレミアムショップ。
- ゲートウェイ・リテール： 国際空港の日本工芸品エリア、主要駅のコンセプトショップ。
- 体験型インバウンド市場： 日本の伝統と現代文化の融合を求める、海外展開中のセレクトショップ。

■ 展示会出展情報


ギフトショーのブースにはお気軽にお立ち寄りください

第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026
- 会場： 東京ビッグサイト
- ブース番号： 東5-T17-36
- 2026年2月4日（水）～5日（木）： 10:00AM ～ 6:00PM
- 2026年2月6日（金）： 10:00AM ～ 5:00PM

第7回京都ギフト・ショー
- 会場： 京都市勧業館みやこめっせ
- ブース番号： 衣014
- 2026年2月25日（水）： 10:00 ～ 18:00
- 2026年2月26日（木）： 10:00 ～ 17:00


■ 詳細情報・お問い合わせ


神戸の無調色真珠ブランドERIS VELINA（エリスヴェリーナ）

私たちは、この唯一無二の真珠たちを共に世界へ広めていただけるパートナーを探しています。


「おさかな真珠」誕生のストーリー

https://erisvelina.jp/pages/aquarium


卸売・OEMに関するお問い合わせ（商談予約）

https://erisvelina.jp/pages/b2b


会社概要

ブランド名：ERIS VELINA（エリスヴェリーナ）


運営：株式会社Trad Style


所在地：兵庫県神戸市


実績

ANA国際線機内販売（ダイヤモンド×無調色真珠ペンダントネックレス）