日本直販、台湾「2026年第14回 台北國際動漫節（オールジャパンコンテンツエリア）」に「雪ミク（SNOW MIKU）」限定ポップアップを出展（2026年2月5日～2月9日）

日本直販株式会社

日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 彰孝／以下、日本直販）は、これまでの総合通販から「エンタメ、グローバル、DX・デジタル」を軸にした“総合サービス（WEB3.0）”企業へと進化する取り組みの一環として、「雪ミク（SNOW MIKU）」の限定ポップアップを、台湾・台北で開催される「2026 第14屆 台北國際動漫節（オールジャパンコンテンツエリア）」に出展します。会期は2026年2月5日（木）から2月9日（月）の5日間、会場は南港展覽館一館（台北南港展覧館1館）です。

■ 出展の狙い：海外のリアル接点を起点に、体験と購買を“つなぐ”

台北國際動漫節は、毎年冬に開催されるアジア最大級の漫画・アニメ関連イベントで、前回（2025年2月）は48万5千人が来場したと発表されています。日本直販は、こうした大規模イベントでのファン接点を起点に、現地での購買体験とSNSでの拡散、そして“次の購買”につながる導線設計までを一気通貫で検証し、アジアでの展開を加速します。

■ 出展概要

- イベント名：2026 第14屆 台北國際動漫節- 会期：2026年2月5日（木）～2月9日（月）- 開催時間：10:00～18:00- 会場：南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路1號）- 出展エリア：オールジャパンコンテンツエリア「ICHIBAN JAPAN日本館」（予定）- 4つの実施内容：- - 1）「雪ミク（SNOW MIKU）」グッズ販売シンガポールで反応の高かったアイテムを基軸に、会場で展示・販売します。- - 2）ブース内フォトスポット（“映える”撮影体験）撮影エリアを設置し、滞在体験の満足度を高めるとともにUGC（SNS投稿）の自然増を促進します。- - 3）指定ハッシュタグ投稿キャンペーン（オンライン拡散）指定ハッシュタグ（例：#snowmikuskytowntw）での投稿を促進。投稿画面提示でノベルティを配布します（数量限定・先着）。※指定ハッシュタグ、参加方法は確定次第、ブース掲示および日本直販公式SNSで案内します。- - 4）“次回購入”につなぐQRカード配布（購入者全員）購入者全員に、公式SNS・関連情報へ遷移できる名刺サイズカードを配布。会期後もQRから情報取得・購入行動へつなげます。

＜会社概要＞

■ 日本直販株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目20-5 伊藤佑ビル虎ノ門3F

代表者：代表取締役社長 水谷 彰孝

設立：1977年10月（日本直販ブランド開始）

事業内容：総合サービス（通販／コンテンツ企画／広告・販促支援 ほか）

URL：https://corporate.666-666.jp