佐賀玉屋は「創業220周年」という節目に、従来の百貨店の枠を超えた「新生・佐賀玉屋」へと生まれ変わります。佐賀玉屋、新本館×温泉×街づくりへ。3月から既存館内の大規模アップデート“プレ・リモデル”始動

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋 新本館 外観イメージ

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は2028～2029年開業予定の新本館（百貨店×ホテル複合）構想に先駆け、2026年3月より既存館内の大規模アップデート＝“プレ・リモデル”を実施。さらに、跡地では温泉掘削という前例の少ない挑戦もスタートします。

私たちの役割は、建物の完成を待つだけではなく、今日からの進化を自ら作り出すことです。

百貨店再生が全国的な課題となる中、佐賀玉屋は「街の未来を先につくる実証の場」として動き出します。

温泉掘削プロジェクト

佐賀玉屋新本館 温泉掘削地鎮祭の様子

新本館建設予定地において温泉掘削プロジェクトを開始します。

1月7日(水)に佐賀玉屋新本館温泉掘削の地鎮祭を行いました。湧出した温泉は、将来のホテル機能だけでなく百貨店空間にも活用し、佐賀市中心部で“温泉文化を楽しめる街の拠点”を目指します。

さらに建設までの期間も、跡地は足湯の設置や大型催事を通じて「何もない場所」ではなく、「今から人が集まり、動き出す場所」として活用します。

2026年3月から既存館内の大規模アップデート「プレ・リモデル」始動

佐賀玉屋独自のセレクトコスメブランド「SUMIHADA」を立ち上げ

佐賀県は、唐津市や玄海町を中心とする北部九州に美と健康に関するコスメティック産業を集積させ、

コスメに関連する自然由来原料の供給地となることを目指す、コスメティック構想を展開しています。

佐賀玉屋では、佐賀玉屋独自のセレクトコスメブランド『SUMIHADA（スミハダ）』を南館1階に立ち上げ、佐賀大学・県との連携による地産コスメを強化します。

フレグランス専門ショップ、地元のインフルエンサー50名以上と連動したヨガ・美容鍼灸などの体験型イベントを開催します。

Made in Japanのメンズセレクトショップ「HI-FRONT」を立ち上げ

日本製の名品を揃えた、ジャパンセレクトとオーダーを柱としたドレスアップラウンジ『HI-FRONT』を南館5階に新たにオープン。

着心地や使い心地の良いもの、流行に左右されず長く愛用できるベーシックなアイテムを軸にバイヤーが選び抜いた逸品を販売いたします。

2026年4月からデパ地下の刷新（南館地階）

テーマは「ライブ感・シズル感」。売場レイアウトを一新し、店内加工の寿司・惣菜やその場で味わえるドリンクカウンターなど“目的がなくても寄りたくなるデパ地下”へ生まれ変わります。

新たにグロサリーショップを導入し、今までにない品揃えで日々の暮らしに彩りを添える食品フロアとして展開していきます。

こだわりと専門性の強化

【東別館】

食品ギフトを中心にお土産や話題のスイーツなどを月変わりで販売する中央通り沿いの「東別館」では、 地域一番を目指す酒販コーナーへ。さらに、POP-UPイベントやコーナーの充実を図り、「来るたびに何か新しい」がある売り場でワクワクと楽しみをお届けします。

ご自身用にも贈り物にもあれもこれも選びたくなる“味の旅”空間として編集していきます。

【南館1階・2階テラス】

“人々が集う場の創出”をテーマに、四季おりおりの行事や風物詩の歳時に因んだ新たなイベントや企画をお届けします。

【南館3階・4階：レディースフロア】

本物志向のブランド導入に加え、パーソナル診断やオーダーサービスなど「百貨店ならでは」の接客を追求します。

佐賀玉屋は今回の取り組みを、単なる改装ではなく「未来の百貨店づくりの実証」と位置付けています。今行う売場改革、イベント、この接客のすべてが新本館構想を磨き上げていくための確かな手応えとなり、地方百貨店の新しいモデルケースを目指します。