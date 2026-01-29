尾花沢市とNTT東日本山形支店における生活基盤の整備に向けた連携協定の締結

NTT東日本株式会社

尾花沢市（市長：結城 裕）とNTT東日本山形支店（山形支店長：小沢 一仁、以下「NTT東日本」）は、豪雪地帯における住民の安心・安全な生活を確保する為、デジタル技術を積極的に活用し、尾花沢市が掲げるまちづくりを実現することを目的とし、生活基盤の整備に向けた連携協定を締結しました。克雪対策や災害対策にデジタル技術を取り入れ、迅速な情報の収集とその共有から行政サービスの利便性の向上や地域課題の解決を図り、持続可能な地域社会の形成を推進してまいります。

1. 背景・経緯

尾花沢市では平成26年度（2014年度）から、市で委託する50台以上の除雪車両にGPS端末を搭載し、市民からの「いつ除雪車がくるのか」への対応や、作業の遅れているエリアへの車両の再配置など、克雪対策へのデジタル技術の導入を進めてきております。

しかし、近年、気候の変動に伴なった短時間での記録的な降雪により、流雪溝への過度な投雪や、スコップなどの異物混入により内水氾濫が発生しており、更なるインフラ基盤の高度化が急務となっています。そのため、本協定を通じて、市とNTT東日本は、道路冠水や床下浸水などの二次被害の防止、安全性の向上と維持管理の効率化を目的とした協働体制を構築します。

２. 運用開始式の模様

◆実施日時：2026年1月29日（木） 16:00～16:30

◆実施場所：尾花沢市役所 2階 庁議室 （所在地：尾花沢市若葉町一丁目2番3号）

◆登壇者 ：尾花沢市長 結城 裕

：NTT東日本 山形支店 支店長 小澤 一仁

◆内 容 ：協定内容の説明・質疑、記念撮影等

３. 取り組みのイメージ

4. 今後の展望

尾花沢市は今回の協定を契機に、関係機関との連携を更に強化し、市民生活の安全確保にむけたDXへの取り組みを進めて参ります。また、ＮＴＴ東日本は、今後も尾花沢市や関係機関の皆さまと連携しながら、ICT・AI・デジタル技術等を活用したスマートポールを設置運用することで、地域住民の皆さまの冬季の克雪に向けた安全・安心な生活・社会環境づくりを推進してまいります。