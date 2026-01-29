株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO（ワイルドサイドヨウジヤマモト）は、オリジナルラインより新作アイテム3型を2月4日（水）より発売します。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始

今回は、ロングスリーブシャツ1型とグラフィックTシャツ2型が登場します。

ロングスリーブシャツは、ヴィンテージの布袋から着想を得て、WILDSIDEロゴをアレンジしシルクスクリーンプリントを施した一着です。奥行きのある表情とインクならではの質感を楽しめます。

グラフィックTシャツは、舞妓の幽霊をモチーフにしグレートーンでダークな雰囲気に仕上げ、闇から浮かび上がるような陰影を伴う美しいグラデーションを表現しました。繊細な柄表現や、着物・帯のスカルパターンがアイテムの魅力を際立たせます。

【商品ラインナップ】

WILDSIDE Logo Shirt(https://wildside-online.com/shop/g/gWK-B15-200-1-03/) 27,500円(税込） サイズ：フリー

Ghost Rear Silhouette T-shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-T30-003-2-03/) 9,900円（税込） サイズ：M／L

Ghost Three-Quarter Profile T-shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-T31-003-2-03/) 9,900円（税込） サイズ：M／L

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection】

▼発売日：2月4日（水）

▼展開店舗：

・WILDSIDE公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

・Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYO

（東京都千代田区有楽町2-5-1 2F TEL:03-6252-5329）

・Y’s 岩田屋本店（福岡県福岡市中央区天神2-5-35 本館3F TEL:092-732-9632）

